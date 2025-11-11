Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tại sao ăn bánh mì lại có nguy cơ gây ngộ độc, phòng tránh thế nào?

Như Quyên
Như Quyên
11/11/2025 15:58 GMT+7

Bánh mì là thực phẩm phổ biến, được tiêu thụ hằng ngày. Tuy nhiên, món ăn này lại dễ trở thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm nếu chế biến, bảo quản hoặc sử dụng không đúng cách.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có ngộ độc bánh mì. Nguyên nhân phần lớn đến từ thực phẩm nhiễm khuẩn, bảo quản không đúng cách hoặc chế biến mất vệ sinh, cho thấy an toàn thực phẩm luôn là vấn đề thách thức, đáng lo ngại.

Số lượng vi khuẩn tăng vọt khi để bánh mì nhân thịt ngoài trời

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) cho biết, phần nhân bên trong bánh mì là môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt là pate, thịt nguội, trứng, mayonnaise, rau sống...

“Các vi khuẩn thường gặp trong ngộ độc bánh mì gồm Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Khi thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên hàng trăm lần. Bánh mì pate là món có nguy cơ cao nhất, vì pate từ gan động vật rất giàu dinh dưỡng, dễ ôi thiu và nếu không được tiệt trùng kỹ có thể nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum sinh độc tố botulinum - một chất độc thần kinh cực mạnh gây liệt cơ, suy hô hấp”, bác sĩ Tố Hi cho biết.

Ngoài ra, theo bác sĩ Tố Hi, việc mua bánh mì từ hàng rong, cơ sở nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh cũng góp phần làm tăng nguy cơ ngộ độc bánh mì ở người tiêu dùng.

- Ảnh 1.

Bánh mì pate chứa gan động vật, dễ ôi thiu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu không được tiệt trùng đúng cách

Ảnh: AI

Ai dễ chịu ảnh hưởng nặng từ ngộ độc bánh mì?

Những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mạn tính (tiểu đường, bệnh gan, thận hoặc bệnh lý dạ dày - ruột) thường dễ chịu ảnh hưởng nặng hơn khi bị ngộ độc thực phẩm, bao gồm cả ngộ độc từ bánh mì.

Bác sĩ Tố Hi cho hay, ở các nhóm người vừa kể trên, khả năng kháng khuẩn đường ruột và tốc độ đào thải độc tố chậm hơn, khiến vi khuẩn, độc tố dễ xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân, thậm chí viêm màng não hoặc suy đa tạng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, người có thói quen ăn bánh mì không rõ nguồn gốc, ăn bánh để lâu, bánh có nhân pate hoặc thịt nguội bảo quản ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, cũng có nguy cơ cao hơn do mầm bệnh như Listeria monocytogenes, Salmonella hoặc Clostridium botulinum dễ phát triển trong điều kiện này.

Cần làm gì để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì?

Từ đó, bác sĩ Tố Hi khuyên rằng để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì, cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm sau:

Chọn nơi uy tín: Nên mua bánh mì ở cửa hàng, tiệm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

Kiểm tra cảm quan: Nếu thấy bánh mì, pate, thịt nguội hoặc chà bông nếu có mùi lạ, chua, vị khác thường hoặc đổi màu thì tuyệt đối không sử dụng.

Bánh mì nên được ăn trong vòng 2-3 giờ sau khi chế biến: Nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, sinh độc tố.

Không ăn bánh mì qua đêm hoặc hâm lại: Việc hâm nóng chỉ tiêu diệt được một phần vi khuẩn, không loại bỏ được độc tố đã sinh ra trong thực phẩm.

Bảo quản đúng cách: Nếu cần giữ lại, nên tách riêng phần nhân và bánh, bảo quản trong ngăn mát và chỉ dùng trong vòng 24 giờ.

Đáng lưu ý, với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính (tiểu đường, bệnh gan, suy giảm miễn dịch…) nên hạn chế ăn các loại bánh mì kẹp nhân nguội hoặc pate để giảm nguy cơ ngộ độc.

“Không có thực phẩm nào hoàn toàn an toàn nếu không được bảo quản và chế biến đúng cách. Việc chọn lựa kỹ lưỡng nguồn gốc thực phẩm và tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi vẫn là cách đơn giản nhất để phòng ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”, bác sĩ Tố Hi nhấn mạnh.

Tin liên quan

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que: 65 học sinh nôn ói, tiêu chảy

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que: 65 học sinh nôn ói, tiêu chảy

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 22.9 đến ngày 26.9 có 65 học sinh tại trường V.S (ở phường Long Bình, TP.HCM) gặp các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mỳ que.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc ngộ độc bánh mì Pate Thịt nguội Botulinum
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận