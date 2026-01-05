Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 5.1 dương lịch. Đây cũng là ngày làm việc trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 1 - 4.1.2026.

Khi nào tiết Lập xuân 2026 bắt đầu? ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo lịch âm hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Người Việt Nam vừa đi qua ngày cuối cùng của tiết khí Đông chí vào hôm qua 4.1.2026.

Theo dân gian, Đông chí có ý nghĩa là "giữa đông". Tiết khí này không chỉ đánh dấu mốc ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, mà còn là bước chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm. Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông.

Tiết khí Tiểu hàn, Lập xuân sắp tới

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 19.1 dương lịch. Ngay hôm sau 20.1, tiết khí cuối cùng trong năm là Đại hàn sẽ tiếp nối. Tiểu hàn có ý nghĩa là "rét nhẹ".

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào hôm nay 5.1 ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 285°. Tiểu hàn là tiết khí thứ 23 trong số 24 tiết khí trong năm.

Về tiết Lập xuân, người Việt được đón 2 lần Lập xuân trong năm Ất Tỵ 2025. Theo đó, ngày Lập xuân hay được hiểu là ngày đầu của tiết Lập xuân được xác định dựa trên sự thay đổi vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động theo quỹ đạo xung quanh mặt trời.

Nếu ta lấy điểm Xuân phân là gốc, khi kinh độ mặt trời bằng 0 thì vị trí của điểm Lập xuân là kinh độ mặt trời bằng 315°. Năm Ất Tỵ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3.2.2025 dương lịch, tức mùng 6 tết. Vào cuối năm, chúng ta lại một lần nữa đón tiết Lập xuân vào ngày 4.2.2026 dương lịch, tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ.