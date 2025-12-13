Giải vô địch Siêu trí nhớ 2025: Khoảnh khắc ấn tượng của vận động viên nước ngoài

Lần đầu tiên sau 33 năm, Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships – WMC 2025) được tổ chức tại Việt Nam. Từ ngày 12 - 14.12, TP.HCM trở thành "đấu trường não bộ", chứng kiến các cao thủ siêu trí nhớ ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.

Giải đấu trí tuệ danh giá nhất thế giới năm nay được tổ chức ở Việt Nam thể hiện sự nỗ lực rất lớn từ phía chủ nhà. Đây là cột mốc đáng nhớ, khi Việt Nam là quốc gia tiên phong sử dụng công nghệ "Real-time" (thời gian thực) vào việc ra đề, làm bài thi và chấm thi.

Giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) và được bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Ấn tượng với Việt Nam!

Thí sinh Alina Kuliaeva đến từ nước Nga cho biết: "Tôi cảm thấy không khí cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam năm nay rất sôi động, chuyên nghiệp. Các thí sinh đến từ nhiều nơi, trong đó những người bạn Việt Nam thì rất thân thiện".

Cũng là một thí sinh đến từ Nga, chị Gaianne Kuriatova bày tỏ sự phấn khích khi hòa mình vào không khí vui vẻ và đầy cảm xúc của lễ khai mạc. Chứng kiến màn múa lân sư rồng như là một lời chúc may mắn của ban tổ chức đến các thí sinh, chị Gaianne Kuriatova liên tục vỗ tay, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

2 thí sinh đến từ nước Nga hào hứng trước những màn biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam trong lễ khai mạc Ảnh: Phan Diệp

Mông Cổ là quốc gia đứng thứ 2 về số lượng thí sinh tham gia giải đấu sau Việt Nam. Họ cũng ấn tượng với cuộc thi năm nay mà Việt Nam là nước đăng cai Ảnh: Phan Diệp

Mẹ con chị Buket Ayhan (áo trắng) đến từ Thổ Nhĩ Kỳ rất háo hức trong buổi lễ khai mạc. Chị Buket Ayhan cho biết: "Chúng tôi đến đây với tinh thần quyết tâm cao nhất. Cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam lần này thật sự rất ấn tượng"

Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều thí sinh trẻ tuổi người nước ngoài cũng có mặt tại Việt Nam để thử tài trí nhớ Ảnh: Phạm Hữu

Các thí sinh lớn tuổi người nước ngoài dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc xúc động tại lễ khai mạc giải đấu Ảnh: Phạm Hữu

Vận động viên Maral Oyunbat, người Úc và vận động viên Hàn Quốc, Sooyoung Paek luôn trong trạng thái tự tin trong giải đấu Ảnh: Phạm Hữu

Điều đặc biệt trong giải đấu năm nay có một vận động viên tên Lai Duc Duy Nguyen người gốc Việt, đại diện cho đội tuyển Philippines tranh tài ở nội dung siêu trí nhớ Ảnh: Phạm Hữu

Khoảnh khắc đáng nhớ

Chiều 12.12, các thí sinh dự thi nội dung siêu trí nhớ và sơ đồ tư duy bắt đầu bước vào phần thi đầu tiên. Bên trong phòng thi sơ đồ tư duy, bà Luz Angelly Torres Gautier đến từ Colombia thể hiện một tinh thần thoải mái trước giờ thi đấu. Mang theo nhiều loại bút màu, bút chì... để thực hiện phần thi vẽ sơ đồ tư duy, người phụ nữ nói với PV Thanh Niên: "Tôi đã sẵn sàng" và nở một nụ cười thật tươi.

Bên cạnh các thí sinh quốc tế, giải đấu ở Việt Nam còn đón chào những chuyên gia, trọng tài, đại diện Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới.

Bà Luz Angelly Torres Gautier, người Colombia thể hiện một tinh thần thi đấu tự tin Ảnh: Phan Diệp

Phần thi vẽ sơ đồ tư duy, thí sinh chuẩn bị rất nhiều bút màu để làm bài Ảnh: Phạm Hữu

Càng gần đến giờ thi, các thí sinh bày tỏ sự tập trung cao độ Ảnh: Phan Diệp

Các trọng tài quốc tế cùng nhau tuyên thệ, thể hiện lời cam kết rằng mọi kết quả sẽ được quyết định bởi tài năng và nỗ lực thực sự Ảnh: Phạm Hữu

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Dominic O'Brien, huyền thoại "siêu trí tuệ" người Anh với 8 lần vô địch thế giới, nhận định Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và thuộc nhóm dẫn đầu trong phong trào rèn luyện trí nhớ toàn cầu Ảnh: Phan Diệp











