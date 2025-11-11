Tại sao ăn bánh mì lại có nguy cơ gây ngộ độc, phòng tránh thế nào?

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có ngộ độc bánh mì. Nguyên nhân phần lớn đến từ thực phẩm nhiễm khuẩn, bảo quản không đúng cách hoặc chế biến mất vệ sinh, cho thấy an toàn thực phẩm luôn là vấn đề thách thức, đáng lo ngại.

Số lượng vi khuẩn tăng vọt khi để bánh mì nhân thịt ngoài trời

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) cho biết, phần nhân bên trong bánh mì là môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt là pate, thịt nguội, trứng, mayonnaise, rau sống...

“Các vi khuẩn thường gặp trong ngộ độc bánh mì gồm Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Khi thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên hàng trăm lần. Bánh mì pate là món có nguy cơ cao nhất, vì pate từ gan động vật rất giàu dinh dưỡng, dễ ôi thiu và nếu không được tiệt trùng kỹ có thể nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum sinh độc tố botulinum - một chất độc thần kinh cực mạnh gây liệt cơ, suy hô hấp”, bác sĩ Tố Hi cho biết.

Ngoài ra, theo bác sĩ Tố Hi, việc mua bánh mì từ hàng rong, cơ sở nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh cũng góp phần làm tăng nguy cơ ngộ độc bánh mì ở người tiêu dùng.

Bánh mì pate chứa gan động vật, dễ ôi thiu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu không được tiệt trùng đúng cách Ảnh: AI

Ai dễ chịu ảnh hưởng nặng từ ngộ độc bánh mì?

Những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mạn tính (tiểu đường, bệnh gan, thận hoặc bệnh lý dạ dày - ruột) thường dễ chịu ảnh hưởng nặng hơn khi bị ngộ độc thực phẩm, bao gồm cả ngộ độc từ bánh mì.

Bác sĩ Tố Hi cho hay, ở các nhóm người vừa kể trên, khả năng kháng khuẩn đường ruột và tốc độ đào thải độc tố chậm hơn, khiến vi khuẩn, độc tố dễ xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân, thậm chí viêm màng não hoặc suy đa tạng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, người có thói quen ăn bánh mì không rõ nguồn gốc, ăn bánh để lâu, bánh có nhân pate hoặc thịt nguội bảo quản ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, cũng có nguy cơ cao hơn do mầm bệnh như Listeria monocytogenes, Salmonella hoặc Clostridium botulinum dễ phát triển trong điều kiện này.

Cần làm gì để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì?

Từ đó, bác sĩ Tố Hi khuyên rằng để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì, cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm sau:

Chọn nơi uy tín: Nên mua bánh mì ở cửa hàng, tiệm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

Kiểm tra cảm quan: Nếu thấy bánh mì, pate, thịt nguội hoặc chà bông nếu có mùi lạ, chua, vị khác thường hoặc đổi màu thì tuyệt đối không sử dụng.

Bánh mì nên được ăn trong vòng 2-3 giờ sau khi chế biến: Nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, sinh độc tố.

Không ăn bánh mì qua đêm hoặc hâm lại: Việc hâm nóng chỉ tiêu diệt được một phần vi khuẩn, không loại bỏ được độc tố đã sinh ra trong thực phẩm.

Bảo quản đúng cách: Nếu cần giữ lại, nên tách riêng phần nhân và bánh, bảo quản trong ngăn mát và chỉ dùng trong vòng 24 giờ.

Đáng lưu ý, với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính (tiểu đường, bệnh gan, suy giảm miễn dịch…) nên hạn chế ăn các loại bánh mì kẹp nhân nguội hoặc pate để giảm nguy cơ ngộ độc.

“Không có thực phẩm nào hoàn toàn an toàn nếu không được bảo quản và chế biến đúng cách. Việc chọn lựa kỹ lưỡng nguồn gốc thực phẩm và tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi vẫn là cách đơn giản nhất để phòng ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”, bác sĩ Tố Hi nhấn mạnh.