Gia Lai: Hàng chục hộ dân vẫn chưa thể về nhà do ngập lụt

Kể từ đợt mưa lớn ngày 18.11 do ảnh hưởng bão số 13 (bão Kalmaegi), buôn Nú trở thành vùng trũng ngập lụt. Trong số 453 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu của buôn, có tới 235 căn nhà bị ngập từ 50 cm đến 1,5 m, buộc 882 người phải di dời khẩn cấp.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên hôm qua 7.12, dù nước đã rút ở nhiều nơi, nhưng 30 hộ dân với gần 100 nhân khẩu vẫn phải sống trong tình trạng ngập 0,2 - 0,5 m ngay trong chính căn nhà mình.

Nhiều nhà dân ở buôn Nú vẫn đang còn bị ngập (ảnh chụp ngày 7.12)

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chị Nay H'Ngân, người dân buôn Nú, kể: "Nước dâng gần 1,5 m, cả gia đình 3 người phải sang nhà người thân tá túc. Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút để trở về dọn dẹp và ổn định lại cuộc sống".

Nỗi lo ấy cũng là cảnh ngộ chung của nhiều hộ dân Jrai, những ngày qua phải chen chúc sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn đủ bề giữa vùng ngập kéo dài.

Tình trạng ngập lụt ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân buôn Nú ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Nay Trú, Trưởng thôn buôn Nú, nói: "Tình trạng ngập kéo dài khiến mọi mặt sinh hoạt đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc đi lại, học tập và sản xuất đều gặp khó khăn; gây trở ngại lớn cho việc di chuyển và vận chuyển nông sản hay các cháu học sinh đến trường, người dân đi chữa bệnh…".

Ngày 7.12, Phó chủ tịch UBND xã Uar Nguyễn Thanh Vân, cho hay: "Xã đã huy động nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng. Địa phương cũng thống nhất phương án mở dòng chảy phía sau quốc lộ 25 để khơi thông nước về sông Ba, đẩy nhanh thoát lũ. Dự kiến 1 - 2 ngày tới, tình trạng ngập úng sẽ cơ bản được khắc phục. Sau đó, xã sẽ phun tiêu độc khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh”.

Nhiều người dân vẫn chưa thể về nhà do ngập lụt ẢNH: TRẦN HIẾU

Tuy nhiên, với những hộ dân vẫn đang chờ nước rút để về nhà, mỗi ngày trôi qua đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất tiện. Đây cũng là khu vực thường ngập lụt khi có mưa lũ do nằm ở vùng trũng.

Ngày 5.12 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho 7 dự án tái định cư tại các xã phía tây tỉnh này với tổng kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Xã Uar cũng nằm trong danh sách này. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người dân có thể yên tâm sinh kế lâu dài.

Nhiều hộ dân đang phải tá túc trong các căn lều tạm bợ ẢNH: TRẦN HIẾU







