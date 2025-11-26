Cách dùng gừng vừa tốt vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột

Nhờ hương thơm, vị cay đặc trưng, gừng thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và giảm viêm.

Nhiều người uống trà gừng vào buổi sáng hoặc dùng gừng bổ sung để làm dịu dạ dày. Một số khác dùng gừng khi bị cảm lạnh, buồn nôn hoặc để giảm đầy hơi, chướng bụng.

Nhưng giống như bất kỳ hoạt chất có lợi nào, gừng cũng có thể gây tác dụng ngược nếu dùng không đúng cách. Với một số người, sử dụng gừng liều cao có thể gây khó chịu dạ dày, ợ nóng hoặc thậm chí tương tác với thuốc đang dùng.

Vậy giải pháp là gì?

Tin tốt là bạn không cần phải bỏ gừng để bảo vệ đường ruột. Nếu dùng đúng liều và đúng thời điểm, gừng sẽ giúp làm dịu tiêu hóa thay vì gây kích ứng.

Trong hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những cách đơn giản và hiệu quả để đưa gừng vào chế độ ăn hằng ngày mà vẫn giữ cho đường ruột thoải mái, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Bắt đầu với lượng nhỏ

Dù thực phẩm có lợi đến đâu, thì liều lượng phù hợp luôn là chìa khóa. Nghiên cứu cho thấy gừng an toàn khi dùng tối đa 4 g mỗi ngày, nhưng dùng quá nhiều có thể gây ợ nóng, tiêu chảy hoặc trào ngược axit.

Cách an toàn hơn là dùng gừng trong món ăn - bào nhỏ cho vào súp, xào, nước sốt - thay vì dùng các dạng bổ sung liều cao. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy mức 0,5-3 g mỗi ngày vừa hiệu quả vừa dễ dung nạp.

Tránh uống trà gừng cô đặc

Với nhiều người, trà gừng buổi sáng là thói quen hằng ngày. Chỉ cần ngâm vài lát gừng tươi trong nước nóng khoảng 5-10 phút là bạn đã có một thức uống ấm dịu, dễ chịu cho dạ dày.

Tránh trà gừng cô đặc hoặc chiết xuất gừng mạnh khi bụng đói, vì sẽ dễ gây kích ứng thực quản hoặc làm trầm trọng thêm chứng trào ngược. Một tách trà gừng loãng trước hoặc trong bữa ăn có thể giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa mà không gây quá tải cho đường ruột.

Chỉ cần ngâm vài lát gừng tươi trong nước nóng khoảng 5-10 phút là bạn đã có một thức uống dễ chịu cho dạ dày

Ăn gừng kèm chất béo

Một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả: đừng dùng gừng khi bụng đói. Ăn gừng cùng bữa ăn giúp giảm kích ứng dạ dày.

Thêm một chút chất béo lành mạnh như dầu ô liu trong món xào hoặc chút bơ trong trứng, có thể làm dịu độ cay và giúp cơ thể hấp thụ các hoạt chất của gừng tốt hơn.

Dùng gừng nấu chín

Bạn có thể xào sơ, ninh gừng trong súp giúp làm giảm độ cay nhưng vẫn giữ lợi ích.

Gừng dạng kẹo mềm hoặc gừng rim đường cũng được dùng trong một số nền văn hóa để giảm buồn nôn và dễ chịu hơn cho trẻ em hoặc người kén ăn.

Kết hợp gừng với các nguyên liệu làm dịu

Gừng sẽ dịu hơn khi dùng cùng các nguyên liệu tốt cho đường ruột. Bạn có thể pha gừng với mật ong, chanh, quế hoặc dùng chung với rau củ dịu như cà rốt, bí ngòi. Những sự kết hợp này giúp cân bằng vị cay và độ axit của gừng, giảm nguy cơ gây viêm hoặc ợ nóng.

Lưu ý khi dùng gừng

Gừng an toàn cho hầu hết mọi người khi dùng trong nấu ăn, nhưng vẫn cần lưu ý sau: