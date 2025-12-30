Công nhân Panko Vina mất việc trước tết: Được chi trả lương tháng 13

Một tuần qua, thông tin công ty Panko Vina (phường Bến Cát, TP.HCM) sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1.2.2026 (tức 12 tháng chạp) khiến hơn 2.700 công nhân ở đây vô cùng hoang mang. Sau 2 lần tiếp thu ý kiến kiến nghị của công nhân Panko Vina và cuộc họp cùng với đoàn làm việc liên ngành TP.HCM vào chiều 29.12 về phúc lợi sau khi nhà máy đóng cửa, công ty đã có thông báo chính thức.

Theo ông Trương Văn Phong - Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, ban giám đốc công ty Panko Vina đã làm việc với công ty mẹ ở Hàn Quốc để đưa ra nhiều hỗ trợ có lợi hơn cho người lao động, so với thông báo ban đầu vào tuần trước.

Công nhân ngừng làm việc, ra sân ngồi chờ công ty thông báo chế độ sau khi nghỉ việc, chiều 29.12 Ảnh: Phan Diệp

Thứ nhất, việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết ngày 31.1.2026. Để đảm bảo tuân thủ thời hạn giao hàng cho khách hàng, công ty đề nghị sự hỗ trợ làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên đến hết ngày 15.1.2026. Khoản lương tháng 1.2026 sẽ được tính đến hết ngày 31.1.2026, dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thứ hai, phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ.

Thứ 3, chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty (bao gồm thai sản đang nghỉ chế độ) theo như quy định được áp dụng trong những năm qua.

Thông báo mới nhất của công ty được xem là có nhiều điều khoản có lợi hơn cho công nhân so với trước đó Ảnh: Phan Diệp

Thứ tư, thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo luật định cho các đối tượng sau:

- Công nhân viên có thời gian làm việc trước ngày 1.1.2009

- Công nhân viên có thời gian thử việc đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc (tức công nhân viên có thời gian thử việc từ 1 tháng trở lên).

- Thai sản có thời gian ngừng việc để hưởng chế độ thai sản.

Thứ năm, tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai để đạt đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Thứ sáu, sắp xếp nhân viên nhân sự hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến người lao động như lương, phúc lợi, bảo hiểm và các vấn đề khác.

Thời gian chi trả lương tháng 1 (bao gồm trợ cấp thôi việc, phép năm tồn), lương tháng 13 sẽ được công ty thông báo vào ngày 10.1.2026 sau khi bàn bạc và thống nhất kế hoạch tài chính với công ty mẹ.

Công nhân ra về chiều 29.12 Ảnh: Phan Diệp

Công ty Panko Vina chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc thuộc tập đoàn Dệt may Panko, Hàn Quốc. Công ty có mặt ở Việt Nam hơn 23 năm, nhà máy ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công ty giảm sút đơn hàng. Vì thế, doanh nghiệp quyết định đóng cửa nhà máy ở phường Bến Cát để tập trung sản xuất ở Đà Nẵng.

Thông báo ngừng hoạt động trước tết khiến công nhân hoang mang. Ngày 29.12, người lao động đã ngừng làm việc để chờ công ty trả lời về hỗ trợ sau khi mất việc. Giữa lúc đó, một cuộc họp giữa lãnh đạo, công đoàn công ty và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng với chính quyền địa phương để đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra cũng có 7 doanh nghiệp muốn nhận toàn bộ công nhân công ty Panko Vina vào làm việc.