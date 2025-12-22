Hôm nay 22.12 là ngày gì?: Tiết Đông chí, thời tiết TP.HCM và cả nước thế nào?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 22.12 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11, còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Đây là ngày thứ hai người Việt Nam đón tiết khí Đông chí, kéo dài tới năm mới 2026.

Thời tiết những ngày tiết Đông chí ra sao? ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm qua là chủ nhật cuối tuần, ngày 21 tháng 12 dương lịch. Theo lịch âm là mùng 2 tháng 11, còn gọi là ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên của tiết khí Đông chí, một trong 24 tiết khí trong năm.

Tiết khí Đông chí này sẽ kéo tới hết ngày 4.1.2026, sau đó tiết khí Tiểu hàn, tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí trong năm sẽ tiếp nối vào ngày 5.1.2026. Tiết khí này xảy ra lúc kinh độ mặt trời bằng 270 độ ở Bắc bán cầu và cũng là ngày bắt đầu mùa đông thiên văn tại Bắc bán cầu và ngày bắt đầu mùa hè tại Nam bán cầu.

Thời tiết Đông chí thế nào?

Theo dân gian, Đông chí có ý nghĩa là "giữa đông". Tiết khí này không chỉ đánh dấu mốc ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, mà còn là bước chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm. Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông.

Thời điểm này, nhiệt độ thường giảm sâu đáng kể, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Do đó, đây là thời điểm người dân, đặc biệt là nông dân phải chủ động bảo vệ mùa màng, che chắn chuồng trại, giữ ấm vật nuôi để tránh thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó tại các tỉnh miền Nam, trong đó có TP.HCM thời tiết chủ đạo trong tiết Đông chí nắng ấm, thời tiết mát mẻ, dễ chịu vào dịp cuối năm.

Đông chí đánh dấu mùa đông thiên văn, thời tiết chuyển sang mùa đông rõ rệt nhất trong năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay ngày 22.12 cũng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được ra đời theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là đội quân cách mạng được thành lập do dân và vì dân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của dân tộc, là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, lấy ngày 22.12 hằng năm làm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.