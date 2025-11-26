Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn sáng với trứng: Chuyên gia chỉ công thức độc đáo để tối đa lợi ích

Thiên Lan
Thiên Lan
26/11/2025 09:07 GMT+7

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu. Và khi nói đến trứng, nhiều người sẽ thắc mắc: 'lòng trắng và lòng đỏ trứng, phần nào có lợi cho sức khỏe hơn'.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Shalini Sudhakar, đang làm việc tại Ấn Độ, lý giải nên ăn sáng với lòng đỏ hay lòng trắng trứng là tốt nhất.

Lợi ích của lòng trắng trứng

Một lòng trắng trứng lớn, khoảng 33-35 g, chứa 17 calo, 3,6 g protein với đầy đủ các axit amin thiết yếu, chỉ không chứa cholesterol, theo tờ Times Of India.

Chuyên gia Sudhakar cho biết: Nghiên cứu cho thấy lòng trắng trứng là nguồn protein tuyệt vời với lợi ích chống oxy hóa, chống mệt mỏi, giảm mỡ nội tạng, xây dựng cơ bắp và sức khỏe đường ruột. Nó không chứa cholesterol, có thể có lợi cho những người có mức cholesterol cao hoặc các yếu tố nguy cơ bệnh tim.

Ăn sáng món trứng: Chuyên gia chỉ công thức độc đáo để tối đa lợi ích! - Ảnh 1.

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu

Ảnh: AI

Lợi ích của lòng đỏ trứng

Một lòng đỏ trứng lớn, khoảng 17 g, chứa 55 calo, 2,7 g protein, 4,5-5 g chất béo và 185 mg cholesterol.

Lòng đỏ chứa khoảng 55 calo cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, bao gồm vitamin A, D, E, K, B, khoáng chất (sắt, phốt pho, kẽm) và chất béo lành mạnh, như axit béo omega-3. Lòng đỏ cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, rất cần cho não bộ, chức năng gan và trao đổi chất. Nghiên cứu cho thấy lòng đỏ giàu peptide và protein hoạt tính sinh học có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống tăng huyết áp, điều hòa miễn dịch và chống ung thư.

Lời khuyên của chuyên gia

Chuyên gia Sudhakar cho biết: Ăn sáng món trứng với các thành phần giàu chất xơ như rau, yến mạch hoặc bánh mì đen, giúp tiêu hóa tốt, no lâu hơn và cải thiện cân bằng dinh dưỡng tổng thể. Tuy nhiên, việc chọn lòng trắng hay lòng đỏ tùy vào nhu cầu dinh dưỡng và mục tiêu sức khỏe của bạn.

Lòng trắng trứng. Người muốn giảm cân, xây dựng cơ bắp săn chắc, hoặc bữa sáng ít chất béo nên chọn lòng trắng vì ít calo, lại dễ tiêu hóa và không chứa cholesterol.

Lòng đỏ trứng. Người ưu tiên dinh dưỡng cân bằng, duy trì năng lượng suốt buổi sáng, hoặc muốn hấp thụ tốt hơn vitamin D, B12 và choline nên chọn lòng đỏ hoặc cả quả trứng. Lòng đỏ chứa chất béo lành mạnh giúp no lâu và ngăn ngừa cơn thèm ăn.

2 - 3 lòng trắng + 1 lòng đỏ: Công thức độc đáo để tối đa lợi ích

Đối với người lo lắng cho mức cholesterol cao hoặc muốn kiểm soát cân nặng, chuyên gia Sudhakar khuyên nên kết hợp 2 - 3 lòng trắng + 1 lòng đỏ để có bữa sáng giàu protein (trong lòng trắng) và các chất dinh dưỡng có lợi như choline và vitamin (chỉ có trong lòng đỏ), trong khi vẫn giữ mức cholesterol và chất béo phù hợp, theo đài NDTV.

ăn sáng ăn trứng lòng đỏ trứng Lòng trắng trứng Quả trứng Cholesterol protein vitamin Choline
