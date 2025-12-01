Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà

Phan Diệp
Phan Diệp
01/12/2025 09:50 GMT+7

Trong chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe' sáng 27.11, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ rất bất ngờ và ấn tượng trước số lượng quà tặng từ ban tổ chức.

Sáng 27.11, khoảng 2.000 sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) tham gia ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2025". Tại đây, các bạn được tìm hiểu các kiến thức về dinh dưỡng, sống xanh trong talk show "Từ thói quen đến lối sống" với các chuyên gia. Sinh viên còn trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đổi rác lấy quà, thử tài phân loại rác, chơi vòng quay may mắn… nhận nhiều quà tặng đa dạng.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ nhận rất nhiều quà trong ngày hội sống xanh sống khỏe

Ảnh: Thanh Duy

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 2.

Sinh viên tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng được nhận quà

Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên ấn tượng với lượng quà tặng

Phạm Quốc Toàn, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cho biết trong buổi sáng đã tham gia hết các hoạt động ở ngày hội. Chàng trai ấn tượng nhất là hoạt động thử tài phân loại rác, đổi rác lấy quà và hiểu mình sống khỏe.

Cứ mỗi trò chơi, Toàn nhận được từ 2 – 3 gói mì. Riêng phần chơi vòng quay may mắn, Toàn nhận được 1 ly mì. Còn với hoạt động đạp xe ở gian hàng mì Hảo Hảo, Toàn nhận 1 gói kẹo Hảo Hảo 30 viên. Với số lượng rác mang đến chương trình Toàn đổi lại được 1 cây bút chì.

"Quà tặng từ chương trình rất nhiều và đa dạng. Em rất bất ngờ và rất vui. Tranh thủ trước giờ vào học em đã tham gia hết các hoạt động. Em mong hoạt động này được tổ chức thêm nhiều lần ở trường nữa", Toàn nói.

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 3.

Gian hàng đổi rác lấy quà luôn "quá tải" khi có nhiều sinh viên tham gia

Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 4.

Sân trường đông nghịt từ sáng đến trưa

Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 5.

Sinh viên hào hứng nhận quà tại ngày hội

Ảnh: Gia Hưng

Ngoài các phần quà là mì gói từ Công ty CP Acecook Việt Nam được trao đi, tại gian hàng đổi rác, sinh viên nhận lại được nhiều món đồ đặc biệt.

Mang theo rất nhiều vỏ lon, chai nhựa và giấy vụn đến, sinh viên Minh Triết cảm thấy rất hào hứng khi nhận lại được 1 cây sen đá và 1 túi rút tiện dụng từ ban tổ chức. Chàng trai cho biết bản thân rất thích trồng cây nên đã cố gắng gom rác từ gia đình và hàng xóm để đủ điểm đổi 1 cây sen đá. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động trong ngày hội tại sân trường, Minh Triết còn "rinh" được nhiều mì gói mang về.

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 6.

Phần bốc thăm trúng thưởng có nhiều món quà hấp dẫn

Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 7.

Đến với ngày hội, bạn nào cũng nhận được vài túi quà, bên trong có mì gói, mì ly, gấu bông...

Ảnh: Gia Hưng

"Những món quà thiết thực với sinh viên như tụi em. Sau khi được bác sĩ dinh dưỡng chia sẻ cách ăn mì gói sao cho đúng cách, em sẽ áp dụng ngay, từ những gói mì được tặng này", chàng trai nói.

Lưu luyến ngày hội sống xanh sống khỏe

Số lượng sinh viên tập trung tại các gian hàng lúc nào cũng đông nghịt. Không chỉ vui chơi, sinh viên được các chuyên gia đo các chỉ số về sức khỏe, thông báo tình trạng hiện tại rồi tư vấn cho các bạn chế độ ăn uống và tập thể dục hợp lý.

"Chúng em nhận được rất nhiều điều bổ ích và thú vị từ chương trình. Với kiến thức về phân loại rác vô cơ, hữu cơ và rác tái chế, em trả lời đúng hết các câu hỏi của ban tổ chức trong thử thách về kiến thức xanh, nhận được 3 gói mì", Nguyễn Minh Tiến, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cho biết.

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 8.

Đầy ắp quà từ ban tổ chức trên tay nhiều sinh viên

Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 9.

Top 20 sinh viên tham gia phần thi Rung chuông vàng nhận được 1 thùng mì gói Hảo Hảo, riêng người giải nhất nhận 2 triệu đồng

Ảnh: Thanh Duy

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 10.

Sinh viên luôn được nạp năng lượng để vui chơi với những ly mì nóng

Ảnh: Gia Hưng

Vui chơi từ sáng đến trưa, sinh viên không lo thiếu năng lượng. Gian hàng của mì Hảo Hảo luôn có 3 - 4 người liên tục nấu những ly mì nóng hổi để phục vụ các bạn.

Không khí vui chơi, trải nghiệm hoạt động trong sân trường rộn ràng từ 7 giờ đến trưa.

Gần 12 giờ, khi ban tổ chức thông báo chương trình sắp kết thúc, nhiều bạn sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối vì vẫn chưa tham gia hết các hoạt động. Trên đường đi bộ ra về, các sinh viên chia sẻ và khoe với nhau về những món quà mình được tặng. Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả, các bạn nhắc lại kỷ niệm một buổi sáng thực hành sống xanh sống khỏe nhiều bổ ích.

Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, ấn tượng 'cơn mưa' quà - Ảnh 11.


Khám phá thêm chủ đề

sinh viên cùng sinh viên sống xanh sống khỏe Quà tặng mì gói lối sống xanh phân loại rác
