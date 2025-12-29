Nhà máy ở TP.HCM thông báo đóng cửa trước tết, công nhân ngừng làm việc chờ hỗ trợ

Chiều 29.12, tại Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, TP.HCM) diễn ra buổi làm việc của đoàn công tác liên ngành TP.HCM với đại diện công ty về việc thỏa thuận các chế độ hỗ trợ công nhân, sau khi nhà máy đóng cửa.

Đoàn công tác có ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; đại diện lãnh đạo phường Bến Cát và phía Công ty TNHH Panko Vina.

Giữa lúc đó, dù trong giờ làm nhưng nhiều công nhân Công ty TNHH Panko Vina đã ngừng làm việc. Cả trăm người ra sân đứng giữa nắng, chờ thông báo chính thức của cuộc họp.

Động thái này của công nhân bắt nguồn từ thông báo chính thức của công ty sản xuất và gia công hàng may mặc về việc sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1.2.2026, tức 15 tháng chạp âm lịch. Doanh nghiệp cho biết đã gặp khó khăn từ đợt dịch Covid-19, đơn hàng giảm sút. Đơn vị muốn thu gọn quy mô bằng cách dừng hoạt động nhà máy với hơn 2.600 công nhân đang làm việc ở phường Bến Cát để tập trung phát triển ở cơ sở còn lại tại Đà Nẵng.

Theo thông báo, người lao động làm việc đến hết ngày 15.1.2026. Nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31.1.2026.

Đoàn công tác liên ngành TP.HCM có mặt ở Công ty TNHH Panko Vina chiều 29.12

Ảnh: Phan Diệp

Công nhân nghỉ làm, ra sân ngồi chờ thông báo Ảnh: Phan Diệp

Công nhân lo lắng khi công ty thông báo đóng cửa nhà máy Ảnh: Phan Diệp

Cụ thể, công ty sẽ tính và trả đủ lương đến hết tháng 1.2026. Toàn bộ ngày phép năm chưa nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền. Mỗi lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng, cùng các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định. Đến nay, doanh nghiệp không nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Chị T.M (38 tuổi), công nhân may ở đây cho biết: "Công ty thông báo khá bất ngờ, bây giờ là thời điểm cận tết nên chúng tôi rất hoang mang, mất việc đồng nghĩa với không có tiền để sống".

Cả trăm công nhân không có tâm trạng làm việc Ảnh: Phan Diệp

Công nhân ngừng làm việc từ sáng nay 29.12 Ảnh: Phan Diệp

Ngoài ra, các công nhân ở đây cho rằng công ty giải quyết chế độ chưa thỏa đáng. Họ cho rằng số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng là quá ít và mong muốn công ty trả lương tháng 13 như những năm trước.

"Chúng tôi đi làm quanh năm chỉ đủ ăn. Dịp tết chỉ trông chờ duy nhất vào khoản lương tháng 13, thưởng tết để có thể chi tiêu, về quê... Dù sao thì chúng tôi cũng đã làm hết năm, mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn để trang trải", chị N.M (35 tuổi) cho biết.

Đến khoảng 16 giờ 30 hôm nay 29.12, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panko Vina thông báo đến công nhân rằng ngày mai 30.12 sẽ có thông báo chính thức từ phía công ty. Đồng thời, công ty cũng sẽ cho công nhân nghỉ việc có tính lương vào ngày mai. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại Công ty TNHH Panko Vina.