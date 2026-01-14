Thủ phủ quất cảnh miền Trung: Thời tiết thất thường, nhà vườn 'nín thở' chờ tết

Thủ phủ quất cảnh miền Trung ở Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nhà vườn thức trắng, canh thời tiết từng ngày để xuất vườn đón tết.
Tại P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng), không khí trong các vườn quất cảnh (còn gọi là quật cảnh) nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Thương lái liên tục ra vào đặt mua, còn người trồng thì tất bật tỉa cành, giữ quả, chỉnh dáng, chăm chút từng chi tiết để chuẩn bị nguồn hàng chất lượng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Từ nay đến giáp tết, các vườn quất sẽ bước vào giai đoạn "chạy nước rút". Người trồng phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, điều chỉnh nước tưới, che chắn mưa gió, hạn chế rụng trái, giữ cho quả bền màu, tròn đều. Bởi lẽ, tết càng cận kề, yêu cầu của thị trường càng khắt khe, trong khi chỉ cần một đợt mưa trái mùa hay nắng gắt kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến cả vụ quất.
Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều người mua đã tìm đến các vườn quất ở Hội An để xem hàng, đặt cọc sớm.
Với người trồng quất nơi đây, những ngày cận tết không chỉ là cuộc chạy đua với thời tiết mà còn là hành trình giữ “vàng” cho mùa xuân, để những chậu quất rực rỡ kịp khoe sắc trong từng ngôi nhà khi năm mới gõ cửa.
