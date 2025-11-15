6 nhóm người nên thận trọng khi uống mật ong, chanh và gừng

Nhưng tùy vào thể trạng, tình trạng bệnh lý hoặc thuốc đang dùng, một số người nên cẩn trọng hoặc hạn chế uống mật ong, chanh và gừng để tránh tác dụng ngược.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà - Y học dự phòng (hệ thống nhà thuốc - tiêm chủng Long Châu) cho biết 6 nhóm người sau đây cần lưu ý khi sử dụng mật ong, chanh và gừng hằng ngày.

Sự kết hợp giữa mật ong, chanh và gừng mang đến nhiều lợi ích, nhưng tùy vào thể trạng, tình trạng bệnh lý, một số người nên cẩn trọng Ảnh: AI

Người bị tiểu đường

Mật ong dù là chất ngọt tự nhiên nhưng vẫn chứa lượng đường đáng kể, có thể khiến chỉ số đường huyết tăng nếu sử dụng không kiểm soát. Với người tiểu đường, việc uống mật ong, chanh và gừng thường xuyên có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất cân bằng đường huyết. Nếu vẫn muốn dùng, nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng và chỉ uống một lượng rất nhỏ, tránh dùng khi đói.

Người mắc bệnh dạ dày

Thức uống mật ong, chanh và gừng có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị hơn bình thường. Những người bị viêm loét, trào ngược hoặc viêm hang vị có thể cảm thấy đau rát, nóng bụng, hoặc đầy hơi sau khi uống. Ngoài ra, gừng có tính ấm khiến vùng niêm mạc bị viêm trở nên nhạy cảm hơn, làm triệu chứng nặng thêm nếu uống thường xuyên.

Trẻ em dưới 1 tuổi

Trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi tuyệt đối không nên dùng mật ong, dù đã được pha loãng hay nấu chín. Mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum, loại vi khuẩn gây ngộ độc thần kinh nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Hệ tiêu hóa của trẻ ở giai đoạn này chưa đủ khả năng kháng lại độc tố, nên chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ nữ đang mang thai và cho con bú

Nhiều phụ nữ mang thai có thói quen dùng mật ong, chanh và gừng để giảm cảm giác buồn nôn, ốm nghén hoặc tăng sức đề kháng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng phù hợp. Gừng nếu dùng thường xuyên hoặc dùng liều cao có thể kích thích co bóp tử cung, đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ, khiến thai phụ cảm thấy mỏi, đau hoặc thậm chí có nguy cơ sảy thai nếu lạm dụng.

Một số chuyên gia khuyên nên hạn chế gừng ở giai đoạn cuối thai kỳ do lo ngại về tác dụng phụ tiềm ẩn. Phụ nữ cho con bú cũng nên thận trọng và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Người mắc các bệnh lý về máu và huyết áp

Gừng có khả năng giãn mạch và làm giảm huyết áp, vì vậy những người vốn có huyết áp thấp dễ gặp tình trạng mệt mỏi, hoa mắt hoặc tụt huyết áp khi uống thường xuyên. Ngoài ra, hoạt chất gingerol trong gừng có tác dụng chống đông máu tự nhiên, nếu kết hợp với thuốc chống đông có thể khiến máu loãng hơn và tăng nguy cơ chảy máu, bầm tím.

Người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị

Mật ong, chanh và gừng chứa nhiều hoạt chất sinh học có thể tương tác với thuốc điều trị bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch hoặc kháng sinh. Những thành phần này đôi khi ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hoặc làm giảm hiệu quả của thuốc đang dùng. Người đang trong quá trình điều trị bằng thuốc dài ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi uống để tránh phản ứng phụ ngoài ý muốn.

Bác sĩ Thu Hà cho biết, mật ong, chanh và gừng là món quà tự nhiên quý giá cho sức khỏe nếu được dùng đúng cách và đúng đối tượng. Khi hiểu rõ cơ thể mình, mỗi ly nước mật ong, chanh và gừng sẽ không chỉ mang lại vị ấm áp mà còn nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong.