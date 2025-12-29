Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thiện: Người dân hào hứng trải nghiệm sớm

Phan Diệp
Phan Diệp
29/12/2025 10:38 GMT+7

Làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ lần đầu xuất hiện ở TP.HCM dự kiến hoàn thành ngày 31.12 nhưng khoảng 1 tuần nay, người dân đã bắt đầu trải nghiệm.

Sáng 28.12, dọc đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại, nhiều người đạp xe trải nghiệm trên làn xe đạp. Sau 2 tháng thi công, làn riêng cho xe đạp đầu tiên ở TP.HCM đã thành hình, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.

Hào hứng trải nghiệm làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM

Ông Đoàn Bình Bắc (57 tuổi, ở phường Hiệp Bình) thường xuyên sử dụng xe đạp để tập thể dục. Sáng 28.12, đi ngang qua đại lộ Mai Chí Thọ thấy làn xe đạp sắp hoàn thành nên ông đã đạp trải nghiệm.

"Làn xe đạp tách biệt với làn xe máy nên khi di chuyển vào đây có cảm giác rất an toàn. Lòng đường rộng đủ để đạp thoải mái, mát mẻ... Nhìn chung tôi rất hài lòng và chắc chắn sẽ thường xuyên đạp xe qua đây", ông Bắc nói.

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 1.

Ông Bắc đạp xe trải nghiệm trên làn xe đạp ở đường Mai Chí Thọ, sáng 28.12

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 2.

Làn xe đạp được thiết kế riêng trên vỉa hè 2 bên đại lộ Mai Chí Thọ. Làn xe đạp được cải tạo từ hành lang 2 bên đại lộ Mai Chí Thọ. Vận tốc thiết kế 20km/giờ, rộng 2 m, trải nhựa và sơn viền màu đỏ

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 3.

Đoạn qua cầu được sơn hoàn toàn màu đỏ nổi bật, rộng 1,5 m

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 4.
Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 5.

Ngoài ra, đoạn đi qua các giao lộ cũng được sơn đỏ

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 6.

Tuy chưa chính thức đưa vào sử dụng nhưng nhiều người đã đạp xe trải nghiệm làn xe đạp. Người điều khiển xe máy không đi lấn vào làn xe đạp

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 7.

Ngoài những đoạn đường thẳng tắp chạy dọc vỉa hè thì làn xe đạp còn có những đoạn phải tránh trụ điện

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 8.

Dự án có bố trí nhiều trạm xe đạp công cộng để phục vụ người dân. Trong hình là trạm xe đạp gần ngã tư Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch

Ảnh: Phan Diệp

Nỗi lo làn xe đạp bị chiếm dụng

Trước đó, khi thông tin về làn xe đạp sắp được thi công hồi tháng 10 nhiều người lo lắng nếu không có sự quản lý chặt chẽ, làn xe đạp sẽ bị các phương tiện khác... lấn. Thực tế, sáng 28.12, nhiều xe máy đã đi trên làn xe đạp. Bên cạnh đó, nhiều người chạy bộ cũng bắt đầu tận dụng không gian này khiến nhiều người đạp xe phải hô lớn, xin tránh đường từ phía sau. Chưa kể, một số nơi còn có tình trạng đậu xe ô tô trên làn xe đạp...

Kế hoạch, đến năm 2026 sẽ có thêm 2 đoạn đường có làn riêng cho xe đạp. Đoạn 1 từ Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn và ngược lại. Đoạn 2 từ nút giao đường D1 và Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú và ngược lại.

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 9.

Xe máy đi vào làn xe đạp, sáng 28.12

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 10.

Xe hơi đậu trên vỉa hè, đoạn có bố trí làn xe đạp

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, ngày 31.12, làn xe đạp chính thức hoàn thiện. Nhân công đang tất bật thi công những hạng mục cuối

Ảnh: Phan Diệp

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 12.

Đoạn đường có làn xe đạp không gian thoáng mát, nhiều cây xanh, phù hợp để đạp xe tập thể dục

Ảnh: Phan Diệp


Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thành: Người dân hào hứng trải nghiệm - Ảnh 13.

Xem thêm bình luận