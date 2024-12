Vì sao sáng nay nhiều người đổi nghề... bán chè trôi nước ở Chợ Lớn, khách vây kín?

Hôm nay là tiết đông chí. Nhiều người bán chè trôi nước ở khu vực Chợ Lớn, nơi tập trung đông cộng đồng người Hoa ở TP.HCM, cười tươi khi đông đúc khách tới mua.

Mua chè trôi nước ăn "tết đông chí"

Ghi nhận tại chợ Thủ Đô, nằm trên đường Phùng Hưng (Q.5) lúc 7 giờ kém 21.12 đông đúc, nhộn nhịp. Nơi đây, tập trung nhiều người Việt gốc Hoa ở khu vực Chợ Lớn đến mua sắm, nhiều cười cười nói rôm rả, trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều.

Một xe chè trôi nước ở chợ Thủ Đô khách vây kín sáng nay

Cả người bán và người mua cho biết hôm nay là ngày đông chí, nhiều người gọi là "tết đông chí", là một ngày quan trọng trong văn hóa của người Hoa. Theo phong tục hàng năm, vào ngày này, gia đình sẽ cùng tụ họp, đoàn viên bên nhau, ăn chè trôi nước, bánh tổ…

Tại sạp chè của chị Phụng nằm ở một góc chợ, khách đều đặn ghé mua. Dù mới sáng sớm nhưng chị nói đã bán chè sắp hết bởi hầu hết khách đã đặt chè sẵn từ hôm trước, nay chị đã giao hết cho mối quen. Nhìn vào chiếc bàn nhỏ để vài bịch chè nhiều màu lên trên, chị nói chỉ bán lẻ với số lượng ít cho "có không khí".

"Năm nay bán được hơn năm ngoái, hơn hẳn 2 kg chè. Ngày thường tôi không bán món này mà chỉ bán bánh lọt, nhưng dịp đông chí hay cận tết thì đổi nghề vì nhu cầu khách tăng cao. Dù thế nào thì tết đông chí không thể thiếu món trôi nước trong nhà theo quan niệm của người Hoa hầu hết ai đi chợ cũng đều mang về một phần chè", chị chủ tâm sự.

Sáng cuối tuần, chợ Thủ Đô rộn ràng

Những người bán chè trôi nước đắt khách

Năm nay, chị Phụng bán 9.000 đồng/viên chè. Chị chủ phấn khởi vì so với tình hình buôn bán không thuận lợi dịp cuối năm, hôm nay lại là ngày làm ăn "được" nhất. Chị chủ có thâm niên bán chè hơn 30 năm, bán ở chợ này cũng mười mấy năm nay.

Kế bên sạp chè chị Phụng là sạp chè của bà Vân, tuy nhiên vắng khách hơn. Bình thường bà Vân bán món mặn như bánh bèo, bánh tầm nhưng riêng hôm nay bà cùng các thành viên trong gia đình đổi nghề bán chè trôi nước.

"Năm nay người mua ít lắm nên giờ tôi vẫn còn nhiều chè. Cả nhà tôi thức cả đêm để làm cho kịp hôm nay bán, nhưng nếu ế quá chắc năm sau không làm nữa. Cũng mong là bán hết", bà tâm sự.

Sạp chè của bà Phụng bán sắp hết từ sớm

Rộn ràng Chợ Lớn

Cũng trong chợ Thủ Đô sáng nay, một xe chè trôi nước khách buôn bán khá đắt, có thời điểm khách vây kín. Chị chủ cùng 4 - 5 người phụ chuẩn bị những phần chè sao cho nhanh nhất để khách không chờ đợi lâu.

Ở đây, chè đồng giá 10.000 đồng/viên, đủ màu sắc cho khách chọn. Nhiều người cũng chuộng bịch chè ỉ, giá 10.000 đồng. Chị chủ cho biết dịp đông chí năm nay, số chè chuẩn bị bán gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên nếu so với thời điểm này năm ngoái thì giảm một nửa do nhu cầu của khách không cao bằng.

Bà Vân bình thường bán chè 3 màu, hôm nay chuyển sang bán chè trôi nước

Bà Vân bình thường bán món mặn ở chợ Thủ Đô, hôm nay cũng chuyển sang bán chè

Cách chợ Thủ Đô không xa, sạp chè bà Vân nằm ở nằm ở một góc đường Trần Hưng Đạo (Q.5) ùn ùn người tới mua. Bà bán mỗi viên chè 7.000 đồng, nhiều người đặt mua trước vì sợ hết sáng sớm đến lấy hàng, cũng có người đi qua thấy nên ghé vào mua.

Bà chủ cho biết bình thường bán chè 3 màu, nhưng hôm nay đông chí thì khác, chủ quán chỉ nấu duy nhất chè trôi nước để bán. Cứ như vậy, 3 - 4 người tất bật chuẩn bị món khi khách vây kín sạp chè sáng nay.

Mua chè trôi nước ăn "tết đông chí" là truyền thống của các gia đình người Hoa

Nhiều chủ sạp chè cho biết hôm nay buôn bán đắt hơn so với ngày thường do nhu cầu khách tăng cao

Chở mẹ chồng từ Q.6 sang Q.5 để mua chè trôi nước ở quán bà Vân, chị Hà cho biết vì gia đình chồng người Hoa nên đông chí năm nào chị cũng mua chè trôi nước. "Nhìn cảnh này vui hen, nay chè trôi nước chỗ nào cũng bán đắt, đi đâu cũng thấy người ta bán chè trôi nước. Ai ai cũng phấn khởi ăn tết đông chí", chị chia sẻ.