Bí quyết 'hồi sinh' của đôi vợ chồng già từng thập tử nhất sinh vì bạo bệnh

Hai năm sau khi bà Tường Hoa (62 tuổi) phát hiện ung thư tử cung, chồng bà - ông Trần Văn Chức (65 tuổi) bị nhồi máu cơ tim. Họ từng nghĩ "mình không còn nhiều thời gian", cho đến khi đạp xe lên được dốc cầu Bình Lợi.

Nếu không nhờ sự cố gắng tập thể dục mỗi ngày, đặc biệt đạp xe, chúng tôi không có ngày hôm nay", vợ chồng bà Nguyễn Thị Tường Hoa (ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là quận Bình Thạnh) chia sẻ bí quyết "hồi sinh" sau khi mắc ung thư, nhồi máu cơ tim.



Bí quyết 'hồi sinh' giữ sức khỏe sau bạo bệnh

Vợ chồng bà Hoa là chủ khách sạn trên đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM. Họ từng làm công nhân, nhưng quyết tâm thay đổi số phận, rời công xưởng, khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn hơn 25 năm trước. Năm 2025, theo kế hoạch, họ sẽ cho thuê lại cơ ngơi của mình, chính thức nghỉ hưu khi các con đều đã có sự nghiệp riêng.

Niềm hạnh phúc của vợ chồng bà Hoa là được con cái ủng hộ việc đạp xe, mua xe đạp tặng ba mẹ Ảnh: Phan Diệp

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, bà Hoa được chẩn đoán mắc ung thư tử cung giai đoạn 2. Bác sĩ kết luận bà "chỉ còn khoảng 5 năm nữa". Được gia đình động viên, bà Hoa sớm lấy lại tinh thần, thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng đó chưa phải là tất cả. 18 ngày sau phẫu thuật, vết mổ đứt chỉ, bà Hoa mất máu nhiều, thấy người tê cứng khi nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu.

"Ra viện, suốt 1 tháng đầu tôi không thể tự đi lại. Rồi khi đi được ra ngoài sân, chỉ đi 100 m thôi nhưng phải dừng lại nghỉ đến 4 lần", bà kể.

Trước khi mắc bệnh, bà Hoa có lối sống lành mạnh và tích cực. Người phụ nữ có thói quen tập thể dục mỗi ngày từ thời trẻ, đã cùng chồng đạp xe liên tục cả trăm km/ngày đi Vũng Tàu, Cần Giờ… Ung thư ập đến, bà từng hoang mang, mất phương hướng nghĩ: "Tại sao lại là mình?".

2 vợ chồng trong một buổi đạp xe từ nhà đến núi Châu Thới (TP.HCM, Bình Dương cũ) hồi tháng 7 Ảnh: NVCC

Nhưng thay vì ủ rũ và buông xuôi, bà Hoa leo lên xe đạp, tiếp tục chơi môn thể thao yêu thích. Với sự theo dõi sát sao của bác sĩ, cộng thêm tập luyện với xe đạp và tiếp xúc với thiên nhiên, ánh nắng mỗi sớm mai, bà thấy sức lực cải thiện.

Tháng 7.2023, với sự đồng hành của chồng, bà Hoa chinh phục 300 km đạp xe từ Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đến Quy Nhơn (Gia Lai). Đến đích, bà Hoa đã khóc, khi biết mình là người về nhất trong hơn 10 vận động viên nữ trên 55 tuổi của giải đấu.

Sau giải đạp xe đó, vợ chồng ông Chức, bà Hoa trở thành nhà tài trợ hậu cần, cúp lưu niệm, tiền thưởng... cho một giải đua xe đạp mang tên "A Giành – có nghĩa là Anh Già", tháng 8.2023. Giải tổ chức riêng cho hơn 50 vận động viên là những người trên 55 tuổi, đạp 500 km từ TP.HCM đến Cà Mau và ngược lại.

"Chúng tôi thấy các giải đấu thường ưu tiên trao thưởng các hạng mục cho người trẻ nên muốn hỗ trợ để khuyến khích những người lớn tuổi đạp xe, rèn luyện sức khỏe", ông Chức nói.

Lan tỏa tình yêu đạp xe đến người già

Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Khi sức khỏe bà Hoa dần ổn định, thì đến tháng 9 năm ngoái, ông Chức bị nhồi máu cơ tim. May mắn ông được phẫu thuật, đặt stent ngay trong khoảng "giờ vàng" nên giữ được tính mạng.

Những ngày đầu sống chung trái tim chỉ còn 37% chức năng bơm máu, chỉ cầm ca nước tưới cây trong vườn, ông Chức cũng không làm được. Từng chiếc xe, bộ quần áo cho đến đôi giày đạp xe chuyên dụng dần dần được ông cho đi, nghĩ mình không thể khỏe lại. "Bệnh của chồng chỉ có thể tính bằng giây", ông Chức nói với vợ mỗi đêm, khi thấy trái tim của mình yếu ớt.

Vợ chồng bà Hoa cùng mẹ và em gái trong căn phòng treo nhiều huy chương ghi nhận sự nỗ lực trong thể thao - bí quyết giữ sức khỏe tốt của gia đình Ảnh: Phan Diệp

Từng cùng nhau chạm cửa thập tử nhất sinh, vợ chồng bà Hoa trân quý từng khoảnh khắc được sống. Người vợ mang trong mình căn bệnh ung thư giờ là điểm tựa, động viên chồng rời căn phòng, đi dạo quanh sân, bước ra đường, rồi trèo lên xe đạp. Từ vài km quanh nhà, ông bà có thể đạp đi cà phê với bạn bè xa hơn.

"6 tháng trước, tôi có thể tự mình đạp được lên dốc cầu Bình Lợi. Lúc đó tôi mới dám nghĩ mình còn cơ hội", ông Chức nói và cho biết hiện tại 2 vợ chồng có thể đạp cùng nhau quãng đường cả trăm km.

Bà Trần Thị Kim Dung (63 tuổi), em gái ông Chức chia sẻ: "Vợ chồng anh chị là tấm gương nghị lực, vượt qua bệnh tật rõ ràng và chân thật nhất. Từ một người đau khớp, nhức mỏi người kinh niên, mấy tháng qua tôi đã học theo anh chị, đạp xe mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe".

Trong một buổi gặp mặt, bà Lê Thị Sen - Trưởng ban xe đạp phong trào toàn quốc, thuộc Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam cầm tay bà Hoa bày tỏ: "Em thương quý và cũng rất nể phục nghị lực, tình cảm anh chị dành cho nhau".

Bà Sen (bìa phải) cùng vợ chồng bà Hoa và em gái - bà Kim Dung trong một buổi đạp xe Ảnh: Phan Diệp

Bà Sen cho biết thêm, vợ chồng bà Hoa, ông Chức là tấm gương và nguồn động viên rất lớn cho những thành viên đạp xe phong trào ở TP.HCM. Bà cũng thay mặt cộng đồng người yêu đạp xe gửi lời cám ơn đến vợ chồng bà Hoa vì luôn âm thầm giúp đỡ, thưởng nóng cho nhiều vận động viên...

Khách sạn của vợ chồng bà Hoa có tên là Thiên Vũ, là tâm huyết gầy dựng cả đời nhưng vì biến cố sức khoẻ, họ không thể tiếp tục làm việc. "Vì thế, khi tài trợ cho các giải đấu, chúng tôi lấy tên chung là Thiên Vũ Bike, với mong muốn viết tiếp hành trình và lan tỏa lợi ích của việc đạp xe, chia sẻ bí quyết giữ sức khỏe đến cộng đồng", ông Chức nói.



