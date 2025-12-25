Đại hội Công đoàn TP.HCM: Tập trung chăm lo toàn diện cho người lao động

Sáng 25.12, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, đề ra nhiều nhiệm vụ hoạt động để nâng cao chất lượng bảo vệ, đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP.HCM...

Đại hội có sự tham gia của 650 đại biểu đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nhìn nhận: "Đại hội đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình, cơ cấu tổ chức, mở ra cơ hội lớn để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố nói riêng và đất nước nói chung".

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại đại hội

ẢNH: PHAN DIỆP

Tại đại hội, ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM trình bày phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Công đoàn TP.HCM nhấn mạnh mục tiêu 100% đoàn viên công đoàn được tầm soát y tế tùy điều kiện và được lập sổ sức khỏe điện tử.

Đến năm 2029, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên công đoàn và các hoạt động Công đoàn TP.HCM về công tác quản lý đoàn viên, công tác tuyên truyền; ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào hoạt động công đoàn.

Trong 16 chỉ tiêu phấn đấu hằng năm, đặt mục tiêu bình quân phát triển ít nhất 450.000 đoàn viên công đoàn; đến hết năm 2030 có thêm 2,25 triệu đoàn viên công đoàn kết nạp mới. Ngoài ra, còn có mục tiêu ít nhất 10.000 đoàn viên được chăm lo chế độ nghỉ dưỡng từ nguồn tài chính công đoàn.

Ít nhất 30.000 đoàn viên được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn (trong đó có ít nhất 15.000 đoàn viên nữ). Tổ chức ít nhất 100 cuộc tư vấn pháp luật trực tiếp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp...

Các đại biểu ưu tú, đại diện công đoàn viên, người lao động tham dự đại hội, sáng 25.12 ẢNH: PHAN DIỆP

Đặc biệt, Công đoàn TP.HCM sẽ thực hiện 3 chương trình đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, nhất là trong tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên, người lao động. Đầu tư nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và khu vực lao động phi chính thức. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Cũng tại đại hội, ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp công đoàn, của đoàn viên, người lao động, sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM thực hiện khát vọng: "TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".