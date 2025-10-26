Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Không có thời gian tập thể dục: Chỉ 5 phút làm điều này, 2 lần mỗi ngày!

Thiên Lan
Thiên Lan
26/10/2025 14:56 GMT+7

Tập thể dục mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn khiến nhiều người khó duy trì thói quen vận động.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Medical Journal, đã mang đến tin vui cho những người không có thời gian tập thể dục.

Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 11 công trình trước đó, với 414 người tham gia là những người ít vận động, có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ mức bình thường đến béo phì.

Họ được yêu cầu thực hiện các "đợt tập thể dục ngắn" - mỗi lần 5 phút, 2 lần mỗi ngày, 3 ngày mỗi tuần. Các chương trình tập luyện này kéo dài từ 4 đến 12 tuần, được thực hiện tại Úc, Canada, Trung Quốc và Anh. Tùy vào độ tuổi, hình thức tập luyện khác nhau. Người trẻ và trung niên thường leo cầu thang hoặc đi bộ nhanh, trong khi với người lớn tuổi thì bài tập thái cực quyền là hiệu quả nhất.

Không có thời gian tập thể dục: Chỉ 5 phút làm điều này, 2 lần mỗi ngày! - Ảnh 1.

Chỉ vài phút vận động mạnh, đều đặn mỗi ngày, có thể mang lại lợi ích tim mạch tương đương những buổi tập dài

Ảnh: AI

"Đợt tập thể dục ngắn" giúp cải thiện đáng kể chức năng tim mạch 

Và thật ngạc nhiên, kết quả cho thấy chỉ tập ít ỏi như vậy cũng đủ để cải thiện đáng kể chức năng tim mạch chỉ sau vài tuần, theo tờ Daily Mail.

Các nhà khoa học đã phát hiện rằng những đợt vận động mạnh, dù ngắn chỉ vài phút, vẫn có khả năng nâng cao đáng kể thể lực tim mạch (CRF) - chỉ số quan trọng phản ánh khả năng tim, phổi và hệ mạch máu cung cấp oxy cho cơ bắp. Theo các chuyên gia, CRF cao hơn đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhồi máu cơ tim và tử vong sớm.

Theo nhóm tác giả, mức cải thiện CRF ghi nhận được dao động từ 4,6 - 17%, một con số đáng kể chỉ nhờ vài phút vận động mỗi ngày, theo Daily Mail.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: Tranh thủ các đợt tập ngắn vào cuộc sống hằng ngày là lý tưởng nhất cho người không có thời gian hay lười tập thể dục.

Họ khuyến khích người dân xen kẽ các khoảng vận động ngắn trong ngày - như leo cầu thang, đi lại giữa giờ làm việc hay mang vác đồ - để duy trì sức khỏe tim mạch.

Trước đây, một nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ trung niên chỉ cần trung bình 3,4 phút vận động mạnh ngắn mỗi ngày đã giảm 45% nguy cơ gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng, 51% nguy cơ nhồi máu cơ tim và 67% nguy cơ suy tim so với người không vận động.

Các nhà khoa học kết luận: Chỉ vài phút vận động mạnh, đều đặn mỗi ngày, có thể mang lại lợi ích tim mạch tương đương những buổi tập dài. Điều này quả là tin vui tuyệt vời cho người bận rộn hoặc không thích tập thể dục bài bản.

Tin liên quan

Người trung niên tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Người trung niên tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Ở độ tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu trải qua nhiều thay đổi, từ trao đổi chất chậm hơn đến biến động hoóc môn. Để tối ưu hóa lợi ích tập luyện, người trung niên cần chọn thời điểm tập phù hợp.

