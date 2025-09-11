TP.HCM chi hàng ngàn tỉ đồng chăm lo đời sống thanh niên, công nhân

Sáng 11.9, Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động 2 bên trong việc chăm lo đời sống thanh niên, công nhân giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiền tỉ chăm lo đời sống thanh niên, công nhân

Theo báo cáo tổng kết, 5 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống cho thanh niên, công nhân.

Cụ thể, 2 bên triển khai đa dạng các đợt sinh hoạt chính trị, hội thi, chương trình tư vấn pháp luật... thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh niên, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó hình thành lớp thanh niên, công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với sự nghiệp cách mạng.

Thứ 2, đối với phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã tạo môi trường cho thanh niên, công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập.

Thứ 3 là công tác chăm lo đời sống, 2 đơn vị mở rộng, lan tỏa đến đối tượng người lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú, với tổng giá trị ước tính hơn 2.343 tỉ đồng.

Ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ảnh: Thanh Mai

Các chương trình "Chuyến xe thanh niên công nhân về quê đón tết", "Tấm vé nghĩa tình", "Tết sum vầy" và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ hàng triệu suất quà, hàng chục ngàn vé xe, vé máy bay trị giá gần 2.150 tỉ đồng.

Các "Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân", "Phúc lợi đoàn viên", cùng nhiều mô hình như trao tặng 211 "Căn mái ấm công đoàn" và 36 "Căn phòng mơ ước" cho công đoàn viên, thanh niên công nhân khó khăn, tổng trị giá gần 7 tỉ đồng.

Đặc biệt, hoạt động chăm lo thiếu nhi là con em công nhân như trao tặng 94.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, "Tết cho em", trại hè Thanh Đa, tổng kinh phí hơn 80 tỉ đồng.

Nhiệm vụ ở địa bàn TP.HCM mới

Trước những kết quả trên, ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận định mô hình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Thành đoàn 5 năm qua hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh ở cơ sở, đồng hành thiết thực cùng thanh niên, công nhân.

Nghi thức ký kết chương trinh liên tịch của Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP.HCM Ảnh: Thanh Mai

Từ đó, ông Phan Hồng Ân đề xuất nhiệm vụ trong thời gian tới là cần nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức công dân, tác phong công nghiệp trong làm việc cho thanh niên, công nhân. Điều này giúp thanh niên, công nhân có "sức đề kháng" chủ động nhận diện vấn đề, để tránh những biểu hiện sai lệch, tiêu cực, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất đáng quý của người lao động ở TP.HCM.

Ông Ân cho rằng, trong giai đoạn mới, những mô hình, giải pháp hỗ trợ thiết thực như vận động giữ hoặc giảm giá thuê trọ, hỗ trợ đào tạo nghề, phương tiện sinh kế, tổ chức các gian hàng bình ổn giá, sân chơi văn hóa - thể thao sau giờ làm... phải thực sự tiếp cận hiệu quả đến thanh niên, công nhân. Đồng thời, 2 tổ chức duy trì phát huy hoạt động đồng hành cùng con em của người lao động.

Hội nghị có sự góp mặt của đai diện nhiều tổ chức công đoàn ở TP.HCM Ảnh: Thanh Mai

Tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết kết quả báo cáo hôm nay đang tập trung vào đánh giá công tác của 2 đơn vị ở địa bàn TP.HCM cũ. Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình này trong tương lai, Liên đoàn Lao động và Thành đoàn đã ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2026 - 2030.

"Sau 2 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục chấp hành sự hướng dẫn, tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả của sự phối hợp giữa 2 đơn vị. Đồng thời sẽ học hỏi thêm các mô hình, chương trình hay để tổ chức thêm nhiều hoạt động và chăm lo đời sống thanh niên, công nhân trên địa bàn TP.HCM mới tốt hơn nữa", bà Nguyễn Kim Loan chia sẻ.



