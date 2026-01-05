Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Cao An Biên
Cao An Biên
05/01/2026 05:30 GMT+7

Hôm nay 5.1 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết khí Tiểu hàn. Tiết khí này có ý nghĩa gì và khi nào tiết Lập xuân bắt đầu?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 5.1 dương lịch. Đây cũng là ngày làm việc trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 1 - 4.1.2026.

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân? - Ảnh 1.

Khi nào tiết Lập xuân 2026 bắt đầu?

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo lịch âm hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Người Việt Nam vừa đi qua ngày cuối cùng của tiết khí Đông chí vào hôm qua 4.1.2026.

Theo dân gian, Đông chí có ý nghĩa là "giữa đông". Tiết khí này không chỉ đánh dấu mốc ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, mà còn là bước chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm. Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông.

Tiết khí Tiểu hàn, Lập xuân sắp tới

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 19.1 dương lịch. Ngay hôm sau 20.1, tiết khí cuối cùng trong năm là Đại hàn sẽ tiếp nối. Tiểu hàn có ý nghĩa là "rét nhẹ".

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân? - Ảnh 2.

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào hôm nay 5.1

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 285°. Tiểu hàn là tiết khí thứ 23 trong số 24 tiết khí trong năm.

Về tiết Lập xuân, người Việt được đón 2 lần Lập xuân trong năm Ất Tỵ 2025. Theo đó, ngày Lập xuân hay được hiểu là ngày đầu của tiết Lập xuân được xác định dựa trên sự thay đổi vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động theo quỹ đạo xung quanh mặt trời.

Nếu ta lấy điểm Xuân phân là gốc, khi kinh độ mặt trời bằng 0 thì vị trí của điểm Lập xuân là kinh độ mặt trời bằng 315°. Năm Ất Tỵ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3.2.2025 dương lịch, tức mùng 6 tết. Vào cuối năm, chúng ta lại một lần nữa đón tiết Lập xuân vào ngày 4.2.2026 dương lịch, tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ.

Tin liên quan

Hôm nay 4.1 là chủ nhật đầu tiên năm 2026: Ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay 4.1 là chủ nhật đầu tiên năm 2026: Ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Mạng xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt tới ngày hôm nay 4.1, chủ nhật đầu tiên năm 2026. Vì sao vậy?

Tối nay 3.1, người Việt xem siêu trăng và mưa sao băng cực đại đầu tiên 2026

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Lập xuân tiết tiểu hàn tiết tiều hàn là gì thứ hai ngày đầu làm việc sau nghỉ tết nghỉ tết dương lịch 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận