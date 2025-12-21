Khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng tết Đông chí

Sáng nay 21.12 ngày Đông chí, khu Chợ Lớn (TP.HCM) đông đúc người tìm đến mua chè trôi nước để ăn mừng tết Đông chí, ngày quan trọng trong truyền thống, văn hóa của người Hoa.
Ghi nhận tại chợ Thủ Đô, nằm trên đường Phùng Hưng ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) lúc 7 giờ kém ngày 21.12 đông đúc, nhộn nhịp. Nơi đây, tập trung nhiều người Việt gốc Hoa ở khu vực Chợ Lớn đến mua sắm, cười nói rôm rả, trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều. Trong đó, món chè trôi nước được nhiều người tìm mua ăn tết Đông chí.
[CLIP]: Sáng nay, khu Chợ Lớn ở TP.HCM rất đông người mua chè trôi nước mừng Đông chí
Bình luận (0)