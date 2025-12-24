Đại hội Công đoàn TP.HCM: Đại diện hơn 2,3 triệu người lao động góp ý kiến

Chiều 24.12, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Hội trường Thành ủy TP.HCM. Đại hội đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết Đại hội Công đoàn.

Tham dự đại hội có 650 đại biểu chính thức được bầu từ đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở trực thuộc, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn - người lao động.

Tại phiên thứ nhất chiều nay, các đại biểu biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch với 9 thành viên; đoàn Thư ký có 3 thành viên; và 5 thành viên Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, chiều 24.12 ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã tham gia tích cực, hiệu quả trong ổn định tình hình công nhân, lao động, quan hệ lao động. Công đoàn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công đoàn vẫn còn một số hạn chế. Sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, hệ thống tổ chức công đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

LĐLĐ TP.HCM đã khẩn trương kiện toàn tổ chức công đoàn phường, xã, đặc khu và bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên lớn, trong khi lực lượng công đoàn phường, xã còn mỏng, thiếu kinh nghiệm... nên việc nắm bắt tình hình công nhân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh còn nhiều khó khăn.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM trình bày báo cáo tại Đại hội ẢNH: PHAN DIỆP

Tại Đại hội, 15 tổ thảo luận được chia ra để góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới; góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Đại hội được tổ chức trong 2 ngày. Sáng 25.12 diễn ra phiên trọng thể, ngoài 650 đại biểu được triệu tập có thêm 195 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội ẢNH: PHAN DIỆP

Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố, diễn ra sau sáp nhập 3 tỉnh thành (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, Công đoàn tiếp tục phát huy tối đa vai trò của mình, là nơi để cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một nhiệm kỳ nhiều thắng lợi mới.

