Đời sống Cộng đồng

Vợ chồng đạp xe xuyên Việt: Mang hơn 100 triệu đồng đến ngân hàng làm điều đặc biệt

Phan Diệp
Phan Diệp
04/09/2025 10:07 GMT+7

Chiều 3.9, trước khi lên tàu về miền Nam sau chuyến đạp xe gần 40 ngày từ Cần Thơ ra Hà Nội mừng Quốc khánh, vợ chồng chị Hồ Thị Ngọc Thùy (40 tuổi, ở Cần Thơ) đến ngân hàng làm điều đặc biệt.

Vợ chồng chị Hồ Thị Ngọc Thùy (40 tuổi) và anh Trương Quang Thái (44 tuổi) làm kinh doanh ở Cần Thơ có chuyến đạp xe ra Hà Nội từng được Thanh Niên chia sẻ trong bài Đôi vợ chồng đạp xe xuyên Việt thăm nghĩa trang liệt sĩ. Hành trình của 2 vợ chồng chị Thùy bắt đầu từ ngày 21.7 ở quê nhà, đến Hà Nội tối 27.8.

Sau gần 40 ngày vượt nắng gió, đèo dốc và cả bão, lụt... họ kết thúc hành trình, bắt đầu có những ngày hòa mình vào không khí đại lễ Quốc khánh ở thủ đô.

Chị Thùy có bà ngoại là người nuôi bộ đội thời kháng chiến, có người cậu là thương binh và một người dì là giao liên. Bà ngoại chị đã mất, cậu và dì thì đã lớn tuổi. Với hành trình 2.000 km của mình, vợ chồng chị Thùy đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, tính đến chiều 3.9 là 104.550.000 đồng.

"Đó là tất cả số tiền mà cộng đồng cả nước theo dõi hành trình của vợ chồng tôi gửi gắm để chuyển đến Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương để chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng", chị Thùy nói.

Vợ chồng đạp xe xuyên Việt đến ngân hàng sau ngày Quốc khánh làm điều đặc biệt - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Thùy đến ngân hàng chuyển tiền của cộng đồng đến Quỹ đền ơn đáp nghĩa chiều 3.9

Ảnh: NVCC

Mấy ngày ở Hà Nội, chị Thùy cũng được xem diễu binh. 2 vợ chồng đạp xe đến thăm một số nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử. Vẫn là bộ đồ bà ba, khăn rằn và nón tai bèo, người phụ nữ đậm chất Nam bộ nổi bật giữa dòng người ra đường mừng Quốc khánh. 

"Hà Nội rợp bóng cờ, các con đường, ngõ ngách đều trang hoàng rất rực rỡ. Vợ chồng tôi cảm thấy xúc động, tự hào khi đã đạt được tâm nguyện của cả gia đình gởi gắm đó là đến thăm Lăng Bác ", chị Thùy chia sẻ.

Vợ chồng đạp xe xuyên Việt đến ngân hàng sau ngày Quốc khánh làm điều đặc biệt - Ảnh 2.

2 vợ chồng chị Thùy mừng Quốc khánh ở Hà Nội sau gần 40 ngày đạp xe

Ảnh: NVCC

Đúng như kế hoạch, tối 3.9, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tiền vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vợ chồng chị Thùy lên tàu về TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển về nhà ở Cần Thơ. "Cha mẹ và các con tôi nhớ lắm, hôm nào cũng gọi điện cập nhật tình hình, động viên. Là người xưa giờ quanh năm chỉ biết làm việc không có ngày nghỉ, giờ gác hết mọi thứ để có chuyến đạp xe này với chúng tôi thật vô cùng ý nghĩa", chị Thùy chia sẻ.

