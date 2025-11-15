Mật ong có giúp chữa ho không?

Khi đối diện với tình trạng này, nhiều người thường tìm đến siro ho, nhưng thực tế một nguyên liệu quen thuộc trong bếp là mật ong lại có thể giúp giảm ho, theo trang Cleveland Clinic.

Bà Elizabeth Rainbolt, bác sĩ gia đình tại Mỹ, cho biết mật ong có tác dụng giảm ho tự nhiên nhờ các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

Giúp giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch

Mật ong có đặc tính chống viêm, giảm sưng trong cổ họng và đường hô hấp, nguyên nhân gây ra các cơn ho.

Ngoài ra, mật ong còn chứa các hợp chất kháng khuẩn, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh.

Bác sĩ Rainbolt cho biết mật ong đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên giúp giảm ho, và các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh hiệu quả của nó.

Với các cơn ho nhẹ, mật ong là lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Loại bỏ chất nhầy, giảm ho dai dẳng

Một trong những nguyên nhân gây ho là cơ thể sản xuất quá nhiều chất nhầy. Mật ong có tác dụng làm loãng chất nhầy, giúp giảm cảm giác nghẹn, bớt ho và giảm tần suất khạc đờm. Khi chất nhầy được làm loãng, việc ho giảm đi giúp cơ thể thoải mái và dễ chịu hơn.

Hỗ trợ giấc ngủ và phục hồi cơ thể

Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng giúp cơ thể hồi phục khi bị cảm hoặc bệnh do virus. Ho liên tục có thể gây mất ngủ và làm gián đoạn quá trình hồi phục.

Mật ong giúp giảm cơn ho vào ban đêm, giúp bạn dễ ngủ hơn và cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục các cơ quan, cơ bắp và hệ miễn dịch.

Lưu ý khi sử dụng mật ong

Theo bác sĩ Rainbolt, nhìn chung mật ong an toàn cho mọi người. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum. Mật ong cũng không gây tác dụng phụ như buồn ngủ, chóng mặt hay buồn nôn, trừ khi người dùng bị dị ứng với mật ong.

Mật ong vẫn là đường, bạn nên sử dụng điều độ, đặc biệt với người tiểu đường hoặc đang kiểm soát lượng đường.

Bạn có thể uống 5-10 ml mật ong trực tiếp, hoặc pha vào trà hoặc nước nóng với chanh.

Khi pha vào nước nóng, nên để nước nguội bớt trước khi thêm mật ong để bảo toàn các dưỡng chất.

Mật ong hiệu quả với ho nhẹ, đặc biệt do cảm lạnh hoặc dị ứng mùa. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài hơn 10 ngày, trở nặng hoặc kèm theo sốt, khó thở, đau ngực, cần đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.