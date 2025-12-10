Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Dư luận đặc biệt quan tâm đến quy trình xả lũ của thủy điện

Sáng 10.12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã phát biểu và nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt là quy trình xả lũ của các công trình thủy lợi, thủy điện tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Gợi mở các nhiệm vụ trọng tâm cho kỳ họp

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động sâu sắc, khó lường; đồng thời quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai. Bên cạnh đó, thiên tai và biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra vào sáng nay 10.12 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại Hội nghị lần thứ 2 của Thành ủy (nhiệm kỳ 2025 - 2030), thành phố đã thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề: "Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, đặc biệt là HĐND và UBND thành phố, là hết sức quan trọng. Điều này đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, chủ động nắm bắt thời cơ và chọn giải pháp phù hợp để hoàn thành các mục tiêu phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TP.Đà Nẵng phát huy tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm trước cử tri; tập trung đánh giá thực chất kết quả phát triển năm 2025, làm rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời dự báo chính xác các yếu tố tác động của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐND cần lựa chọn các quyết sách mang tính khả thi, đột phá, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2026 của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách triển khai trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đại biểu HĐND tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, nhất là các vấn đề được quan tâm như: phân cấp, ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ; giá cả hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng tăng cao; điều chỉnh quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội; y tế, giáo dục; khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập trung triển khai "Chiến dịch Quang Trung"

Ông Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt. Thành phố phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước 31.12.2025 và hoàn thành xây mới trước ngày 31.1.2026, bảo đảm mọi gia đình có nhà an toàn, ấm áp đón tết.

Về lâu dài, sau đợt mưa lũ vừa qua, các cơ quan chức năng đang rà soát toàn diện để có giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực hạ du, cửa sông, cửa biển và vùng miền núi - nơi chịu nhiều tác động tự nhiên.

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du TP.Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thành phố đã yêu cầu tiến hành rà soát và chuẩn bị xây dựng đề án khu tái định cư ổn định, bền vững, phù hợp điều kiện miền núi, nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân", ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thời gian qua, dư luận bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc thực hiện quy trình, quy định xả lũ tại các công trình thủy điện, thủy lợi ở miền Trung - Tây nguyên. Bên cạnh đó là công tác quy hoạch, rà soát và triển khai các dự án thủy điện vừa và nhỏ khu vực này, trong đó có địa bàn TP.Đà Nẵng.

"Đây là vấn đề lớn, nhận được sự quan tâm rất cao của dư luận, cử tri. Tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện để có một quan điểm, định hướng và giải pháp căn cơ, xử lý triệt để vấn đề này", ông Quang nhấn mạnh.