Đời sống Ẩm thực

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí

Cao An Biên
21/12/2025 09:40 GMT+7

Sáng nay 21.12 ngày Đông chí, khu Chợ Lớn (TP.HCM) đông đúc người tìm đến mua chè trôi nước để ăn mừng tết Đông chí, ngày quan trọng trong truyền thống, văn hóa của người Hoa.

Ghi nhận tại chợ Thủ Đô, nằm trên đường Phùng Hưng ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) lúc 7 giờ kém ngày 21.12 đông đúc, nhộn nhịp. Nơi đây, tập trung nhiều người Việt gốc Hoa ở khu vực Chợ Lớn đến mua sắm, cười nói rôm rả, trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều. Trong đó, món chè trôi nước được nhiều người tìm mua ăn tết Đông chí.

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 1.

Tại một góc đường Trần Hưng Đạo, đối diện thương xá Đồng Khánh, đông nghẹt người tìm tới quán chè của bà Vân để mua chè trôi nước. Bình thường, bà bán chè 3 màu. Đến ngày Đông chí, bà chỉ nấu duy nhất chè trôi nước để bán vì người ta đặt mua, đến mua đông vào ngày này. Từ hôm qua, nhiều người đã gọi bà chủ đặt mua trước vì sợ hết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 2.

Bên trong khu chợ Thủ Đô (chợ Phùng Hưng), không khí mua bán nhộn nhịp. Các sạp bán chè trôi nước đắt hàng khi liên tục có khách tới tìm mua

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Sáng nay, khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng Đông chí

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 3.

Thau chè khổng lồ được chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách ngày Đông chí

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 4.

Cả người bán và người mua cho biết hôm nay là ngày Đông chí, nhiều người gọi là tết Đông chí, là một ngày quan trọng trong văn hóa của người Hoa. Theo phong tục hằng năm, vào ngày này, gia đình sẽ cùng tụ họp, đoàn viên bên nhau, ăn chè trôi nước, bánh tổ…

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 5.

Sạp chè của bà Vân vắng khách hơn. Bình thường bà Vân bán món mặn như bánh bèo, bánh tầm nhưng riêng hôm nay bà cùng các thành viên trong gia đình "đổi nghề" bán chè trôi nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 6.

Tại sạp chè của chị Phụng nằm ở một góc chợ, khách đều đặn ghé mua. Dù mới sáng sớm nhưng chị nói đã bán chè sắp hết bởi hầu hết khách đã đặt chè sẵn từ hôm trước, nay chị đã giao hết cho mối quen

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 7.

Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí- Ảnh 8.

Không khí ở Chợ Lớn sáng nay nhộn nhịp

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

