Đời sống

Thủ phủ quất cảnh miền Trung: Thời tiết thất thường, nhà vườn 'nín thở' chờ tết

Mạnh Cường - Hoàng Phước
14/01/2026 11:00 GMT+7

Thủ phủ quất cảnh miền Trung ở Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nhà vườn thức trắng, canh thời tiết từng ngày để xuất vườn đón tết.

Tại P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng), không khí trong các vườn quất cảnh (còn gọi là quật cảnh) nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Thương lái liên tục ra vào đặt mua, còn người trồng thì tất bật tỉa cành, giữ quả, chỉnh dáng, chăm chút từng chi tiết để chuẩn bị nguồn hàng chất lượng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 1.

Tại vườn quất của anh Đắc Sĩ (P.Hội An Tây), khoảng 900 gốc quất đang vào độ đẹp nhất. Cả gia đình anh gần như túc trực suốt ngày đêm để chăm sóc. Theo anh Sĩ, năm nay quất được mùa, cây phát triển tốt, quả sai và đồng đều nên giai đoạn này càng phải chăm chút kỹ lưỡng để giữ dáng, giữ màu đến sát tết. “Thời điểm này chỉ cần lơ là một chút là quả có thể bị xấu màu hoặc rụng. Gia đình tôi phải theo dõi thời tiết liên tục, điều chỉnh nước tưới, che chắn khi cần để quất đạt chất lượng tốt nhất”, anh Sĩ chia sẻ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ nay đến giáp tết, các vườn quất sẽ bước vào giai đoạn "chạy nước rút". Người trồng phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, điều chỉnh nước tưới, che chắn mưa gió, hạn chế rụng trái, giữ cho quả bền màu, tròn đều. Bởi lẽ, tết càng cận kề, yêu cầu của thị trường càng khắt khe, trong khi chỉ cần một đợt mưa trái mùa hay nắng gắt kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến cả vụ quất.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 2.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 70% số lượng cây quất trong vườn anh Sĩ đã được thương lái đặt mua trước. Phần còn lại được giữ để bán lẻ phục vụ người dân trong và ngoài địa phương. Những chậu quất đẹp, dáng tròn, quả đều có giá dao động từ 3 - 14 triệu đồng, mang lại nguồn thu chính cho gia đình trong năm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 3.

Trên những lối đi giữa vườn, hàng trăm chậu quất trĩu quả vàng ươm được chỉnh sửa cẩn thận, sẵn sàng cho mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều người mua đã tìm đến các vườn quất ở Hội An để xem hàng, đặt cọc sớm.

Với người trồng quất nơi đây, những ngày cận tết không chỉ là cuộc chạy đua với thời tiết mà còn là hành trình giữ “vàng” cho mùa xuân, để những chậu quất rực rỡ kịp khoe sắc trong từng ngôi nhà khi năm mới gõ cửa.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 4.

Anh Trường Đức, chủ một vườn quất lâu năm, cho biết năm nay thời tiết thất thường, mưa nắng đan xen khiến việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quất vẫn sai trái, chất lượng đảm bảo. “Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng giá quất năm nay vẫn tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Thương lái vào vườn sớm nên người trồng cũng yên tâm hơn về đầu ra”, anh Đức nói

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 5.

Đối với loại quất nhỏ sẽ có giá dao động từ 500.000 đồng - 700.000 đồng/chậu. Trong khi đó, quất lớn được thương lái thu mua từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy vào kiểu dáng. Theo nhiều chủ vườn, vào thời điểm này hầu như quất cảnh đã được thương lái chốt mua hết tại vườn

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

Thủ phủ quất cảnh miền Trung chờ tết: Thời tiết thất thường và nỗi lo nhà vườn - Ảnh 6.

Những ngày này, không khí tại thủ phủ quất cảnh miền Trung trở nên nhộn nhịp. Nhiều người dân tất bật tỉa lá, chỉnh dáng, khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối để kịp thời xuất bán

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

 

Khám phá thêm chủ đề

