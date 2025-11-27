Nhiều sai lầm trong ăn uống của sinh viên, làm sao để cải thiện?

Gần 2.000 sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) tham gia ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" sáng nay 27.11. Trong talk show "Từ thói quen đến lối sống", những sinh viên Gen Z (sinh từ năm 1997 – 2012) được chuyên gia chỉ ra những sai lầm trong ăn uống. Các bạn còn được cung cấp kiến thức chọn thực phẩm lành mạnh, cách xây dựng thực đơn đủ chất trong bối cảnh lịch học dày đặc, ở trọ xa nhà, ít tự nấu ăn…



Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội sống xanh sống khỏe Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên tham dự talkshow "Từ thói quen đến lối sống" ở hội trường Ảnh: Gia Hưng

Những sai lầm trong ăn uống của sinh viên

Bác sĩ Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sinh viên hiện nay có những thói quen ăn uống sai lầm khá phổ biến như: bỏ bữa sáng, ăn các món chứa nhiều năng lượng, nhiều đường nhưng không đủ chất, ít ăn rau và đặc biệt là hay ăn khuya…

Bác sĩ lấy ví dụ: một bạn sinh viên không ăn sáng mà chỉ uống 1 ly matcha latte (bột trà xanh pha với sữa), đến trưa không đói nên chiều mới ăn một tô bánh canh cua, uống trà tắc để nạp năng lượng. Tối muộn, bạn sinh viên đó đói bụng nên đã ăn 1 ổ bánh mì nhiều thịt, chả và uống 1 ly trà sữa.

Khảo sát sinh viên tại hội trường, nhiều bạn cho rằng bản thân từng có thói quen ăn uống tương tự. Bác sĩ chỉ ra chế độ ăn như trên thiếu rau và trái cây, thiếu sữa và dư đường. Lâu dài, thói quen ăn uống đó gây các bệnh như gan nhiễm mỡ, tiểu đường, béo phì...

Bác sĩ Hà Phương Thùy chia sẻ kiến thức dinh dưỡng cho sinh viên Ảnh: Thanh Duy

Theo thống kê, trong vòng 20 năm qua, xu hướng ăn thịt của người Việt tăng mạnh nhưng lượng rau lại giảm. Bên cạnh đó, người dân cũng ăn mặn hơn, gấp đôi lượng muối được khuyến nghị là 5 gr muối/ngày của Bộ y tế. Trong khi đó, xu hướng tiêu thụ gạo giảm. Một trong các lý do là mọi người nhầm lẫn trong việc cho rằng rau củ có thể thay thế gạo.

Để sinh viên không còn lo lắng đến những vấn đề như nóng trong người, mất cân bằng dinh dưỡng, tận hưởng được niềm vui trong ăn uống và có thể trạng sức khỏe tốt, bác sĩ Thùy giới thiệu công thức ăn uống 4 - 5 - 1.

Sinh viên trả lời câu hỏi về dinh dưỡng, nhận nhiều phần quà hấp dẫn Ảnh: Thanh Duy

Cụ thể:

4 là: Ăn đủ 4 nhóm chất, gồm chất béo (động vật và thực vật); chất đạm (cân đối giữa động vật và thực vật); chất sinh năng lượng như bột, đường và nhóm vitamin, khoáng chất.



5 là: ăn ít nhất 5/8 nhóm chất cần thiết sau đây: nhóm lương thực; nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa; nhóm thịt cá và hải sản; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm dầu và mỡ; nhóm rau củ quả (màu vàng, xanh đậm…); nhóm các loại hạt; nhóm rau củ quả khác.



1 là: dinh dưỡng 1 ngày phải cân đối và an toàn. 1 bữa ăn dinh dưỡng cần kết hợp hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm theo những nguyên tắc trên. Lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghiệp.



Cách chọn thực phẩm lành mạnh

Ngoài áp dụng chế độ ăn 4 - 5 - 1, bác sĩ Phương Thùy còn chia sẻ một vài bí quyết chọn thực phẩm tốt cho sức khoẻ.



Nhóm đường bột:

Nên chọn ngũ cốc ở nhóm thô, nguyên cám sẽ có chỉ số đường thấp. Trái cây thì nên ăn thô, không nên uống nước ép. Nước ép gần như không có chất xơ và lượng đường nhiều, hấp thu máu nhanh. Nên dùng sản phẩm sữa, sữa chua nguyên chất, ít đường hoặc không đường.

Nhóm chất béo:

Hạn chế ăn thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến, xử lý qua nhiệt độ cao. Nên ăn cân bằng chất béo động vật và thực vật. Nguồn chất béo tốt có cá hồi, dầu ô liu, các loại hạt, trái bơ…

Ngoài được chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, sinh viên còn được đo chỉ số sức khỏe, tư vấn cách ăn uống khoa học tại ngày hội Ảnh: Gia Hưng

Nhóm chất đạm:

Nên chọn loại đạm được đánh giá là có khả dụng sinh học cao. Tức là loại đạm dễ tiêu hóa trong dạ dày và dễ hấp thu tạo thành chất đạm khác. Một số loại tốt là trứng, sữa, cá, sau đó mới đến các loại thịt trắng, thịt đỏ.

Nguồn đạm tốt không chứa cholesterol nên ăn thường xuyên gồm: thịt gà, cá, trứng, các loại đậu, hạt, sữa, nấm…

Nhóm rau, củ, quả:

Cần ăn rau với 3 - 4 đơn vị rau/ngày; tương đương 240 - 320 gr/ngày cùng 3 đơn vị trái cây, tương đương 240 gr/ngày.

Thi kiến thức về dinh dưỡng

Nhiều sinh viên hỏi bác sĩ rằng bản thân thường ăn mì gói, vậy làm sao để có bữa ăn đủ chất với lại thực phẩm tiện lợi này. Bác sĩ Phương Thùy cho biết, mì gói là nhóm chất tinh bột nên để có bữa ăn đầy đủ chất, cần thêm rau, chất đạm như trứng, thịt và đừng quên bổ sung trái cây, uống sữa.

Sau khi tham gia game online thử tài kiến thức về dinh dưỡng và lối sống xanh, 20 sinh viên xuất sắc đã nhận được vé tham gia phần thi Rung chuông vàng. Sinh viên sẽ trả lời những câu hỏi về dinh dưỡng, người giành giải nhất sẽ nhận được 2 triệu đồng từ Công ty CP Acecook Việt Nam.

Thí sinh tham gia phần thi Rung chuông vàng Ảnh: Thanh Duy

Ông Quang Minh Nhật, Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ Báo Thanh Niên trao phần thưởng cho sinh viên đạt giải nhất Ảnh: Thanh Duy

Top 20 thí sinh thi Rung chuông vàng nhận được quà của Acecook Việt Nam Ảnh: Gia Hưng

Câu hỏi 1 và 2, các sinh viên vượt qua dễ dàng nhờ kiến thức dễ tiếp thu sau chia sẻ của bác sĩ dinh dưỡng.

Đến câu hỏi thứ 3: Tỷ lệ người tiêu dùng Gen Z ở châu Á đang giảm tiêu thụ thịt là khoảng bao nhiêu? Đáp án là 65% nhưng có nhiều sinh viên không trả lời đúng nên bị loại.

Đến câu hỏi thứ 4: Nguyễn Văn Tỷ, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Nam Cần Thơ là người duy nhất trả lời đúng câu hỏi về khẩu phần trái cây/ngày dựa theo kiến thức đã được bác sĩ cung cấp. Chàng trai giành giải nhất phần thi Rung chuông vàng, nhận được 2 triệu đồng. Tỷ và 19 bạn sinh viên còn lại trong top 20 cũng nhận thêm phần quà từ nhà tài trợ Acecook Việt Nam là 1 thùng mì Hảo Hảo.