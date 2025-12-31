2.706 công nhân Panko Vina mất việc được tặng thêm 1 triệu đồng ăn tết

Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM với PV Thanh Niên sáng nay 31.12. Ngay sau khi Công ty TNHH Panko Vina thông báo sẽ đóng cửa nhà máy ngày 1.2.2026 (tức 15 tháng chạp âm lịch), Liên đoàn Lao động TP.HCM đã phối hợp với công đoàn công ty để lấy ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân đang làm việc nơi đây.

Ngày 29.12, tại văn phòng công ty Panko Vina đã có buổi làm việc giữa lãnh đạo công ty, công đoàn và đoàn công tác liên ngành TP.HCM để bàn về phương án hỗ trợ, giải quyết phúc lợi công nhân sau khi nhà máy đóng cửa.

Ngoài những hỗ trợ của công ty như đã nêu trong bài Công nhân Panko Vina được chi trả lương tháng 13, việc được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động TP.HCM giúp người lao động an tâm hơn dịp tết.

Liên đoàn Lao Động TP.HCM và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc ngày 29.12 bàn về giải quyết chế độ, hỗ trợ công nhân mất việc Ảnh: Phan Diệp

Ông Hòa cho biết, theo kế hoạch chăm lo tết của Liên đoàn Lao động TP.HCM công bố hồi tháng 11, vào dịp tết 2026, khoảng 350.000 người lao động ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ.

Đợt này, Liên đoàn Lao động TP.HCM nhắm đến thực hiện chăm lo tết ở các công đoàn cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất, ưu tiên trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như: bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng...

Toàn bộ công nhân Panko Vina mất việc trước tết sẽ được tặng thêm 1 triệu đồng Ảnh: Phan Diệp

Ngoài tiền mặt, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tặng vé máy bay, vé tàu xe và quà tết cho một số đối tượng người lao động trên địa bàn.

"Số vé tàu xe, máy bay được phân bổ đến công ty này có thể có nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, trước tình hình công nhân ở đây mất việc trước tết, gặp khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến cấp trên để hỗ trợ thêm, sẽ thông báo đến người lao động khi có quyết định", ông Lê Văn Hòa cho biết.