Thời tiết thất thường, thị trường hoa 20.10 có phần trầm lắng
Video Thời sự

Thời tiết thất thường, thị trường hoa 20.10 có phần trầm lắng

Kim Thư - Thủy Tiên
18/10/2025 17:26 GMT+7

Không khí ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đã bắt đầu rộn ràng trên nhiều con đường ở TP.HCM. Từ sáng sớm, nhiều tiệm hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thuộc phường Vườn Lài, TP.HCM đã tất bật nhập hàng, cắm hoa, chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm dành cho chị em phụ nữ.

Không khí ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đã bắt đầu rộn ràng trên nhiều con đường ở TP.HCM.

Từ tờ mờ sáng, nhiều tiệm hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thuộc phường Vườn Lài, TP.HCM đã tất bật nhập hàng, cắm hoa, chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm dành cho chị em phụ nữ.

Thế nhưng năm nay, thị trường hoa có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Giá hoa tăng, sức mua giảm, đó là bức tranh chung được nhiều tiểu thương chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp, cơ quan năm nay giảm đáng kể lượng đơn đặt hàng do kinh tế chưa khởi. Chính vì vậy, lượng hoa tiêu thụ chủ yếu đến từ khách lẻ, còn đơn sỉ đặt trước không nhiều.

Không chỉ sức mua giảm, nguồn cung hoa năm nay cũng gặp nhiều khó khăn. Theo các tiểu thương, mưa lớn kéo dài ở Đà Lạt khiến nhiều ruộng hoa bị hư, giảm sản lượng, làm giá sỉ tăng mạnh. Cùng với chi phí vận chuyển và bảo quản đội lên, giá bán lẻ tại TP.HCM tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết thất thường, thị trường hoa 20.10 có phần trầm lắng- Ảnh 1.

Nhiều tiệm hoa đã nhận đơn đặt trước cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 từ các ngân hàng, công ty và trường học.

Dù vậy, người dân vẫn giữ thói quen tặng hoa, đặc biệt trong hai ngày cao điểm 19 và 20.10. Các bó hoa giá trung bình từ 150.000 đến 500.000 đồng vẫn là lựa chọn phổ biến. Nhiều tiệm hoa đã nhận đơn đặt trước từ ngân hàng, công ty và trường học, phần lớn là các bó nhỏ, vừa túi tiền.

Nhìn chung, dù thị trường hoa ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 năm nay không quá sôi động, nhưng vẫn giữ được sắc màu riêng của mùa lễ. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, nhiều người chọn hoa giản dị, bó nhỏ nhưng ý nghĩa, thay cho những lẵng hoa cầu kỳ, đắt đỏ.

Khi những đóa hoa được trao tay, không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc, là niềm vui nhỏ giữa cuộc sống bộn bề. Và dù giá hoa có tăng, niềm yêu thương trong ngày 20.10 vẫn chưa bao giờ giảm.

Không chỉ dành cho người trẻ, lớp học bơi miễn phí tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu) đang trở thành điểm hẹn của nhiều người cao tuổi, nơi họ rèn luyện sức khỏe, vượt qua nỗi sợ và tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

