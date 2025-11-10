Tại sao chuyên gia khuyên không nên làm nóng mật ong?

Để giữ an toàn và đảm bảo giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo không nên cho mật ong vào nước sôi hay nấu ở nhiệt độ cao, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Bà Dimple Jangda, chuyên gia y học cổ truyền Ayurveda tại Ấn Độ, chia sẻ việc đun mật ong ở nhiệt độ cao sẽ làm thay đổi cấu trúc hóa học của nó thông qua phản ứng maillard, tạo ra một chất độc gọi là 5-hydroxymethylfurfural (HMF).

Bà Priyanka Shukla, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Ramakrishna CARE (Raipur, Ấn Độ), cho biết, khi mật ong bị đun trên 60°C, quá trình hình thành HMF có thể xảy ra. Ở nồng độ cao, HMF có thể gây độc cho cơ thể.

Việc đun nóng còn phá hủy các enzyme, chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi trong mật ong.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng không nên cho mật ong vào chất lỏng đang sôi hoặc dùng để nấu ở nhiệt độ cao. Nếu muốn làm tan mật ong bị kết tinh, chỉ nên làm ấm nhẹ dưới 40°C.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên cho mật ong vào nước sôi hay nấu ở nhiệt độ cao Ảnh: AI

Sự khác biệt giữa mật ong nguyên chất và mật ong qua xử lý

Mật ong tự nhiên chứa enzyme, chất chống oxy hóa và phấn hoa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó cũng có thể chứa bào tử Clostridium botulinum, gây nguy hiểm cho trẻ dưới 1 tuổi.

Mật ong qua xử lý thường được tiệt trùng và lọc sạch, giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn và tạp chất, khiến nó an toàn hơn.

Vì vậy, mật ong nguyên chất có thể giàu dinh dưỡng hơn, nhưng đồng thời tiềm ẩn rủi ro về ô nhiễm và dị ứng cao hơn so với loại đã qua xử lý.

Cách sử dụng mật ong an toàn và hiệu quả

Để tận dụng lợi ích của mật ong mà vẫn đảm bảo an toàn, bác sĩ Shukla khuyên không đun mật ong ở nhiệt độ cao.

Khi pha với trà, cà phê hoặc nước ấm, nên để đồ uống nguội bớt trong vài phút sau khi sôi rồi mới cho mật ong vào.

Bạn chỉ nên sử dụng mật ong làm chất tạo ngọt tự nhiên trong những món không cần nấu như sữa chua, sinh tố hoặc nước sốt salad.

Không nên lạm dụng mật ong

Nhiều người dùng mật ong thay đường vì nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe hơn, nhưng bác sĩ Shukla cho rằng sự khác biệt không quá lớn.

Việc tiêu thụ quá nhiều mật ong vẫn có thể gây tăng cân, tăng đường huyết và các vấn đề răng miệng.

Những người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng mật ong nạp vào vì nó chứa nhiều fructose, loại đường có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc co thắt ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hay không dung nạp fructose.