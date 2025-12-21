Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 21.12 'tết Đông chí': Vì sao nhiều người ăn chè trôi nước, thêm tuổi mới?

Cao An Biên
Cao An Biên
21/12/2025 06:30 GMT+7

Hôm nay 21.12 là ngày Đông chí. Với cộng đồng người Hoa tại Việt Nam, đây là ngày đặc biệt quan trọng, còn được gọi là 'tết Đông chí'. Ý nghĩa của ngày này có gì đặc biệt?

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 21 tháng 12 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là mùng 2 tháng 11, còn gọi là ngày ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên của tiết khí Đông chí, một trong 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay 21.12 là 'tết Đông chí': Nhiều người tính tuổi mới vào ngày này, vì sao? - Ảnh 1.

Khu Chợ Lớn, nơi tập trung đông cộng đồng người Hoa mua nhộn nhịp không khí mua bán chè trôi nước tết Đông chí 2024

ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, người Việt Nam đã chính thức nói lời tạm biệt với tiết khí Đại tuyết. Tiết khí Đông chí này sẽ kéo dài từ hôm nay tới hết ngày 4.1.2026, sau đó tiết khí Tiểu hàn, tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí trong năm sẽ tiếp nối vào ngày 5.1.2026.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo liệt kê trên, chỉ còn 2 tiết khí Tiểu hàn và Đại hàn nữa, người Việt sẽ trải qua hết 24 tiết khí trong năm. Sau đó, năm mới sẽ bắt đầu bằng tiết Lập xuân, tiết khí khởi đầu của năm.

Vì sao gọi là "tết Đông chí"?

Chuyên gia văn hóa cho biết theo ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm trong năm sẽ có 4 tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa xuân là Tết Nguyên đán, mùa hạ có tết Đoan ngọ, mùa thu có tết Trung thu và cuối cùng là tết Hạ nguyên vào mùa đông.

Cách gọi "tết Đông chí" là một cách gọi theo văn hóa của người Hoa. Đây được xem là ngày lễ đoàn viên, vào ngày này cộng đồng người Hoa nói chung và cộng đồng người Hoa ở Việt Nam thường tụ họp gia đình, ăn chè trôi nước, bánh tổ…

Hôm nay 21.12 là 'tết Đông chí': Nhiều người tính tuổi mới vào ngày này, vì sao? - Ảnh 2.

Với người Hoa, "tết Đông chí" có ý nghĩa đoàn viên

ẢNH: CAO AN BIÊN

Với người Hoa, "tết Đông chí" mang ý nghĩa chào đón năm mới, tạm biệt năm cũ. Nhiều người vẫn xem tuổi, xem ngày trong năm với mốc là ngày Đông chí. Chẳng hạn người 40 tuổi (âm lịch) vào năm Ất Tỵ thì thực tế đã được coi là bước sang tuổi 41 vào sau ngày Đông chí của năm Ất Tỵ (tức ngày 21.12.2025 dương lịch). Tất nhiên, việc xem mốc tính ngày, tính tuổi này chỉ mang ý nghĩa văn hóa.

Tại Việt Nam, Đông chí đánh dấu bước chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm, thường trùng vào thời điểm rét đậm, rét hại của mùa đông. Thời điểm này, nhiệt độ thường giảm sâu đáng kể, đặc biệt ở các vùng núi phía bắc. Do đó, đây là thời điểm người dân, đặc biệt là nông dân phải chủ động bảo vệ mùa màng, che chắn chuồng trại, giữ ấm vật nuôi để tránh thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt.

