Vì sao trung tâm TP.Đà Nẵng vẫn ngập dù được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng?

Ngày 10.12, HĐND TP.Đà Nẵng có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp chống ngập khu vực đô thị trung tâm TP.Đà Nẵng cũ và trung tâm TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ).

Những "nút thắt" cần tháo gỡ

Theo HĐND TP.Đà Nẵng, từ năm 2023 đến nay, trung tâm TP.Đà Nẵng cũ và trung tâm TP.Tam Kỳ cũ được nghiên cứu đề xuất, triển khai thi công 36 dự án thoát nước, chống ngập.

Trong đó, trung tâm TP.Đà Nẵng cũ có 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng. Trung tâm TP.Tam Kỳ cũ có 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỉ đồng.

Cùng với việc đôn đốc hoàn thành các dự án thoát nước dở dang, việc triển khai hoàn thành các dự án mới cũng phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước giảm thiểu ngập úng trên địa bàn thành phố. Một số điểm ngập xảy ra thường xuyên các năm trước đến nay đã cơ bản được khắc phục.

Trung tâm TP.Đà Nẵng ngập sâu sau mỗi trận mưa lớn ẢNH: NAM THỊNH

Dù đầu tư lớn, báo cáo cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác chống ngập lụt đô thị.

Cụ thể, về nguyên nhân khách quan, mặc dù có quá trình hình thành, phát triển lâu dài nhưng hệ thống thoát nước ở đô thị chỉ mới được đầu tư mạnh mẽ từ năm 1995 đến nay. Do đó hệ thống thoát nước vẫn còn nhiều bất cập, xuống cấp.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, khó khăn trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đảm bảo năng lực, yêu cầu.

Tác động của việc sáp nhập đơn vị hành chính, sở ngành, ban quản lý dự án, bỏ cấp huyện gây xáo trộn bộ máy, ảnh hưởng đến tiến độ và sự liên tục trong triển khai các dự án.

Về nguyên nhân chủ quan, HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng năng lực của một số nhà thầu, kỹ sư trong công tác thiết kế, thi công, trách nhiệm quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án có lúc thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt, chưa thật sự hiệu quả; đôi lúc còn xảy ra tình trạng đùn đẩy, không làm đúng trách nhiệm.

Quy trình thủ tục từ lúc thẩm định dự án đến triển khai thi công còn rườm rà, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trong quá trình thi công cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường, một số đơn vị thi công không khơi thông, dọn dẹp xà bần. Từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước của cống.

Xây dựng chiến lược chống ngập tổng thể

HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng trách nhiệm của các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về các sở ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác quy hoạch thoát nước đô thị và một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn các dự án liên quan.

Trong thời gian gần đây, tần suất xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn ngày càng nhiều, kèm theo các yếu tố bất lợi mới như triều cường, dẫn đến vượt năng lực đáp ứng của hệ thống thoát nước hiện trạng. Trong khi đó, một số văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chưa đáp ứng, theo kịp với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

Đoàn giám sát cho hay vấn đề ngập úng đô thị là thách thức lớn hiện nay. Vì vậy, đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cần thay đổi tư duy, cách làm, nghiên cứu xây dựng chiến lược ứng phó, chống ngập một cách tổng thể; đảm bảo tính bền vững, thích ứng với thời đại.

Ngoài ra, tổ chức rà soát các bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Trước mắt, xem xét, nghiên cứu xây dựng và phê duyệt "Đề án hạ tầng khu vực trung tâm, khu vực đặc biệt ưu tiên trên địa bàn thành phố ứng phó, xử lý ngập úng hiệu quả với thời tiết, mưa cực đoan".

Đoàn giám sát HĐND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển hệ thống thoát nước khu vực TP.Đà Nẵng (cũ) trong năm 2026…