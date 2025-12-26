Thưởng Tết Nguyên đán 2026 ở TP.HCM: Cao nhất hơn hơn 1,8 tỉ đồng/người

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, tính đến ngày 25.12, có 3.802 doanh nghiệp với hơn 694.303 lao động trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026, tết dương lịch.

Dịp Tết Nguyên đán: Tiền thưởng bình quân dự kiến đạt khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với năm trước. Mức thưởng cao nhất ghi nhận tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), lên tới 1,841 tỉ đồng/người, thấp nhất khoảng 880.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân tại doanh nghiệp dân doanh là 724,5 triệu đồng; tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 180 triệu đồng; tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn là 96 triệu đồng.

Về mức thưởng dịp tết dương lịch trung bình đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với năm ngoái. Mức thưởng cao nhất hơn 1,1 tỉ đồng/người, mức thấp nhất khoảng 750.000 đồng/người.



Các doanh nghiệp có mức thưởng cao chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, chế biến thực phẩm, bất động sản. Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng nhiều lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Thông tin về tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nhiều người lao động trông chờ ẢNH: T.N

Về tiền lương năm 2025: Mức cao nhất doanh nghiệp trả cho một lao động đạt 972,39 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất 863 triệu đồng năm 2024. Mức thấp nhất bình quân khoảng 6,29 triệu đồng/tháng/người, nhích lên so với mức 6,2 triệu đồng năm trước. Lương bình quân đạt 12,39 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 0,3% so với mức 12,35 - 12,4 triệu đồng năm 2024.

Theo Sở Nội vụ, trong số các doanh nghiệp gửi báo cáo, có 719 doanh nghiệp (chiếm gần 19%) cho biết gặp khó khăn trong việc thưởng tết cho người lao động.



Nguyên nhân được đưa ra là do hoạt động kinh doanh, sản xuất đang gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất khi đơn hàng giảm, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay... Việc kinh doanh ảnh hưởng, dẫn đến khó khăn trong kế hoạch chi thưởng tết.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cố gắng duy trì thưởng tết cho người lao động theo quy chế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai hỗ trợ quà tết, vé xe về quê, bố trí nghỉ tết 8 – 9 ngày cho người lao động...