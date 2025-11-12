Căn bếp mỗi gia đình tiềm ẩn Salmonella: 5 sai lầm nhiều bà nội trợ hay mắc

"Ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn Salmonella' không chỉ xảy ra khi ăn ở hàng quán bên ngoài mà trong căn bếp của mỗi gia đình vẫn tiềm ẩn nguy cơ", TS.BS. La Văn Phú - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ nhận định.

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra do nhiễm vi khuẩn Salmonella đến từ nguyên nhân do ăn uống ở hàng quán bên ngoài. Điển hình là vụ ngộ độc thực phẩm làm hơn 200 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở 2 cửa hàng cùng 1 thương hiệu ở TP.HCM mới đây.

Chuyên gia ngoại tiêu hóa - TS.BS. La Văn Phú cảnh báo: "Ngay trong căn bếp quen thuộc của mỗi gia đình vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella".

TS.BS. La Văn Phú Ảnh: NVCC

TS.BS. La Văn Phú cho biết Salmonella có thể "ẩn náu" trong chính căn bếp của chúng ta mà không ai để ý. Loại vi khuẩn này tồn tại phổ biến trong môi trường tự nhiên, như đất, nước, phân gia súc, gia cầm và dễ dàng theo thực phẩm tươi sống đi vào gian bếp.

Chỉ cần một thao tác sai trong bảo quản hoặc chế biến, chẳng hạn như dùng cùng một dao cho thực phẩm sống và chín, hoặc để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá lâu, là đủ để Salmonella nhân lên và gây bệnh.

"Điều quan trọng là vi khuẩn này không làm thay đổi mùi, màu hay vị của thức ăn. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể phát hiện bằng mắt thường, nên nguy cơ nhiễm khuẩn trong gia đình thường bị xem nhẹ", TS.BS La Văn Phú nhấn mạnh.

Bà nội trợ không nên chủ quan vì vi khuẩn Salmonella tồn tại phổ biến trong tự nhiên, dễ nhiễm vào thức ăn Ảnh: Phan Diệp

Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) cho thấy Salmonella thường được tìm thấy trong các nhóm thực phẩm sau:



1. Thịt và gia cầm tươi sống

Thịt gà, vịt, heo, bò… là nguồn mang Salmonella điển hình. Trong quá trình giết mổ, nếu nước rửa, dụng cụ hay bàn mổ bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn sẽ bám lên bề mặt thịt. Việc rửa thịt sống ngay tại bồn rửa cũng dễ làm bắn tung vi khuẩn ra khắp nơi, khiến dụng cụ hoặc thực phẩm khác bị nhiễm chéo.

2. Trứng và các sản phẩm từ trứng

Vỏ trứng có thể dính phân gà chứa Salmonella và đôi khi vi khuẩn còn xâm nhập trực tiếp vào bên trong quả trứng trong quá trình hình thành.

Khi sử dụng trứng sống hoặc trứng nấu chưa chín kỹ (như trứng lòng đào, xốt mayonnaise, kem tiramisu, trứng ốp la), nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao.

3. Sữa tươi chưa tiệt trùng và sản phẩm từ sữa

Sữa là môi trường giàu dinh dưỡng, rất thuận lợi cho Salmonella phát triển nếu không được tiệt trùng ở nhiệt độ cao (pasteurization).

Một số loại phô mai thủ công, sữa chua làm tại nhà, hoặc sữa tươi mua trực tiếp từ trại cũng có thể chứa vi khuẩn này.

4. Rau củ quả ăn sống

Nếu được tưới bằng nước bẩn hoặc rửa bằng nguồn nước ô nhiễm, rau sống và trái cây (đặc biệt là các loại dùng trong salad) có thể mang Salmonella trên bề mặt.

Khi không được rửa sạch kỹ hoặc ngâm nước muối đủ thời gian, nguy cơ vẫn còn.

5. Hải sản và các thực phẩm chế biến sẵn

Tôm, cua, cá có thể bị nhiễm Salmonella từ môi trường nước bị ô nhiễm phân.

Ngoài ra, những món ăn làm sẵn như bánh mì pate, thịt nguội, xúc xích, salad trộn, cơm hộp… nếu không được bảo quản lạnh đúng cách, sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Không nên để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ Ảnh: Phan Diệp

Chuyên gia này chia sẻ, người nội trợ cần giữ vệ sinh và tuân thủ "5 nguyên tắc vàng" của WHO về an toàn thực phẩm, cụ thể:

Giữ sạch: Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến; làm sạch dụng cụ, bếp, thớt, dao.

Tách riêng thực phẩm sống và chín: Dùng dao, thớt riêng cho thịt sống và rau củ.

Nấu chín kỹ: Đảm bảo thực phẩm đạt trên 70 °C, đặc biệt là thịt, trứng, hải sản.

Bảo quản ở nhiệt độ an toàn: Thức ăn chín nên được dùng ngay hoặc giữ lạnh dưới 5°C, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Sử dụng nguyên liệu an toàn: Mua từ nguồn uy tín, kiểm tra hạn sử dụng, không dùng thực phẩm có dấu hiệu ôi, hỏng.



Ngoài ra, nên rửa trứng trước khi dùng, nấu chín kỹ các món pate, trứng lòng đào và không để đồ ăn qua đêm ở nhiệt độ phòng. Nếu trong nhà có người tiêu chảy sau khi ăn, cần giữ mẫu thức ăn nghi ngờ và đến cơ sở y tế sớm để xét nghiệm xác định nguyên nhân.

"Giữ gìn an toàn thực phẩm không chỉ là việc của cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm và ý thức của từng người nội trợ, bắt đầu từ chính căn bếp của mình", TS.BS La Văn Phú nói.