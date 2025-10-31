Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao nhiều người dễ bị chướng bụng sau ăn?

Lê Cầm
Lê Cầm
31/10/2025 08:07 GMT+7

Sau mỗi bữa ăn, nhiều người thường thấy bụng căng tức, khó chịu, thậm chí chỉ ăn một ít đã no. Tình trạng đầy chướng sau ăn tưởng chừng vô hại, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang 'kêu cứu'.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, đầy chướng bụng sau ăn đặc trưng bởi cảm giác khó chịu và căng tức vùng bụng, có thể kèm theo ợ hơi, ăn mau no. Đây là một tình trạng thường gặp, có thể đơn thuần là biểu hiện của chứng khó tiêu chức năng nhưng cũng có thể là biểu hiện sớm của một số bệnh lý như viêm teo niêm mạc dạ dày, hội chứng IBS,... gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày, thậm chí là trong công việc.

Chế độ ăn uống không hợp lý và ăn quá nhiều đồ ăn ngọt, béo có thể dẫn đến thấp nhiệt. Nhiệt thấp tích tụ ở tỳ và vị, cản trở khí huyết lưu thông, gây chướng bụng. Vì vậy cần tránh ăn đồ ăn dầu mỡ, đồ lạnh, đồ cứng, đồng thời giảm lượng thực phẩm sinh hơi, bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ,... điều này có lợi cho những người thường xuyên bị đầy hơi.

Ăn quá nhanh hoặc nói chuyện trong khi ăn có thể khiến một lượng lớn không khí đi vào đường tiêu hóa cùng với thức ăn. Ăn chậm, nhai kỹ thức ăn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng và tiêu hóa tốt hơn, tránh đầy bụng, khó tiêu. Bằng cách nhai nhiều lần, sẽ giúp quá trình ăn chậm lại. Theo các nghiên cứu, trung bình nên nhai thức ăn khoảng 30 - 32 lần. Những thức ăn cứng, dai, khó nhai như bít tết có thể cần nhai tới 40 lần. Sau ăn nên ngồi hoặc đi bộ nhẹ nhàng 10-15 phút để thúc đẩy nhu động ruột.

Vì sao nhiều người dễ bị chướng bụng sau ăn?- Ảnh 1.

Căng thẳng, lo âu kéo dài, mất ngủ, kích động về mặt cảm xúc có thể gây ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển và chuyển hóa tinh chất của thức ăn ở tỳ vị, gây chướng bụng

ẢNH MINH HỌA: AI

Các biện pháp giảm chướng bụng

Ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, theo bác sĩ Yến Nhi, một số loại gia vị khi thêm vào quá trình nấu nướng như: hành, gừng, tiêu, tỏi, quế, thì là,... kích thích sản xuất các enzyme để phân cắt thực phẩm, giúp tăng cường tiêu hóa, từ đó giảm đầy hơi. Ngoài ra có thể nấu cháo hoài sơn hạt sen, cháo bí đỏ cà rốt, hay pha trà trần bì, trà bạc hà để giúp điều dưỡng chức năng tỳ vị, kích thích tiêu hóa.

Căng thẳng, lo âu kéo dài, mất ngủ, kích động về mặt cảm xúc có thể gây ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển và chuyển hóa tinh chất của thức ăn ở tỳ vị làm trầm trọng thêm tình trạng khí uất, khí trệ. Thức ăn có thể bị ứ trệ lại tại vị trường dẫn đến đầy chướng, chậm tiêu, ăn mau no. Vì vậy, có thể tập luyện các động tác dưỡng sinh vừa phải như thở thư giãn, tập thái cực quyền, tập đạp xe đạp trên không... để điều hòa tỳ vị, khai thông khí trệ, giảm đầy hơi.

5 loại thực phẩm bổ sung không nên dùng cùng cà phê

"Khi tình trạng đầy chướng sau ăn xảy ra dai dẳng không cải thiện (kéo dài trên 3 tháng), xuất hiện đi kèm với tình trạng sụt cân, sốt, đau bụng, khó nuốt tiến triển, nuốt đau, nuốt vướng, nôn ói, vàng da, sờ thấy có khối u ở bụng, hạch to, xuất huyết đường tiêu hóa,... cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa để loại trừ các bệnh lý ác tính và nguy hiểm tới tính mạng", bác sĩ Yến Nhi khuyến cáo.

Tin liên quan

Tưởng chướng bụng hóa u đại tràng gây biến chứng

Tưởng chướng bụng hóa u đại tràng gây biến chứng

Bà N.T.T (51 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn thắt từng cơn, kèm bí trung đại tiện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bà T. bị u đại tràng gây biến chứng.

Thức dậy thấy chướng bụng vào buổi sáng là do đâu?

Rau hẹ trị chướng bụng

Khám phá thêm chủ đề

chướng bụng Ăn uống Khó tiêu Đầy bụng tiêu hóa Đầy hơi căng thẳng mất ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận