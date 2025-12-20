Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Tháng 11 này là... tháng một trong 'một, chạp, giêng, hai', vì sao?

Cao An Biên
Cao An Biên
20/12/2025 06:30 GMT+7

Theo lịch âm hôm nay là mùng 1, ngày đầu tiên của tháng 11. Không phải ai cũng biết tháng 11 âm lịch chính là tháng một trong cách gọi dân gian 'một, chạp, giêng, hai', vì sao vậy?

Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 20.12 dương lịch. Lịch âm hôm nay là ngày mùng 1, ngày đầu tiên của tháng 11, còn gọi là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày cuối cùng trong năm nay người Việt Nam đón tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm.

Lịch âm hôm nay: Tháng 11 này là... tháng một trong 'một, chạp, giêng, hai', vì sao? - Ảnh 1.

Hôm nay là mùng 1 tháng 11 âm lịch. Tháng này chính là tháng một trong cách gọi dân gian "một, chạp, giêng, hai"

ẢNH: AI

Như vậy, người Việt vừa trải qua tháng 10 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Hợi. Ngày mai, chủ nhật ngày 21.12 dương lịch, tiết Đông chí sẽ chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên của tiết Đông chí, còn gọi là ngày Đông chí sẽ là ngày có đêm dài nhất, ngày ngắn nhất trong năm.

Dân gian ta thường đếm tháng âm lịch là "một, chạp, giêng, hai…". Điều đó có nghĩa là tháng một nằm trước tháng chạp. Nhiều người lầm tưởng rằng tháng một là tháng bắt đầu một năm mới âm lịch, nhưng trên thực tế, điều này là không đúng.

Tháng "một" chính là… tháng 11

Trên các cuốn lịch treo tường ngày nay, người soạn lịch thường ghi tháng âm lịch bằng cách đánh số từ 1 đến 12 giống như dương lịch. Chúng ta có thể để ý rằng tháng thứ mười một trong năm, tức tháng này được gọi là "một" trong cách nói dân gian nêu trên. Đây là tháng Tý, tức là tháng đầu tiên của một chu kỳ 12 chi.

Theo đó, 12 chi gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các nhà nghiên cứu lịch pháp cho biết trên thực tế trong lịch sử đã có một giai đoạn khá dài người phương Đông lấy tháng này làm tháng đầu tiên của năm.

Tháng Tý là tháng khởi đầu và thông thường ngày Đông chí hằng năm luôn rơi vào tháng này. Sau này quy ước tính điểm khởi đầu của năm thay đổi nên tháng Dần vốn là tháng thứ ba lại được chọn làm tháng đầu tiên của năm.

Lịch âm hôm nay: Tháng 11 này là... tháng một trong 'một, chạp, giêng, hai', vì sao? - Ảnh 2.

Sau này, tháng Dần vốn là tháng thứ ba lại được chọn làm tháng đầu tiên của năm

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Dù vậy, chuyên gia cho rằng nếu để ý ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy nhiều người am hiểu văn hóa phương Đông vẫn xem tuổi, xem ngày trong năm với mốc là ngày đông chí.

Như vậy, cách đếm "một, chạp, giêng, hai…” là chính xác. Tháng thứ mười một trong năm tính từ Tết Nguyên đán gọi là tháng một, còn tháng đầu tiên trong năm là tháng giêng chứ không phải tháng một như đa số hiểu nhầm ngày nay.

Tin liên quan

Rằm tháng 10 là Tết Hạ nguyên: Theo lịch âm hôm nay ngày này ý nghĩa gì?

Rằm tháng 10 là Tết Hạ nguyên: Theo lịch âm hôm nay ngày này ý nghĩa gì?

Theo lịch âm hôm nay 4.12, người Việt đón ngày rằm tháng 10 còn được gọi là Tết Hạ nguyên. Ngày này có ý nghĩa gì?

Lịch âm hôm nay 18.12 là ngày mấy?: 'Tết Đông chí' 2025 sắp đến rồi!

Dân mạng xôn xao 'năm 2148 người Việt đón… 2 tết âm lịch', thực hư thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

lịch âm hôm nay lịch Âm Âm lịch lịch vạn niên mùng 1 tháng 11 âm một chạp giêng hai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận