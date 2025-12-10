Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/12/2025 10:35 GMT+7

Đánh giá công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện... là đề nghị của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng nay 10.12.

Sáng 10.12, HĐND TP.Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngành du lịch - dịch vụ vẫn duy trì tăng trưởng tích cực

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 - năm đầu tiên sau khi thành phố sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Kỳ họp sẽ bàn thảo và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026 và định hướng những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

‘Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện’- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết năm 2025, trong bối cảnh không gian phát triển mới sau sáp nhập cùng nhiều khó khăn, thách thức, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã nỗ lực đạt nhiều bước tiến quan trọng.

Trong năm, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các chủ trương và giải pháp, đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiều dự án hạ tầng then chốt tiếp tục được đầu tư như khu bến cảng Liên Chiều; nâng cấp nhà ga hành khách T1, ga quốc tế T2 và ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; khu vực ga hàng hóa sân bay Chu Lai; nạo vét sông Cổ Cò, sông Trường Giang; nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An. Các quốc lộ 14G, 14B, 14D cũng được nâng cấp mở rộng.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP năm 2025 ước đạt 9,18%, thu ngân sách ước đạt 59.500 tỉ đồng.

Toàn địa bàn hiện có 1.285 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỉ USD; 2.016 dự án trong nước vốn hơn 738.000 tỉ đồng và hơn 51.000 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỉ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội và an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Đến ngày 18.7, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 căn được xây mới hoặc sửa chữa.

Dù chịu tác động của mưa bão và biến đổi khí hậu, ngành du lịch - dịch vụ vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt (tăng 15%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa gần 9,7 triệu lượt (tăng 8%). Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt gần 60.000 tỉ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ).

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận thành phố còn đối mặt nhiều hạn chế như tiến độ một số công trình trọng điểm còn chậm; hạ tầng chưa đáp ứng phát triển; công tác cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư vẫn còn bất cập.

‘Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện’- Ảnh 2.

Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng sẽ bàn thảo và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, đợt mưa lớn kéo dài, lũ lớn và bão số 13 cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông, thủy lợi và sản xuất, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu đánh giá toàn diện thực tiễn, nhìn nhận khách quan những tồn tại để đề ra giải pháp đồng bộ, vừa xử lý kịp thời vấn đề trước mắt, vừa tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển trung và dài hạn.

Cần xây dựng và vận hành bản đồ dự báo rủi ro thiên tai

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, đề nghị UBND thành phố quan tâm xây dựng lộ trình bố trí kinh phí để xây mới, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc của hệ thống chính trị cấp xã, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức 2 cấp hiện nay.

Ngoài ra, cần sớm bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, nhất là tại những địa phương có số lượng thủ tục hành chính phát sinh lớn, áp lực cao nhưng nhân sự còn mỏng hoặc thiếu kinh nghiệm.

‘Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện’- Ảnh 3.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đẩy mạnh giải đáp trực tuyến các vướng mắc để kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, xây dựng phương án và lộ trình xử lý các tài sản công dôi dư, tránh để lãng phí và xuống cấp.

Về công tác phòng chống thiên tai, ông Thanh đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, kè chống sạt lở tại những khu vực trọng yếu, đông dân cư bị hư hại do thiên tai vừa qua; đồng thời chỉ đạo khảo sát và xây dựng các khu tái định cư vùng núi, ven sông, ven biển nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân.

Thành phố cũng cần trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời trong các tình huống thiên tai phức tạp.

Ông Thanh đề nghị rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện và cơ chế hỗ trợ giữa các cấp trong từng kịch bản thiên tai, để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị điều chỉnh. Quá trình này cần tham vấn rộng rãi người dân, đặc biệt là những nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn.

‘Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện’- Ảnh 4.

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ cuối tháng 10 vừa qua

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đồng thời, cần tổ chức rà soát và cập nhật phương án phòng chống thiên tai theo từng địa bàn, bảo đảm vận hành hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng", nhất là tại khu vực ven biển, vùng trũng thấp, ven sông và những tuyến đồi núi có nguy cơ sạt lở.

"Thành phố cần xây dựng và vận hành bản đồ dự báo rủi ro thiên tai theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mưa, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sạt lở để phục vụ cảnh báo sớm và chỉ đạo điều hành. Song song đó, cần lập các kịch bản ứng phó chi tiết và tổ chức diễn tập theo từng mức độ thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân", ông Thanh đề nghị.

Xem thêm bình luận