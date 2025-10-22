Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 loại ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm mỡ máu và huyết áp hiệu quả

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/10/2025 00:08 GMT+7

Ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên được khoa học chứng minh có tác dụng giúp giảm mỡ máu và nguy cơ tăng huyết áp. Nguyên nhân chủ yếu là vì ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều dưỡng chất cải thiện chức năng mạch máu và trao đổi lipid.

Để giảm mỡ máu và kiểm soát huyết áp, mọi người có thể ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt sau.

Yến mạch

Yến mạch là một trong những ngũ cốc nguyên hạt được nghiên cứu nhiều nhất nhờ khả năng giảm cholesterol hiệu quả. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn yến mạch đều đặn có tác dụng giảm tổng lượng cholesterol tốt hơn so với chế độ ăn thông thường, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

4 loại ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm mỡ máu và huyết áp hiệu quả - Ảnh 1.

Yến mạch có khả năng giảm cholesterol

ẢNH: AI

Yến mạch chứa beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có độ nhớt cao, giúp giảm hấp thu cholesterol từ ruột và tăng loại bỏ cholesterol qua mật. Ngoài ra, yến mạch còn duy trì đường huyết ổn định và có thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giảm tải cho hệ mạch máu và huyết áp. Thay vì ăn sáng với món nhiều đường bột, mọi người hãy thay bằng yến mạch cán dẹt hay cán vỡ với trái cây, quả hạch.

Lúa mạch nguyên cám

Lúa mạch nguyên cám cũng là lựa chọn hiệu quả cho mục tiêu kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Trên thực tế, lúa mạch nguyên cám có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở người có mỡ máu hơi cao.

Một nghiên cứu công bố trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect cho thấy những người ăn lúa mạch thường xuyên đã giảm đáng kể cholesterol toàn phần và cholesterol "xấu" LDL. Thậm chí, hiệu quả còn tốt hơn cả một số loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hay lúa mì nguyên cám.

Lúa mạch nguyên cám chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Thêm vào đó, hàm lượng magiê và kali tương đối cao cũng giúp điều hòa huyết áp.

Lúa mạch nguyên cám được nấu như cơm nhưng cần nhiều nước và thời gian nấu lâu hơn một chút. Có thể thay 1-2 phần cơm mỗi ngày bằng lúa mạch nguyên cám.

Gạo lứt

Khác với gạo trắng, gạo lứt giữ lại được lớp cám và mầm. Do đó, gạo lứt giàu chất xơ, khoáng chất và hợp chất sinh học hơn gạo trắng.

Với lớp cám còn giữ lại, gạo lứt cung cấp chất xơ, magiê, kali, đồng thời giúp kiểm soát tăng đường huyết sau ăn. Khi đường huyết và insulin được kiểm soát tốt, tác động bất lợi lên mạch máu và huyết áp cũng sẽ giảm. Ngoài ra, thay thế gạo trắng bằng gạo lứt còn tăng cảm giác no.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi tuần nên có ít nhất vài bữa ăn dùng gạo lứt thay cho gạo trắng. Khi nấu, có thể kết hợp với rau xanh và nguồn đạm thực vật như đậu, nấm để tăng hiệu quả dinh dưỡng.

Kiều mạch

Kiều mạch không phải là ngũ cốc nguyên hạt thực thụ mà là giả ngũ cốc, tức được sử dụng tương tự như ngũ cốc nguyên hạt. Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrition Research cho thấy ăn kiều mạch thường xuyên làm giảm tổng cholesterol, chất béo trung tính và huyết áp ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa.

Lợi ích này có được là nhờ kiều mạch giàu rutin, một chất chống ô xy hóa mạnh. Rutin có tác dụng tăng độ bền thành mạch máu, ức chế enzyme làm co mạch máu. Nhờ đó, mạch máu giãn ra và hạ huyết áp. Bột kiều mạch thường được dùng làm mì, cháo hoặc nấu cơm trộn. Nên dùng kiều mạch nguyên hạt thay vì tinh chế, theo Eating Well.

Tin liên quan

6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả

6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Rối loạn mỡ máu là tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi nồng lộ nhiều loại lipid trong máu tăng cao. Đây là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng với tim mạch và tuổi thọ.

Khám phá thêm chủ đề

Mỡ máu Ngũ cốc nguyên hạt huyết áp kiểm soát huyết áp giảm mỡ máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận