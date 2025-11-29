Bài học, động lực thay đổi thói quen từ ngày hội sống xanh sống khỏe

Sáng 27.11, gần 2.000 sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) tham gia ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2025". Tại đây, sinh viên được trải nghiệm vui chơi ở gian hàng. Trong talk show "Từ thói quen đến lối sống" sinh viên biết được những lỗi sai trong thói quen ăn uống hằng ngày, từ đó có nhiều thay đổi trong việc chọn thực phẩm, xây dựng chế độ ăn lành mạnh.



Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Gần 2.000 sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ đến với ngày hội sống xanh sống khỏe Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên tham gia trò chơi trải nghiệm tìm hiểu kiến thức sống xanh, dinh dưỡng xanh được nhận nhiều quà mang về Ảnh: Gia Hưng

Sống xanh từ những thói quen nhỏ

Thời tiết TP.Cần Thơ sáng 27.11 rất mát mẻ. Từ 7 giờ, nhiều bạn sinh viên đã có mặt tại sân trường để trải nghiệm các hoạt động của chương trình. Những gian hàng như: hiểu mình sống khoẻ, thử tài phân loại rác, đổi rác lấy quà… lúc nào cũng đông nghịt sinh viên cho đến trưa.

Sinh viên đem rác đến đổi quà Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên hào hứng tham gia trải nghiệm thử tài phân loại rác Ảnh: Gia Hưng

Lê Thị Như Huỳnh, sinh viên năm 3 đã tranh thủ trải nghiệm hết các hoạt động tại gian hàng trước giờ lên lớp. Như Huỳnh cho biết quan niệm sống xanh của mình là không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông. Còn sống khỏe là kết hợp chế độ ăn uống đủ chất và tập thể dục.

"Từ những quan điểm đó nên khi tham gia ngày hội, Như cảm nhận được ý nghĩa của từng hoạt động của chương trình. Em có thêm động lực và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải và đặc biệt là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, không thức khuya. Để có kết quả thì cần phải thực hành từng chút mỗi ngày", Như Huỳnh bày tỏ.

Sinh viên Hoàng Xuân Yến, ngành Quản trị kinh doanh cho biết từ trước đến nay thường ít chú trọng đến việc ăn nhiều rau xanh. Nhờ chia sẻ của chuyên gia, Yến đã biết tầm quan trọng của rau xanh với sức khoẻ và đặc biệt là trái cây không thể thay thế cho rau trong bữa ăn.



Nhiều sinh viên quốc tế tham gia ngày hội sống xanh sống khỏe Ảnh: Gia Hưng

Tham gia thử tài phân loại rác, Yến nhận được phần quà là 2 gói mì Hảo Hảo. Cô gái cho biết nhờ thử thách này mà bản thân hiểu thêm về cách phân loại rác vô cơ, hữu cơ và tái chế. Cô gái tự nhủ sẽ thực hành mỗi ngày.

"Em còn tham gia gian hàng hiểu mình sống khỏe, đo chỉ số cơ thể và được chuyên gia tư vấn tình trạng hiện tại. Ngoài chế độ ăn chưa đúng thì em thấy bản thân cần chú trọng hơn việc tập thể dục. Từ nay em sẽ cố gắng duy trì đều đặn chạy bộ khoảng 30 phút mỗi ngày", Yến nói.

Sống khỏe từ dinh dưỡng trong bữa ăn

Trong talkshow "Từ thói quen đến lối sống", sinh viên Nguyễn Kim Ngân cho biết bản thân nhận ra sai lầm khi cho rằng ăn các món ăn từ thịt đỏ như thịt bò, thịt heo thì tốt hơn cá. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng, thịt đỏ là thực phẩm chứa đạm khó hấp thu hơn so với đạm của cá, thịt gà...

Vừa vui chơi tìm hiểu kiến thức sống xanh, sinh viên được nạp năng lượng từ những ly mì gói nóng hổi Ảnh: Gia Hưng

Trò chơi đạp xe nhận quà tại gian hàng mì Hảo Hảo luôn tạo không khí sôi động Ảnh: Gia Hưng

Qua chương trình, Ngân còn được biết trong khoảng 20 năm qua, người Việt có xu hướng ăn thịt nhiều hơn. Cô gái cảm thấy bản thân cũng đang góp phần vào xu hướng tăng thêm đó. Vì thế Ngân cho biết từ nay sẽ thay đổi thói quen ăn uống. "Ngày hội này giúp em học thêm được nhiều kiến thức bổ ích, dễ áp dụng trong các bữa ăn", Ngân nói.

Còn sinh viên Hoàng Phúc thường hay mua các loại nước ép uống vì giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, qua chương trình, Phúc biết rằng uống nước ép làm tăng khả năng nạp nhiều đường vào cơ thể. Không chỉ là đường từ trái cây mà còn là đường cát được người bán thêm vào. Chưa kể là uống nước ép không có chất xơ như ăn trái cây thô.

"Chuyên gia còn khuyên sinh viên tụi em nên sử dụng thêm sữa và sữa chua, tốt nhất là chọn loại nguyên chất hoặc ít đường", Phúc nói.

Sinh viên chia sẻ khoảnh khắc tham gia ngày hội lên mạng xã hội Ảnh: Thanh Duy

Sinh viên hào hứng tham gia các trò chơi, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn Ảnh: Thanh Duy

Tham gia chương trình, sinh viên Nguyễn Văn Tỷ (áo xanh), ngành Công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng, nhận 2 triệu đồng và quà từ nhà tài trợ Ảnh: Thanh Duy

Trong talk show "Từ thói quen đến lối sống", bác sĩ Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, trong vài năm nữa, các bạn sinh viên ở đây sẽ là lực lượng lao động chủ lực của xã hội. Việc xây dựng thói quen tốt trong ăn uống, lối sống lành mạnh giúp nâng cao thể chất, phát triển tầm vóc cho thế hệ trẻ.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ nhận định chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" 2025 mang lại nhiều ý nghĩa cho sinh viên nơi đây. "Chương trình giúp bồi dưỡng thói quen sống lành mạnh, tôn trọng môi trường cho sinh viên. Tạo sân chơi, nâng cao kết nối đoàn kết và xây dựng cộng đồng học đường năng động, hội nhập, trở thành những lao động chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sau này", ông chia sẻ.