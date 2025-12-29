Hơn 2.700 công nhân Panko Vina mất việc: 7 công ty muốn tuyển toàn bộ trước tết

Chiều 29.12, đoàn công tác liên ngành TP.HCM có buổi làm việc với công ty TNHH Panko Vina (ở phường Bến Cát, TP.HCM) về vấn đề đơn vị này sẽ đóng cửa nhà máy vào ngày 1.2.2026, tức 15 tháng chạp âm lịch, giải quyết quyền lợi cho công nhân mất việc trước tết.

Buổi làm việc còn có ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; đại diện lãnh đạo phường Bến Cát và phía Công ty TNHH Panko Vina.

7 doanh nghiệp cần tuyển công nhân Panko Vina

Ông Trương Văn Phong (thứ 2 từ phải sang) tại cuộc họp chiều 29.12 ở Công ty Panko Vina Ảnh: Phan Diệp

Sau buổi làm việc, ông Trương Văn Phong cho biết hiện đã có 7 doanh nghiệp muốn tuyển dụng toàn bộ công nhân công ty Panko Vina với số lượng 3.768 người trong khi số công nhân tại công ty Panko Vina hiện là 2.706 người. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nội thất, linh kiện điện - điện tử, cơ khí.

7 công ty muốn tuyển lao động mất việc trước tết gồm có:

Công ty Motomotion Việt Nam: khoảng 2.148 người

Công ty Zhigao Furniture Việt Nam: khoảng 70 người

Công ty New Wide (Việt Nam): khoảng 500 người

Công ty Yazaki EDS Việt Nam: khoảng 300 người

Công ty Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét - MPB: khoảng 200 người

Công ty Endo Kondo Việt Nam: 50 người

Công ty Da Nu: khoảng 500 người

Ông Phong cho biết là 7 công ty trên có nhà xưởng tại các khu công nghiệp gần Mỹ Phước 1, thuận tiện cho người lao động đi lại. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đề nghị các đơn vị muốn tuyển dụng đơn giản hóa thủ tục, trước mắt chỉ yêu cầu căn cước công dân, các hồ sơ khác sẽ bổ sung sau khi người lao động vào làm việc. Đặc biệt là khuyến nghị doanh nghiệp không phân biệt lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc sắp sinh và ưu tiên tiếp nhận lao động lớn tuổi.

Dự kiến từ khoảng 15.1.2026, các doanh nghiệp sẽ đến trụ sở công ty Panko Vina để phỏng vấn tuyển dụng. Theo đó, người lao động sẽ có cơ hội tìm được việc mới ngay sau khi nhà máy ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm việc tại cuộc họp Ảnh: Phan Diệp

"Sẽ trả lương lương tháng 13"

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panko Vina cho biết đến ngày 29.12, người lao động đã có kiến nghị lần thứ 2 lên công đoàn yêu cầu giải quyết về mong muốn nhận lương tháng 13, vì người lao động đã làm việc hết năm 2025. Người lao động muốn công ty phải thông báo cụ thể về thời gian chi trả lương tháng 1 và 13, thời gian trả số bảo hiểm. Ngoài ra, các chế độ thai sản phải được chi trả đầy đủ cho người lao động.

Đại diện Công ty TNHH Panko Vina cho biết sau dịch Covid-19 đến nay, công ty gặp nhiều khó khăn do đơn đặt hàng giảm nên muốn tập trung vào sản xuất ở nhà máy đặt tại Đà Nẵng.

Công nhân nghỉ làm ngày 29.12, chờ công ty thông báo về chế độ hỗ trợ khi nghỉ việc Ảnh: Phan Diệp

Theo như buổi làm việc, phía công ty đã trình ý kiến lên tập đoàn mẹ ở Hàn Quốc là sẽ trả lương tháng 13 cho người lao động, thay vì chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng như thông báo trước đó. Dự kiến, công ty sẽ có quyết định chính thức vào sáng 30.12.2025 và thông báo đến toàn thể người lao động.

Về chế độ thai sản cho lao động nữ, công ty đảm bảo giải quyết cho người lao động, để người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết ngày 31.1.2026. Người lao động chỉ làm việc đến hết ngày 15.1.2026, khoản lương tháng 1.2026 sẽ được tính đến hết ngày 31.1.2026 dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến. Công ty sẽ chi trả lương theo mức lương mới được áp dụng từ ngày 1.1.2026. Thời gian chi lương dự kiến trễ nhất vào ngày 5.2.2026.

Công nhân công ty Panko Vina ra về sau khi tập trung ở sân công ty yêu cầu giải quyết chế độ sau khi nghỉ việc vào chiều 29.12 Ảnh: Phan Diệp

Công ty sẽ chi trả toàn bộ phép năm cho người lao động về số ngày chưa nghỉ. Trường hợp, người lao động đã sử dụng phép năm của những năm kế tiếp liền kề, công ty sẽ bỏ phần phép năm đó.

Sau ngày 31.1.2026, công ty sẽ bố trí nhân sự văn phòng ở lại để hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, bảo đảm người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cùng với các ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với công đoàn để ổn định tình hình, kết nối việc làm cho công nhân công ty Panko Vina, tránh tình trạng thất nghiệp. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại công ty Panko Vina.