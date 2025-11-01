Thời điểm ăn sáng giúp sống thọ hơn

Công trình này được công bố trên tạp chí Communications Medicine, theo dõi gần 3.000 người tại Anh trong độ tuổi từ 42 đến 94 trong hơn 20 năm.

Những người tham gia ghi lại thời điểm họ thường ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đồng thời cung cấp thông tin về giấc ngủ, công việc và tình trạng sức khỏe.

Kết quả cho thấy, khi tuổi tác tăng lên, thời điểm ăn sáng và ăn tối của họ có xu hướng trễ hơn.

Nên ăn sáng với những thực phẩm dễ tiêu và giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như sữa tươi, yến mạch, trứng luộc hoặc trái cây tươi Ảnh: AI

Trung bình, cứ mỗi 10 năm, thời gian ăn sáng bị lùi lại khoảng 8 phút và ăn tối lùi lại khoảng 4 phút. Tổng thời gian ăn uống trong ngày, tính từ bữa đầu tiên đến bữa cuối cùng, cũng ngắn dần theo thời gian.

Điều đáng chú ý là những người thường xuyên ăn sáng muộn có nhiều khả năng mắc các bệnh mạn tính hơn, đồng thời có nguy cơ tử vong cao hơn trong giai đoạn theo dõi. Mỗi giờ trì hoãn bữa sáng làm tăng nguy cơ tử vong thêm từ 8 đến 11%.

Ông Hassan Dashti, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết sự thay đổi trong thời điểm ăn uống, đặc biệt là bữa sáng ở người cao tuổi, có thể trở thành một chỉ số phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể, theo trang sức khỏe Health.

Thời gian ăn sáng tốt nhất

Bà Courtney M. Peterson, phó giáo sư dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho biết cơ thể con người được lập trình để tiêu hóa thức ăn sớm sau khi thức dậy.

Khi bỏ bữa sáng hoặc ăn muộn, lượng đường huyết có xu hướng tăng cao vào cuối ngày. Tình trạng này gây tổn thương mạch máu, làm tăng viêm và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2 và tim mạch.

Theo các chuyên gia, thời điểm ăn sáng lý tưởng là trong vòng 1 đến 2 giờ sau khi thức dậy.

Một bữa sáng sớm, lành mạnh giúp đồng bộ đồng hồ sinh học của cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn và giúp duy trì giấc ngủ ổn định vào ban đêm.

Lợi ích của việc duy trì thói quen ăn uống ổn định

Không chỉ thời điểm ăn, mà sự đều đặn trong thói quen ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng.

Việc ăn đúng giờ mỗi ngày giúp củng cố nhịp sinh học tự nhiên, hệ thống điều hòa 24 giờ của cơ thể kiểm soát quá trình tiêu hóa, tiết hormone và điều chỉnh giấc ngủ.

Ông Nate Wood, Giám đốc Trung tâm Y học ẩm thực của Đại học Yale (Mỹ), cho biết một cuộc sống khỏe mạnh bao gồm tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực và xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.

Ông nhấn mạnh rằng cần chú ý không chỉ đến việc ăn gì mà còn cả thời điểm ăn. Khi ăn sáng và ăn tối sớm, con người sẽ đồng bộ hơn với nhịp sinh học tự nhiên, giảm nguy cơ ăn khuya và tránh được các vấn đề về tiêu hóa hay rối loạn giấc ngủ.

Theo khuyến nghị, chúng ta nên ăn sáng với những thực phẩm dễ tiêu và giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như sữa tươi, yến mạch, trứng luộc hoặc trái cây tươi.