Khánh Hòa, Lâm Đồng lại ngập lụt, sạt lở sau đêm mưa lớn

N GƯỜI DÂN N HA T RANG CHẠY LỤT 4 LẦN TRONG MỘT THÁNG

Chỉ 12 ngày sau trận lũ lịch sử cuối tháng 11, người dân các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) lại tất tả chạy lụt từ rạng sáng 4.12. Nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân, buộc hàng trăm hộ tiếp tục sơ tán lần thứ 4 trong vòng chưa đầy một tháng.

Khoảng 4 giờ ngày 4.12, khu dân cư Võ Cạnh (P.Tây Nha Trang) đã ngập nước. Bà Nguyễn Thị Vui và hàng xóm lại phải í ới gọi nhau kê dọn đồ đạc, đưa xe máy, tủ lạnh, vật dụng điện tử lên cao. "Mọi người đã quá kiệt sức vì phải chống lũ liên tục 4 lần chỉ trong thời gian ngắn", bà Vui thở dài.

Lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) hỗ trợ người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn ngày 4.12 ẢNH: BÁ DUY

Cách đó không xa, lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang lập chốt, cấm lưu thông nhiều tuyến đường để đề phòng tai nạn. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường, cho biết do mưa lớn từ đêm 3.12, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến khu vực tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh bị ngập, nước tràn ra sát mép đường 23 Tháng 10 (nối Nha Trang với Diên Khánh). "Chúng tôi đã thông báo từ sớm để người dân chủ động kê cao tài sản, đồng thời sơ tán các hộ ở vùng trũng đến nơi an toàn. Xe chuyên dụng, lương thực, nhu yếu phẩm đều được chuẩn bị sẵn", ông Minh nói.

Ở P.Bắc Nha Trang, nước lên chỉ trong vài giờ đã khiến nhiều tuyến đường ở tổ dân phố Trung ngập sâu. Lực lượng chức năng đi từng nhà, hỗ trợ người dân đưa trẻ nhỏ và người già đến điểm tránh trú. Đến trưa 4.12, phường đã sơ tán 10 hộ với 25 nhân khẩu.

Chiều cùng ngày, lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh rồi bắt đầu rút. Tuy vậy, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập tại Nha Trang vẫn còn do các hồ chứa tiếp tục xả điều tiết đến ngày 10.12.

Do ngập lụt, gần 30 trường học tại các xã Diên Khánh, Diên Điền và P.Tây Nha Trang phải cho học sinh nghỉ học trong ngày 4.12. Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các trường theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chỉ dạy học khi đảm bảo an toàn; huy động lực lượng "4 tại chỗ", trực 24/24 để ứng phó kịp thời.

Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) cứu hộ thành công 6 nhân viên đo đạc của dự án hồ thủy lợi Ka Pét ẢNH: Q.H

L ÂM Đ ỒNG SƠ TÁN HƠN 2.000 HỘ DÂN

Tương tự, người dân nhiều xã ở phía đông tỉnh Lâm Đồng (thuộc Bình Thuận cũ) cũng trải qua một đêm chạy lụt. Từ đêm 3.12 đến rạng sáng 4.12, mưa lớn ập xuống lưu vực thượng nguồn hồ Sông Quao (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) và hồ Lòng Sông (H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ), khiến lũ đổ về vượt dung tích thiết kế. Công ty TNHH-MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) buộc phải điều tiết lũ. Sáng 4.12, hồ Sông Quao xả 500 m³/giây; hồ Lòng Sông xả đến 1.200 m³/giây.

Dòng nước đổ xuống hạ lưu khiến các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm và P.Hàm Thắng (thuộc H.Hàm Thuận Bắc cũ) ngập rất nhanh. Hàng trăm hộ dân được lệnh sơ tán khẩn. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, cho biết địa phương phải di dời khoảng 500 hộ nhưng do thiếu ca nô khiến công tác sơ tán gặp nhiều khó khăn, gần như không kịp theo tiến độ. Xã Hàm Thuận chịu thiệt hại nặng nhất, 1.059 hộ với hơn 5.500 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn. Toàn xã có 809 nhà dân bị ngập sâu, chưa kể hàng trăm nhà tạm nằm trong rẫy bị hư hỏng nhưng chưa thể thống kê.

Tại P.Hàm Thắng, chính quyền cũng phát lệnh sơ tán hàng trăm hộ ở các thôn Kim Bình, Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Thành, Phú Hòa, Phú Mỹ và Phú Xuân, những nơi từng bị ngập sâu trong trận lũ ngày 30.10.

Sáng 4.12, Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) đã cứu hộ thành công 6 nhân viên đo đạc của dự án hồ thủy lợi Ka Pét sau khi nhóm này bị lũ lớn chia cắt đường về. Theo thông tin ban đầu, nhóm nhân viên vào rừng sâu thuộc xã Hàm Thạnh để đo đạc kỹ thuật cho dự án hồ Ka Pét thì bất ngờ bị nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến tuyến đường trở ra bị cô lập, cả nhóm buộc phải trú lại trong rừng Ka Pét suốt đêm 3.12. Nhận tin báo, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường, buộc dây qua hai bờ, hỗ trợ từng người đu dây, bơi vượt dòng nước mạnh để thoát ra ngoài. Đến sáng cùng ngày, cả 6 người đều được đưa về nơi an toàn.

Sạt lở đèo Prenn khiến lưu thông ách tắc ẢNH: LÂM VIÊN

Ở hạ lưu hồ Lòng Sông, nhiều khu vực thuộc các xã Tuy Phong và Liên Hương xuất hiện điểm ngập nhưng thiệt hại nhẹ hơn.

Ông Hồ Hữu Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng), cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn dồn về, làm các khu dân cư ở thôn Định An, K'Rèn và K'Long bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán 16 người, trong đó có người già, người bệnh và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm, nên không xảy ra thiệt hại về người.

Mưa lớn còn gây ngập nặng các khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng thuộc các phường Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt và Lâm Viên - Đà Lạt. Khu dân cư thôn Thanh Bình (xã Đinh Văn - Lâm Hà) cũng bị ngập nghiêm trọng, rau màu, nhà kho, hàng hóa và phân bón chìm trong nước.

C ÁC TUYẾN ĐÈO CỬA NGÕ VÀO Đ À L ẠT ĐỀU SẠT LỞ

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đèo trên địa bàn xảy ra sạt lở, nhiều đoạn QL20 và QL27 bị ngập, ách tắc. Đêm 3.12, đèo Mimosa trên QL20 bị sạt lở, buộc tạm ngưng lưu thông để khắc phục. Đến 15 giờ 30 ngày 4.12, tuyến này mới được mở trở lại cho phương tiện qua đèo.

Trưa 4.12, đèo Prenn tiếp tục sạt lở nghiêm trọng tại Km 225+300 QL20, đất đá từ taluy dương tràn xuống khiến giao thông tê liệt. Từ 13 giờ cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phải ban hành lệnh cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn này để phục vụ khắc phục khẩn cấp.

Do đèo Prenn "đóng" tạm thời, lực lượng CSGT đã hướng dẫn phương tiện từ cao tốc Liên Khương - Prenn di chuyển theo hướng đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm để vào trung tâm TP.Đà Lạt cũ (và ngược lại), hoặc đi theo tuyến đèo Mimosa vừa khắc phục xong.

Đèo D'Ran trên QL20 (khu vực gần cầu Xéo, giáp P.Xuân Trường - Đà Lạt và xã D'Ran) cũng xảy ra sạt lở lớn vào tối 3.12, gây ách tắc giao thông. Đèo này đã bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Treo từ ngày 28.10 và bị cấm hoàn toàn để khắc phục, nhưng đến nay chưa hoàn thành sửa chữa.

Lũ làm hư hại nhiều nhà ở xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) ẢNH: H.H

Từ tháng 9.2025, người dân xã Hiệp Thạnh hứng chịu 5 lần ngập lụt ẢNH: H.H

Tuyến QL27 nối xã D'Ran với Phan Rang (Khánh Hòa) và từ Đức Trọng đi Đắk Lắk qua Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường. QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang cũng ghi nhận hàng loạt vị trí sạt lở, đất đá lấp kín mặt đường, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại đèo Gia Bắc trên QL28, tuyến nối Phan Thiết với Di Linh, sạt lở xảy ra liên tiếp từ Km 40 đến Km 53. Nhiều đoạn taluy dương, taluy âm bị đánh sập, cây cối ngã đổ, đất đá phủ kín mặt đường. Thống kê có hơn 13 điểm sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn, trong đó hai điểm tại Km 52 và Km 53 được xác định đặc biệt nghiêm trọng, phải mất nhiều ngày mới có thể thu dọn và thông tuyến trở lại.

Trong đêm 3.12, đèo Gia Bắc bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng, khiến khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện mắc kẹt suốt đêm. Sáng 4.12, lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương huy động máy móc mở đường vào hiện trường, khẩn trương giải tỏa đất đá để tiếp cận khu vực cô lập. Chiều 4.12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết sau nhiều nỗ lực vượt qua các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, lực lượng công an và dân quân của hai xã Sơn Điền và Bắc Bình đã tiếp cận được khu vực có người bị cô lập để tiếp tế lương thực, nước uống.

Sáng 4.12, một số điểm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập nước, lực lượng chức năng phải rào chắn tạm, điều tiết giảm tốc. Đến chiều cùng ngày, mực nước bắt đầu rút, các phương tiện mới có thể lưu thông.