Đời sống Cộng đồng

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?

Phan Diệp - Phạm Hữu
13/12/2025 18:49 GMT+7

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 tổ chức ở Việt Nam hội tụ nhiều cao thủ trí nhớ. Tại giải đấu trí tuệ danh giá nhất thế giới này, các tuyển thủ có gì đặc biệt?

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships – WMC 2025) có 290 tuyển thủ. Trong đó, có nhiều cao thủ nổi tiếng trên đấu trường trí nhớ thế giới đến từ Đức, Mông Cổ, Algeria, Ấn Độ... 

Những cao thủ siêu trí nhớ thế giới hội tụ tại Việt Nam

Đến từ Đức, huyền thoại giải Siêu trí nhớ năm 2007 - người giữ kỷ lục ghi nhớ 1.949 chữ số/1 giờ đang có mặt ở TP.HCM dự giải lần thứ 34.

Ông Gunther Karsten có 7 lần vô địch quốc gia Siêu trí nhớ của Đức. Trong phòng thi siêu trí nhớ, ông Gunther luôn thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ. Trước khi vào phòng thi, ông Gunther chọn cách đứng một mình, tự nhẩm lại các con số.

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 1.

Ông Gunther Karsten trong phòng thi siêu trí nhớ chiều 13.12

Ảnh: Phan Diệp

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 2.

Cao thủ trí nhớ người Đức trước khi vào phòng thi chiều 13.12

Ảnh: Phan Diệp

Anh Vishal Rajkumar đại diện Ấn Độ đã bước qua hơn 50 cuộc thi trí nhớ trực tiếp và trực tuyến. Anh cho biết, năm nay là lần thứ 9 góp mặt tại giải vô địch Siêu trí nhớ trong đó có 2 lần vô địch thế giới. Trên hành trình này, anh tự tập luyện và đến Việt Nam 1 mình.

"Tôi xem đây là một sự trải nghiệm. Nếu không thắng lần này thì bạn hãy cứ tiếp tục học hỏi và làm tốt cho những lần sau", anh Vishal Rajkumar bày tỏ và nhận định có thể năm nay cô gái đến từ Mông Cổ tên Naranzul Otgon - Ulaan sẽ giành chức vô địch. Cô gái có nhiều thành tích nổi bật ở các giải siêu trí nhớ thế giới, gần nhất là hạng nhì toàn đoàn tại giải năm 2024. Naranzul đã ghi nhớ 1.968 lá bài trong 60 phút mà không mắc một lỗi nào, lập kỷ lục mới dành cho thanh thiếu niên.

Tại giải vô địch siêu trí nhớ năm nay, đội tuyển Mông Cổ có số lượng thí sinh nhiều thứ 2 chỉ sau Việt Nam. Các chuyên gia cũng nhận định đây là một đội mạnh với lực lượng đồng đều.

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 3.

Anh Vishal Rajkumar - cao thủ trí nhớ Ấn Độ

Ảnh: Phạm Hữu

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 4.

Nữ tuyển thủ đến từ Mông Cổ, người mà anh Vishal Rajkumar dự đoán sẽ giành chức vô địch siêu trí nhớ năm nay

Ảnh: Phạm Hữu

Đặc biệt, nằm trong danh sách các cao thủ trí nhớ còn tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh - đương kim vô địch siêu trí nhớ Việt Nam. Cô gái luôn thể hiện sự tự tin, tập trung cao độ trong 2 ngày diễn ra giải đấu.

Ngoài ra, tuyển thủ Nguyễn Thị Phương Thảo - người vô địch Sơ đồ tư duy thế giới năm 2024 cũng là một đối thủ nặng ký trong phòng thi sơ đồ tư duy năm 2025.

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 5.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh trong phòng thi siêu trí nhớ chiều 13.12

Ảnh: Phan Diệp

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 6.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) tự tin trong suốt quá trình thi đấu

Ảnh: Phan Diệp

Chị Meryem (38 tuổi) đến từ Algeria có mặt trước giờ tranh tài khá sớm. Chị vui vẻ trao đổi, trò chuyện cùng những người bạn mới quen người Việt Nam. Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Meryem nói bản thân rất hài lòng về khâu tổ chức của chủ nhà Việt Nam. "Tôi đã có những bài thi rất tuyệt và tôi cũng chúc tất cả các đối thủ đều làm tốt", chị Meryem. 

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 7.

Chị Meryem tự tin trong ngày thi đấu thứ 2 tại Việt Nam

Ảnh: Phan Diệp

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 8.

Chị Meryem và người đồng hương Aroua Tebbiche tại giải đấu ở Việt Nam

Ảnh: Phạm Hữu

Hội tụ tinh hoa trí tuệ thế giới

Ngoài các vận động viên là những cao thủ trí nhớ đến từ các quốc gia thì lực lượng trọng tài của giải đấu cũng quy tụ nhiều tinh hoa thế giới.

Đầu tiên phải kể đến là ông Dominic O'Brien. Ông được xem là tượng đài siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới là Trưởng ban đạo đức của giải đấu năm nay. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, ông luôn là người bày tỏ sự quan tâm đến các tuyển thủ, sẵn sàng chạy đến hỗ trợ khi có ai đó nhờ giúp đỡ. Ông sửa lại bảng tên, chỉnh lại tấm chắn thật ngay ngắn cho các thí sinh...

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 9.

Ông Dominic O'Brien nhận định Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và thuộc nhóm dẫn đầu trong phong trào rèn luyện trí nhớ toàn cầu

Ảnh: Nguyễn Minh Triết

Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của ông Marek Kasperski – Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới, cùng phu nhân Petrina Kasperski và cháu Sebastian Kasperski. Ông là trưởng trọng tài Sơ đồ tư duy và đọc nhanh cho giải đấu năm nay.

Sự xuất hiện của gia đình ông Marek Kasperski thu hút sự chú ý của cộng đồng trí nhớ quốc tế. Giải vô địch Siêu trí nhớ năm 2025 quy tụ những tinh hoa trí tuệ đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam.

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 10.

Gia đình ông Marek Kasperski tại lễ khai mạc

Ảnh: Phan Diệp

Trưởng ban trọng tài siêu trí nhớ, ông Teo Kim Foo - Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Malaysia là người đảm bảo cho giải đấu diễn ra công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp, theo đúng chuẩn mực của Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới. Trong lễ khai mạc, ông Kim Foo cùng các thành viên ban trọng tài đã có lời tuyên thệ trang trọng, xúc động.

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 11.

Ông Teo Kim Foo (ở giữa) cùng các trọng tài tuyên thệ trong lễ khai mạc

Ảnh: Phạm Hữu

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 12.

Ông John Graham - người 3 lần vô địch Siêu trí nhớ Mỹ tại lễ khai mạc

Ảnh: Phan Diệp

Giải Siêu trí nhớ 2025: Đấu trường của những bộ não xuất chúng, họ là ai?- Ảnh 13.

Ông Nicolas Lisiak (thứ 3 bên phải) - Phó ban trọng tài sơ đồ tư duy và đọc nhanh. Ông là Phó chủ tịch Tổ chức Tony Buzan quốc tế. Bên cạnh là Chủ tịch siêu trí nhớ Pháp, ông Jerome Hoarau (thứ 3 từ trái) trong phòng thi nội dung sơ đồ tư duy

Ảnh: Phạm Hữu

Giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) và được bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Ngày mai (14.12) là ngày thi đấu cuối cùng, PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật. 



