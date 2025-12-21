Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí

Tại một góc đường Trần Hưng Đạo, đối diện thương xá Đồng Khánh, đông nghẹt người tìm tới quán chè của bà Vân để mua chè trôi nước. Bình thường, bà bán chè 3 màu. Đến ngày Đông chí, bà chỉ nấu duy nhất chè trôi nước để bán vì người ta đặt mua, đến mua đông vào ngày này. Từ hôm qua, nhiều người đã gọi bà chủ đặt mua trước vì sợ hết