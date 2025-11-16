Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại vitamin giúp giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
16/11/2025 11:57 GMT+7

Dù khó kiểm soát hoàn toàn những yếu tố nguy cơ gây sỏi thận, tuy nhiên khoa học đã chứng minh, thay đổi chế độ ăn uống theo cách sau đây, có thể phòng ngừa sỏi thận.

Quỹ Thận Mỹ ước tính rằng cứ 10 người Mỹ thì có 1 người sẽ bị sỏi thận vào một thời điểm nào đó trong đời. Những tinh thể cứng này hình thành trong thận và có thể nhỏ như một hạt cát, hoặc lớn bằng một quả bóng golf (dù tình trạng này hiếm hơn). 

Sỏi nhỏ thường sẽ đi qua đường tiết niệu rồi thoát ra ngoài khi tiểu tiện, và có thể gây ra đau đớn. Còn sỏi lớn hơn có thể bị mắc kẹt trong niệu quản, dẫn đến hàng loạt triệu chứng như đau thắt lưng, tiểu ra máu, không thể đi tiểu, tiểu buốt, buồn nôn hoặc nôn, sốt hoặc ớn lạnh.

Nhiều yếu tố về lối sống như mất nước, béo phì hoặc chế độ ăn nhiều muối, đường có thể gây ra sỏi thận. Dù không thể kiểm soát hoàn toàn những yếu tố nguy cơ này, nhưng một nghiên cứu mới đã đưa ra gợi ý về chế độ ăn uống để bạn có thể tự bảo vệ mình.

Ăn nhiều vitamin này giảm nguy cơ mắc sỏi thận - Ảnh 1.

Vitamin B3 có trong ức gà, cá hồi, cá ngừ... giúp phòng ngừa sỏi thận

Ảnh: AI

Niacin có thể giảm 22% nguy cơ mắc sỏi thận

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports đã xem xét mối liên hệ giữa lượng niacin trong chế độ ăn uống với nguy cơ mắc sỏi thận ở người trưởng thành tại Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe và lịch sử ăn uống của 28.508 người tham gia từ năm 2007 đến năm 2018 để đưa ra kết quả. Nghiên cứu kết luận rằng việc tiêu thụ nhiều niacin (hay còn gọi là vitamin B3) có thể giảm tới 22% nguy cơ phát triển sỏi thận.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều sỏi thận được tạo thành từ canxi oxalat (một loại muối canxi không tan được hình thành do căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm). Niacin lại có tác dụng chống oxy hóa, giúp chống lại căng thẳng oxy hóa, từ đó làm giảm tình trạng viêm và tổn thương mô.

Không chỉ tốt cho sức khỏe thận, niacin cũng là một trong những loại vitamin tốt dành cho người bị cholesterol cao. Theo tạp chí Best Life (Mỹ), niacin ở mức cao đã được chứng minh có tác dụng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Bên cạnh đó, niacin còn giúp giảm triglyceride (một loại lipid máu có hại khi ở mức cao) và hỗ trợ cải thiện lưu thông máu.

Dùng hai thứ này trong bữa ăn sáng sẽ giảm mỡ hiệu quả

Làm thế nào để đưa thêm niacin vào chế độ ăn uống?

Viện Y khoa Mỹ khuyến nghị, nam giới trưởng thành nên nạp lượng niacin hàng ngày là 16 mg, còn nữ giới là 14 mg. Giới hạn có thể dung nạp được ở người trưởng thành là 35 mg mỗi ngày. Theo đó, những loại thực phẩm chứa nhiều niacin nhất có thể kể đến như:

  • Gan bò
  • Gà và ức gà
  • Cá hồi Sockeye
  • Cá ngừ đóng hộp
  • Thăn heo
  • Thịt bò nạc xay
  • Gạo lứt
  • Đậu phộng
  • Ngũ cốc bổ sung dinh dưỡng.

Trên thị trường cũng có những loại thuốc bổ sung niacin, tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ kiểm tra tác động niacin đến từ chế độ ăn uống.

