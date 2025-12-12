TP.HCM thành 'đấu trường não bộ' lớn nhất thế giới: Siêu trí nhớ 2025 đã khai mạc

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) có 290 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở ba bộ môn: Siêu trí nhớ, Sơ đồ tư duy và Đọc nhanh. Tất cả tuyển thủ nước ngoài mang theo quyết tâm, trí tuệ và niềm tự hào của đất nước mình đến Việt Nam thi tài.

Việt Nam tiên phong áp dụng công nghệ mới

Phát biểu tại buổi lễ, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi nói rằng đây là cuộc hội ngộ của cộng đồng trí tuệ thế giới, nhằm tôn vinh giá trị tinh hoa, trí tuệ của con người và nhân loại.

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Ảnh: Phạm Hữu

Ông Phúc bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi nhiều thí sinh trên thế giới cùng có mặt tại Việt Nam, không chỉ chứng kiến, mà là để thực hiện một sự kiện đầy ý nghĩa trong cuộc thi vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025.

Đây không chỉ là một cuộc thi tầm cỡ quốc tế mà còn là nơi khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và trí tuệ của con người trong kỷ nguyên mới. Cuộc thi hôm nay là cơ hội để các vận động viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự tập trung bền bỉ của mình.

Tượng đài 'siêu trí tuệ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Giáo sư Marek Kasperski – Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới nhắc lại, cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới đã được khởi xướng cách đây 34 năm bởi Giáo sư Tony Buzan và kiện tướng Raymond Keene, đã liên tục được tổ chức trong suốt 33 năm qua.

Giáo sư Marek Kasperski – Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới Ảnh: Phạm Hữu

Thí sinh nước ngoài hào hứng trong lễ khai mạc Ảnh: Phạm Hữu

Thí sinh nước ngoài mang theo niềm tự hào, trí tuệ của đất nước mình đến với "đấu trường não bộ" tổ chức tại Việt Nam Ảnh: Phan Diệp





Giáo sư Marek Kasperski nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Đây là năm đầu tiên cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới được tổ chức hoàn toàn bằng máy vi tính. Ông Marek Kasperski bày tỏ sự tôn trọng với ông Nguyễn Phùng Phong vì sự dũng cảm khi thực hiện thay đổi mang tính đột phá này.

Tinh hoa trí tuệ hội tụ ở Việt Nam

Theo ông Marek Kasperski, việc dùng máy tính, thay cho giấy trong cuộc thi đã giải quyết được những vấn đề tồn tại trước đây, bao gồm nguy cơ gian lận và những lỗi có thể xảy ra khi những người điều hành làm việc trong thời gian dài. Mục tiêu của những cách thức mới trong cuộc thi là giúp chúng ta có thể học tập được một cách nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn.

Ông Phong là kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới đầu tiên của Việt Nam. Ông là người đã cắm lá cờ tiên phong trên bản đồ trí tuệ toàn cầu và nỗ lực để mang giải đấu danh giá này về với quê hương.

Với vai trò là Phó chủ tịch Hội đồng thể thao Trí Tuệ Thế giới, Chủ tịch tổ chức trí nhớ Việt Nam, ông Phong xúc động khi nói về giấc mơ tổ chức kỳ World Memory Championships tại Việt Nam giờ đã trở thành hiện thực. Ông bày tỏ sự biết ơn đến những người đặt nền móng đầu tiên cho giải đấu này.

Đoàn thí sinh Mông Cổ tại lễ khai mạc Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều thí sinh nhí Việt Nam cũng đến tranh tài Ảnh: Phạm Hữu

Tại lễ khai mạc, ông Đàm Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Cộng đồng HITA nói rằng trong thời đại của Google và AI (ChatGPT, Gemini…), khi mọi thứ có thể tìm kiếm trong tích tắc nhưng chúng ta vẫn cần tôn vinh trí nhớ. Theo ông, máy móc thì lưu trữ dữ liệu, còn con người lưu giữ tinh hoa.



Một trí nhớ siêu việt chỉ thực sự tỏa sáng rực rỡ khi nó song hành cùng một nhân cách lớn. Đó là lý do HITA dốc toàn lực để cùng ban tổ chức kiến tạo nên WMC 2025 với những tiêu chuẩn chưa từng có trong lịch sử 34 năm qua.

Ông Đàm Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Cộng đồng HITA phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: Phạm Hữu

Ông Đức Anh cho biết lần đầu tiên, giải đấu áp dụng công nghệ Real-real (SuperMe). Tại sao? Vì chân lý cần sự minh bạch. Chúng tôi muốn sự nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của các bạn được ghi nhận chính xác đến từng mili giây, phản ánh đúng tinh thần "chính trực" mà HITA tôn vinh. Ông cũng bật mí, lần đầu tiên, giải đấu có cúp luân lưu "Dòng chảy trí tuệ".

Giải đấu năm nay có 60 trọng tài. Trưởng ban là ông Teo Kim Foo, Chủ tịch Tổ chức Thể thao Trí nhớ Malaysia. Phần tuyên thệ của ban trọng tài diễn ra rất trang trọng thể hiện lời cam kết rằng mọi kết quả sẽ được quyết định bởi tài năng và nỗ lực thực sự.

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Truyền thông Báo Thanh Niên tham dự lễ khai mạc, sáng 12.12 Ảnh: Phạm Hữu

Ngài Marek Kasperski (bìa phải), Hoàng tử truyền thống Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng thể thao Trí tuệ thế giới (WMSC) tại lễ khai mạc Ảnh: Phan Diệp

Sau đó, chị Đặng Ngọc Phương Trinh - đương kim vô địch trí nhớ Việt Nam cùng các thí sinh đọc lời tuyên thệ, thể hiện một lời thề về sự trung thực, quyết tâm và tinh thần thi đấu cao thượng.

Trước khi kết thúc lễ khai mạc, ban tổ chức cũng bật mí một người đặc biệt, đó là ông Dominic O'Brien Ông được xem là tượng đài siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới. Ông Dominic O'Brien sẽ là Trưởng ban đạo đức, người đồng hành cùng đội ngũ trọng tài để bảo đảm mỗi phần thi diễn ra trong sự minh bạch, công bằng.

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 do Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) đã khai mạc, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).



Giải đấu diễn ra từ ngày 12 - 14.12 với nhiều phần thi hấp dẫn, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.