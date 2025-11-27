Nhiều sai lầm trong ăn uống của sinh viên, làm sao để cải thiện?

Gần 2.000 sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) tham gia ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" sáng nay 27.11. Trong talk show "Từ thói quen đến lối sống", những sinh viên Gen Z (sinh từ năm 1997 – 2012) được chuyên gia chỉ ra những sai lầm trong ăn uống. Các bạn còn được cung cấp kiến thức chọn thực phẩm lành mạnh, cách xây dựng thực đơn đủ chất trong bối cảnh lịch học dày đặc, ở trọ xa nhà, ít tự nấu ăn…
Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.
Những sai lầm trong ăn uống của sinh viên
Bác sĩ Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sinh viên hiện nay có những thói quen ăn uống sai lầm khá phổ biến như: bỏ bữa sáng, ăn các món chứa nhiều năng lượng, nhiều đường nhưng không đủ chất, ít ăn rau và đặc biệt là hay ăn khuya…
Bác sĩ lấy ví dụ: một bạn sinh viên không ăn sáng mà chỉ uống 1 ly matcha latte (bột trà xanh pha với sữa), đến trưa không đói nên chiều mới ăn một tô bánh canh cua, uống trà tắc để nạp năng lượng. Tối muộn, bạn sinh viên đó đói bụng nên đã ăn 1 ổ bánh mì nhiều thịt, chả và uống 1 ly trà sữa.
Khảo sát sinh viên tại hội trường, nhiều bạn cho rằng bản thân từng có thói quen ăn uống tương tự. Bác sĩ chỉ ra chế độ ăn như trên thiếu rau và trái cây, thiếu sữa và dư đường. Lâu dài, thói quen ăn uống đó gây các bệnh như gan nhiễm mỡ, tiểu đường, béo phì...
Theo thống kê, trong vòng 20 năm qua, xu hướng ăn thịt của người Việt tăng mạnh nhưng lượng rau lại giảm. Bên cạnh đó, người dân cũng ăn mặn hơn, gấp đôi lượng muối được khuyến nghị là 5 gr muối/ngày của Bộ y tế. Trong khi đó, xu hướng tiêu thụ gạo giảm. Một trong các lý do là mọi người nhầm lẫn trong việc cho rằng rau củ có thể thay thế gạo.
Để sinh viên không còn lo lắng đến những vấn đề như nóng trong người, mất cân bằng dinh dưỡng, tận hưởng được niềm vui trong ăn uống và có thể trạng sức khỏe tốt, bác sĩ Thùy giới thiệu công thức ăn uống 4 - 5 - 1.
Cụ thể:
- 4 là: Ăn đủ 4 nhóm chất, gồm chất béo (động vật và thực vật); chất đạm (cân đối giữa động vật và thực vật); chất sinh năng lượng như bột, đường và nhóm vitamin, khoáng chất.
- 5 là: ăn ít nhất 5/8 nhóm chất cần thiết sau đây: nhóm lương thực; nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa; nhóm thịt cá và hải sản; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm dầu và mỡ; nhóm rau củ quả (màu vàng, xanh đậm…); nhóm các loại hạt; nhóm rau củ quả khác.
- 1 là: dinh dưỡng 1 ngày phải cân đối và an toàn. 1 bữa ăn dinh dưỡng cần kết hợp hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm theo những nguyên tắc trên. Lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghiệp.
Cách chọn thực phẩm lành mạnh
Ngoài áp dụng chế độ ăn 4 - 5 - 1, bác sĩ Phương Thùy còn chia sẻ một vài bí quyết chọn thực phẩm tốt cho sức khoẻ.
Nhóm đường bột:
Nên chọn ngũ cốc ở nhóm thô, nguyên cám sẽ có chỉ số đường thấp. Trái cây thì nên ăn thô, không nên uống nước ép. Nước ép gần như không có chất xơ và lượng đường nhiều, hấp thu máu nhanh. Nên dùng sản phẩm sữa, sữa chua nguyên chất, ít đường hoặc không đường.
Nhóm chất béo:
Hạn chế ăn thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến, xử lý qua nhiệt độ cao. Nên ăn cân bằng chất béo động vật và thực vật. Nguồn chất béo tốt có cá hồi, dầu ô liu, các loại hạt, trái bơ…
Nhóm chất đạm:
Nên chọn loại đạm được đánh giá là có khả dụng sinh học cao. Tức là loại đạm dễ tiêu hóa trong dạ dày và dễ hấp thu tạo thành chất đạm khác. Một số loại tốt là trứng, sữa, cá, sau đó mới đến các loại thịt trắng, thịt đỏ.
Nguồn đạm tốt không chứa cholesterol nên ăn thường xuyên gồm: thịt gà, cá, trứng, các loại đậu, hạt, sữa, nấm…
Nhóm rau, củ, quả:
Cần ăn rau với 3 - 4 đơn vị rau/ngày; tương đương 240 - 320 gr/ngày cùng 3 đơn vị trái cây, tương đương 240 gr/ngày.
Thi kiến thức về dinh dưỡng
Nhiều sinh viên hỏi bác sĩ rằng bản thân thường ăn mì gói, vậy làm sao để có bữa ăn đủ chất với lại thực phẩm tiện lợi này. Bác sĩ Phương Thùy cho biết, mì gói là nhóm chất tinh bột nên để có bữa ăn đầy đủ chất, cần thêm rau, chất đạm như trứng, thịt và đừng quên bổ sung trái cây, uống sữa.
Sau khi tham gia game online thử tài kiến thức về dinh dưỡng và lối sống xanh, 20 sinh viên xuất sắc đã nhận được vé tham gia phần thi Rung chuông vàng. Sinh viên sẽ trả lời những câu hỏi về dinh dưỡng, người giành giải nhất sẽ nhận được 2 triệu đồng từ Công ty CP Acecook Việt Nam.
Câu hỏi 1 và 2, các sinh viên vượt qua dễ dàng nhờ kiến thức dễ tiếp thu sau chia sẻ của bác sĩ dinh dưỡng.
Đến câu hỏi thứ 3: Tỷ lệ người tiêu dùng Gen Z ở châu Á đang giảm tiêu thụ thịt là khoảng bao nhiêu? Đáp án là 65% nhưng có nhiều sinh viên không trả lời đúng nên bị loại.
Đến câu hỏi thứ 4: Nguyễn Văn Tỷ, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Nam Cần Thơ là người duy nhất trả lời đúng câu hỏi về khẩu phần trái cây/ngày dựa theo kiến thức đã được bác sĩ cung cấp. Chàng trai giành giải nhất phần thi Rung chuông vàng, nhận được 2 triệu đồng. Tỷ và 19 bạn sinh viên còn lại trong top 20 cũng nhận thêm phần quà từ nhà tài trợ Acecook Việt Nam là 1 thùng mì Hảo Hảo.
Nhà báo Lâm Hiếu Dùng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: Sống xanh - sống khỏe không còn là xu hướng, mà là lựa chọn cần thiết, thể hiện sự trưởng thành của một thế hệ biết quan tâm đến bản thân, đến môi trường sống và xa hơn là tương lai của loài người.
"Chúng tôi mong rằng, ngay từ hôm nay các bạn đã thấu hiểu những giá trị to lớn và bền vững của sống xanh sống khỏe. Hy vọng hôm nay cũng là ngày khởi đầu của tiến trình thay đổi nhận thức về một môi trường học đường xanh hơn, khỏe hơn và nhiều năng lượng tích cực hơn của các bạn sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ", nhà báo Lâm Hiếu Dũng nói.
TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, áp lực cuộc sống việc xây dựng thói quen sống xanh sống khỏe không còn là xu hướng mà là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình, xã hội.
"Chúng tôi tin rằng, môi trường giáo dục tốt là giúp sinh viên tư duy tích cực, trách nhiệm với bản thân, cộng động. Nhà trường mong muốn chương trình sẽ giúp sinh viên bồi dưỡng thói quen sống lành mạnh, tôn trọng môi trường. Tạo sân chơi, nâng cao kết nối đoàn kết giữa sinh viên. Xây dựng cộng đồng học đường năng động và hội nhập đúng với định hướng của trường trong việc đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", TS Nguyễn Văn Quang cho biết.
Bình luận (0)