Đời sống Cộng đồng
Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe:

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì

Dương Lan
25/11/2025 21:43 GMT+7

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh háo hức tham gia các hoạt động về sống xanh, tiếp thu kiến thức về chế độ dinh dưỡng và nhận hàng ngàn gói mì tại chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe'.

Ngay từ sáng sớm, gần 2.000 sinh viên Trường ĐH Trà Vinh rộn ràng tập trung tại khuôn viên trường để tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe". Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Trà Vinh tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam. Nhiều bạn chia sẻ đây không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là cơ hội để thay đổi thói quen, học cách sống xanh, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng từ các gói mì sử dụng thường xuyên. 

Nguyễn Duy Đăng, sinh viên khoa Nông nghiệp Thủy sản thích thú tham gia trò chơi vận động đạp xe "Hảo tốc Challenge". Đăng có 33 giây đạp thật nhanh chạm được vạch cao nhất của chiếc máy và dành chiến thắng.

"Mình là người thích tham gia các hoạt động nên những trò chơi này rất thú vị. Ngoài được vận động buổi sáng, mình còn có thể ăn mì gói miễn phí. Mình sẽ tham gia hết các hoạt động của chương trình vì đây thực sự là sân chơi bổ ích cho sinh viên", Duy Đăng chia sẻ.

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh đổi rác lấy quà tại chương trình

ẢNH: GIA HƯNG

Ngô Thanh Thảo, sinh viên khoa Nông nghiệp thủy sản bất ngờ với không khí rộn ràng, náo nhiệt tại chương trình. Thay vì nằm bấm điện thoại trong phòng ký túc xá, Thảo lựa chọn đến đây vui chơi, lắng nghe các diễn giả chia sẻ kiến thức về sống xanh sống khỏe.

"Mình đã tham gia trò chơi "chọn hay, đáp hay nhận quà liền tay" để biết thêm kiến thức về dinh dưỡng. Mình cũng rất vui vì nhận được quà là những gói mì, món ăn quen thuộc của nhiều sinh viên. Còn gì vui hơn vì được biết thêm nhiều kiến thức bổ ích, vừa có quà mang về", Thanh Thảo nói.

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 2.

Sinh viên xếp hàng tham gia các hoạt động tại chương trình

ẢNH: GIA HƯNG

Tại chương trình, sinh viên được thưởng thức miễn phí những ly mì thơm lừng, nóng hổi, tham gia trò chơi để nhận những phần quà hấp dẫn, đổi rác lấy quà, hiểu mình sống khỏe… Mỗi hoạt động diễn ra đều mang đến cảm giác hứng khởi, cho thấy tinh thần chủ động, nhiệt tình của sinh viên. Không chỉ là một chương trình, đây thực sự là ngày hội lan tỏa năng lượng xanh và lối sống tích cực trong cộng đồng sinh viên.

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 3.

Các bạn trẻ tham gia trả lời các câu hỏi về sống xanh, chế độ dinh dưỡng để nhận mì gói

ẢNH: GIA HƯNG

Vũ Huy Hoàng, sinh viên khoa Phục hồi Chức năng tham gia thử thách tìm hiểu kiến thức xanh thử tài phân loại rác. Hoàng cùng một sinh viên khác cùng bốc thăm ngẫu nhiên 5 loại vật dụng và phân loại chúng thành rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế.

"Mình thấy không khí khu vực trải nghiệm trở nên sôi nổi khi các nhóm khác lần lượt thử sức, tạo nên một cuộc thi phân loại rác mini đầy hào hứng. Những hoạt động nhỏ như vậy giúp sinh viên như mình hiểu rõ hơn về hành trình của rác và ý nghĩa của việc phân loại ngay tại nguồn", Hoàng chia sẻ.

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 4.

Sinh viên cho rằng các hoạt động đều rất thú vị và bổ ích

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 5.

Sinh viên được ăn mì gói tại chương trình thỏa thích

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 6.

Các bạn trẻ tham gia trò chơi thử tài phân loại rác thải

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 7.

Thử thách vận động nhanh được sinh viên chinh phục

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 8.

Các bạn cùng nhau hỗ trợ vượt qua thử thách tại chương trình

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 9.

Sinh viên được tư vấn về sức khỏe

ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên tìm hiểu sống xanh, chế độ dinh dưỡng, nhận hàng ngàn gói mì - Ảnh 10.

Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" trở thành sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ

ẢNH: GIA HƯNG

