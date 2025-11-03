Bà Colleen Doherty, bác sĩ nội khoa tại Mỹ, chỉ ra các nguyên nhân phổ biến gây khó thở khi đi bộ, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Thể lực kém

Một trong những nguyên nhân gây khó thở thường gặp là thể lực kém. Người ít vận động trong thời gian dài dễ bị giảm sức bền của tim và phổi. Khi thực hiện các hoạt động đơn giản như leo cầu thang, cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn, khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Việc tập luyện thể dục đều đặn giúp cải thiện tình trạng này đáng kể.

Béo phì

Khi lượng mỡ tích tụ nhiều ở vùng ngực và bụng, cơ hoành bị cản trở trong quá trình co giãn, làm giảm dung tích phổi và khiến người bệnh cảm thấy hụt hơi khi di chuyển. Chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên được xem là ngưỡng béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp và chuyển hóa.

Rối loạn lo âu

Khi căng thẳng hoặc hoảng sợ, cơ thể tiết ra hormone khiến nhịp tim tăng nhanh và hơi thở ngắn hơn. Người mắc rối loạn hoảng sợ thường gặp cảm giác nghẹt thở, tức ngực hoặc chóng mặt, nhất là trong không gian hẹp hoặc tình huống gây sợ hãi.

Hen suyễn

Hen suyễn là bệnh mạn tính đặc trưng bởi tình trạng sưng viêm và co thắt phế quản. Người bệnh thường xuất hiện các cơn ho, thở khò khè, tức ngực và khó thở, đặc biệt khi tiếp xúc với khói bụi, lông thú, thời tiết lạnh hoặc khi vận động mạnh. Nếu không kiểm soát tốt, cơn hen có thể tái phát thường xuyên.

Suy tim

Khi cơ tim không thể bơm đủ máu giàu oxy đi khắp cơ thể, người bệnh sẽ cảm thấy mệt và khó thở ngay cả khi làm việc nhẹ. Một số trường hợp còn xuất hiện khó thở khi nằm, buộc phải ngồi dậy mới dễ thở hơn.

Nhồi máu cơ tim

Khi cục máu đông làm tắc nghẽn mạch vành, máu không đến được một phần cơ tim, dẫn đến đau hoặc tức ngực kèm theo khó thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nhồi máu cơ tim có thể đe dọa tính mạng.

Viêm phổi

Đây là một bệnh lý nhiễm trùng ở phổi, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Khi đó, các túi khí trong phổi bị viêm và chứa đầy dịch, khiến người bệnh khó thở, ho, sốt và ớn lạnh.

Khó thở có thể chia thành 2 dạng chính là cấp tính và mạn tính. Khó thở cấp tính xuất hiện đột ngột, kéo dài từ vài phút đến vài ngày, thường do các nguyên nhân như viêm phế quản, tắc mạch phổi, tràn khí màng phổi hoặc phản vệ.

Trong khi đó, khó thở mạn tính diễn tiến chậm, kéo dài trong một đến 2 tháng hoặc lâu hơn, thường liên quan đến các bệnh mạn tính về tim hoặc phổi.

Khó thở là triệu chứng không nên chủ quan. Việc xác định sớm nguyên nhân giúp người bệnh được điều trị đúng hướng, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Khi cảm thấy hơi thở ngắn hơn bình thường, mệt khi vận động hoặc có cảm giác nghẹt thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.