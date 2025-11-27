Chuyên gia: Thận yếu có nên ăn trứng không?

Sau đây, các chuyên gia tại DaVita Kidney Care - bệnh viện chuyên điều trị bệnh thận nổi tiếng của Mỹ, giải thích rõ mối liên quan giữa việc ăn trứng và bệnh thận.

Trứng và bệnh thận

Mặc dù trứng chứa ít natri và kali, nhưng là nguồn cung cấp protein và phốt pho dồi dào. Đây là 2 chất dinh dưỡng mà người bệnh thận mạn tính cần hạn chế.

Cách ăn trứng tốt nhất cho người bệnh thận

Theo các chuyên gia tại Davita Kidney Care, người bệnh thận có thể ăn trứng, nhưng nên tập trung vào lòng trắng trứng để hạn chế lượng phốt pho nạp vào, đồng thời chú ý đến lượng protein tổng thể, đặc biệt là đối với người chạy thận.

Lòng trắng trứng gần như là protein tinh khiết, ít phốt pho và cholesterol, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt cho thận.

Các chuyên gia cho biết: Lòng trắng trứng có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp protein chất lượng cao thay cho thịt trong một bữa ăn mỗi ngày cho những người đang chạy thận nhân tạo để giúp kiểm soát nồng độ phốt pho.

Một khẩu phần gồm 2 lòng trắng trứng lớn chứa khoảng 7 g protein và ít phốt pho và kali.

Trứng nguyên quả là nguồn protein chất lượng cao, nhưng lòng đỏ lại chứa nhiều phốt pho và cholesterol, vì vậy tốt nhất nên tránh hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa thận để xác định lượng và phương pháp chế biến an toàn.

Đối với những người đang chạy thận nhân tạo, nhu cầu protein cao nên có thể chọn trứng nguyên quả, nhưng cần kiểm soát hàm lượng phốt pho. Vì vậy, cần theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa thận về khẩu phần ăn phù hợp.

Ngoài ra, cần chú ý các điều sau khi chế biến món trứng cho người bệnh thận.

Nấu chín kỹ: Điều quan trọng là phải nấu chín kỹ lòng đỏ, vì trứng sống có thể gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là đối với bệnh nhân ghép tạng.

Chọn công thức nấu ăn tốt cho thận: Bổ sung thêm rau củ và chất béo lành mạnh.

Xem xét nhu cầu protein: Người bệnh thận hãy chú ý đến tổng lượng protein nạp vào. Chuyên gia dinh dưỡng thận có thể giúp cân bằng trứng với các nguồn protein khác.