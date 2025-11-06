Người men gan cao có nên ăn sáng với trứng?

Men gan là các enzyme được phóng thích vào máu khi tế bào gan bị tổn thương. Mức men gan tăng có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, thuốc hoặc rối loạn chuyển hóa lipid, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trứng luộc là món ăn sáng rất phù hợp cho người muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe ẢNH: AI

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết men gan cao không phải là bệnh mà là chỉ dấu cảnh báo gan đang chịu áp lực. Khi gan gặp vấn đề, quá trình chuyển hóa chất béo và cholesterol sẽ bị rối loạn. Do đó, lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không gây thêm gánh nặng cho gan là rất quan trọng.

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trứng có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe gan nếu ăn đúng cách. Điều này là nhờ trứng chứa nguồn protein chất lượng cao, choline và các chất chống ô xy hóa như lutein, zeaxanthin. Vấn đề không nằm ở việc ăn hay không ăn trứng mà ở cách chế biến và tần suất tiêu thụ.

Một quả trứng chứa khoảng 6-7 gram protein, 5 gram chất béo cùng vitamin B, vitamin D và đặc biệt là choline. Choline là dưỡng chất thiết yếu cho quá trình vận chuyển lipid trong gan.

Choline giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan bằng cách thúc đẩy quá trình vận chuyển chất béo trung tính ra khỏi gan. Thiếu choline được chứng minh có thể gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu, vốn là tình trạng phổ biến ở người trung niên.

Với người men gan cao, chỉ nên ăn 3-5 quả trứng/tuần

Với người men gan cao, nguy cơ không nằm ở cholesterol trong trứng mà ở cách gan chuyển hóa chất béo. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng xử lý lipid và cholesterol bị rối loạn, dẫn đến dễ tích tụ mỡ hơn.

Trong trường hợp này, nếu ăn quá nhiều trứng chiên, chế biến nhiều dầu mỡ hoặc ăn kèm thịt xông khói thì chính lượng chất béo bão hòa và dầu mỡ mới là nguyên nhân gây gánh nặng cho gan.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày và điều này an toàn cho sức khỏe. Trứng nên được chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc tráng không dầu.

Với người có men gan cao, họ chỉ nên ăn 3-5 quả trứng/tuần, tùy mức độ tổn thương gan và chế độ ăn tổng thể. Tránh chế biến bằng cách chiên rán, không dùng bơ hoặc dầu nhiều omega-6 như dầu ngô, dầu đậu nành. Nên ăn kết hợp trứng với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây ít đường để tăng chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp gan thải độc tốt hơn, theo Eating Well.