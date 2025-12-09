Nuôi chó giải buồn, ai ngờ lấy được vợ: Chuyện về chú chó Củ Cải se duyên cho ông chủ

Chú chó Củ Cải là giống Labrador thuần chủng có lông màu trắng, tai cụp, được anh Trịnh Văn Cảnh (36 tuổi) đón về cuối năm 2016, khi mới 2 tháng tuổi.

Thời điểm đó, anh Cảnh mới chuyển đến Hải Phòng làm việc. Cuộc sống ở trọ xa nhà có chút buồn chán nên anh muốn nuôi một con chó để bầu bạn. Tình cờ thấy có người nuôi giống chó Labrador rất dễ thương thân thiện, anh tìm hiểu và quyết định đi Hà Nội mua một con, đặt tên là Củ Cải.

Đời thay đổi nhờ chú chó Củ Cải

Với tình yêu đặc biệt dành cho người bạn 4 chân, anh Cảnh dành thời gian chăm sóc, huấn luyện. Từ dạy Củ Cải đi vệ sinh đúng chỗ, nghe theo mệnh lệnh đến việc làm toán, nhận biết màu sắc, quốc kỳ các nước, chú chó còn có kỹ năng ngồi sau yên xe đạp rất ngoan.

Chú chó Củ Cải năm nay đã được 9 tuổi Ảnh: NVCC





Vốn là giống chó thông minh, khi được anh Cảnh huấn luyện, Củ Cải tiếp thu nhanh. Năm 2018, anh Cảnh bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và tài năng của Củ Cải lên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube. Chú chó bắt đầu nổi tiếng từ đó, có những clip sau 1 đêm thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

"Củ Cải được lên báo và một số chương trình truyền hình. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi theo", anh Cảnh nói.

Năm đó, anh "cưới vợ" cho Củ Cải. Cô vợ tên là Kim Chi. Khi cặp đôi Kim Chi, Củ Cải có đàn con đầu tiên, anh giữ lại con đầu đàn tên Cà Rốt để nuôi.



Cà Rốt tuy là con trai của Củ Cải nhưng sở hữu khuôn mặt ngầu và già hơn bố. Vì thế, trong các clip ghi nhận hoạt động của những chú chó trong gia đình, Cà Rốt luôn thể hiện sự khác biệt với tính cách mạnh mẽ, ra dáng "anh cả".

Gia đình chú chó Củ Cải Ảnh: NVCC

Sự nổi tiếng của những chú chó cưng giúp kênh YouTube Củ Cải hiện có gần 500.000 người đăng ký. Trang Facebook của Củ Cải hơn 1 triệu người theo dõi, còn TikTok thì có hơn 14 triệu lượt thích. Với kinh nghiệm chăm sóc, huấn luyện thú cưng của mình, anh Cảnh chuyển hướng sang kinh doanh thức ăn, phụ kiện chó mèo, sự nghiệp phát triển.

Gia đình Củ Cải có nhiều fan hâm mộ trên mạng xã hội. Chị Lê Thị Thắm, một nhân viên ngân hàng, quê ở Ninh Bình là một trong số đó. Là người yêu thương động vật, nhà có nuôi chó nên chị đã theo dõi, bấm like và bình luận những clip của Củ Cải. Từ fan hâm mộ trên mạng, anh Cảnh và chị Thắm gặp nhau rồi trở thành một đôi. Họ về chung nhà năm 3 năm trước.

Hồi mới quen nhau, khi chị Thắm đến nhà anh Cảnh chơi, Củ Cải và Kim Chi cư xử bình thường nhưng Cà Rốt lộ rõ vẻ ganh tị. Anh Cảnh lý giải, lúc nhỏ Cà Rốt bị gãy chân. Được cưng chiều nhiều hơn nên chú chó khó chấp nhận việc anh quan tâm... người lạ.

Cho đi và nhận lại

Tuy có "tính xấu" ganh tị nhưng Cà Rốt có lẽ là chú chó thể hiện rõ tình cảm dành cho anh Cảnh nhất. Trên mạng xã hội, có clip ghi lại lúc Cà Rốt đang ngủ say, nhưng nghe chị Thắm nói giọng hoảng hốt rằng không thấy anh Cảnh đâu thì lập tức Cà Rốt bật dậy, chạy đi tìm khắp sân nhà. Khoảnh khắc đáng yêu của Cà Rốt nhận được hơn 1,6 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cà Rốt là chú chó quấn quýt với anh Cảnh nhất Ảnh: NVCC

Hiện tại, anh Cảnh chọn Hà Nội để lập nghiệp. Những chú chó đã lớn nên việc chăm sóc không còn vất vả. Cà Rốt cũng vừa được cưới cô vợ tên là Cà Chua - một chú chó Labrador thuần chủng. Gia đình Củ Cải giờ có 4 thành viên, mỗi dịp về quê anh Cảnh lại dẫn 1 - 2 đứa theo cùng.

Con gái gần 2 tuổi của anh Cảnh cũng được lớn lên với 4 chú chó. Cô bé đã có thể phân biệt được 4 thành viên của gia đình Củ Cải.

Anh Cảnh chia sẻ, kể từ ngày có con, thời gian dành cho những chú chó cưng không còn nhiều như trước. Có một thời gian, khi thấy trang ít đăng tải các clip của những chú chó, fan hâm mộ đã nhắn tin hỏi thăm. Với anh, đó là những tình cảm đặc biệt mà anh rất trân quý.

Sinh nhật chú chó Kim Chi, vợ của Củ Cải Ảnh: NVCC

Gia đình Củ Cải về quê ăn tết Ảnh: NVCC

Gần đây, anh Cảnh thường xuyên đăng lại nhiều clip về gia đình Củ Cải thu hút sự quan tâm của cộng đồng. 9 năm qua, gia đình Củ Cải vẫn nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng.



Khi được hỏi về hành trình đã qua, anh Cảnh xúc động, chia sẻ bằng giọng đầy biết ơn những chú chó của mình: "Tôi không làm điều gì quá lớn lao, chỉ là dành tình yêu thương và thời gian chăm sóc những chú chó cưng. Có lẽ gia đình Củ Cải cảm nhận được tình cảm đó, nên tôi cũng được nhận lại yêu thương và sự tin tưởng vô điều kiện của chúng", anh Cảnh nói.

