Sức khỏe

Uống dầu cá omega-3: Thêm tác dụng đáng ngạc nhiên

Thiên Lan
Thiên Lan
04/11/2025 00:08 GMT+7

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn có thể làm được điều đáng kinh ngạc.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp ngăn ngừa một số rối loạn tâm thần. Điều này cho thấy, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến hoạt động hóa học của não bộ, theo trang tin khoa học Science Alert.

Uống dầu cá omega-3: Thêm tác dụng đáng ngạc nhiên! - Ảnh 1.

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần

Ảnh: A

Dựa trên những kết quả trước đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành một phân tích tổng hợp về tác động của việc bổ sung omega-3 đối với hành vi hung hăng. Tổng cộng, họ đã xem xét 29 thử nghiệm, bao gồm 3.918 người tham gia.

Các thử nghiệm này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2024, kéo dài trung bình 16 tuần.

Tiêu thụ dầu cá omega-3 giảm 28% hành vi hung hăng

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp giảm đến 28% hành vi hung hăng. Đáng chú ý, kết quả cho thấy cả hai dạng hành vi hung hăng: phản ứng (xảy ra khi bị khiêu khích) và chủ động (hành vi có kế hoạch trước) đều giảm. 

Giáo sư Adrian Raine, từ Đại học Pennsylvania, và các nhà nghiên cứu cho rằng omega-3 có thể giúp điều hòa hành vi thông qua việc giảm viêm và duy trì các quá trình thần kinh quan trọng.

Ngoài ra, nhiều công trình khác cũng cho thấy omega-3 từ dầu cá giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch nghiêm trọng khác. Điều này cho thấy nhiều lợi ích của loại axit béo này, theo Science Alert.

Dầu cá omega-3: Khoa học tìm ra cách uống tốt cho tim mạch

Dầu cá omega-3: Khoa học tìm ra cách uống tốt cho tim mạch

Dầu cá omega-3 từ lâu được xem là 'thần dược' giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ sức khỏe toàn thân.

Dầu cá omega-3: Những ai nên lưu ý khi uống, uống liên tục có tốt?

Chuyên gia: Thận yếu có nên uống dầu cá omega-3?

Dầu cá OMEGA-3 Axit béo Tim mạch Đột quỵ Nhồi máu Thần kinh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

