Đời sống Cộng đồng

Chạy lụt lần 4: Người Nha Trang vẫn chưa kịp hồi sức sau trận lũ lịch sử

Bá Duy
Bá Duy
04/12/2025 15:41 GMT+7

Chỉ 12 ngày sau trận lũ lịch sử, nhiều khu dân cư ở phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang lại ngập sâu từ sáng 4.12 khi hai hồ chứa lớn xả điều tiết, người dân tiếp tục chạy lụt lần 4 trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Ngày 4.12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa phát 2 thông báo điều tiết hồ Am Chúa và hồ Đắc Lộc. Theo đó, lúc 8 giờ ngày 4.12, mực nước hồ Am Chúa đạt 34,60 m với lưu lượng về hồ 22,0 - 26,0 m3/s, hồ sẽ điều tiết với lưu lượng lớn nhất 30,0 m3/s từ 15 giờ ngày 4.12 đến 15 giờ ngày 10.12. Mực nước hồ Đắc Lộc đạt 22,72 m với lưu lượng về hồ 17,0 - 22,0 m3/s, hồ sẽ điều tiết với lưu lượng lớn nhất 25,0 m3/s từ 14 giờ ngày 4.12 đến 14 giờ ngày 10.12.

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Tây Nha Trang hỗ trợ người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn ngày 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Chưa kịp hồi sức, người Nha Trang phải chạy lũ lần 4

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 2.

Đặc biệt các trường hợp người già, yếu được ưu tiên di tản từ sáng ngày 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết do mưa lớn từ đêm 3.12, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến khu vực tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh bị ngập, nước tràn ra sát mép đường 23 Tháng 10 (nối Nha Trang với Diên Khánh).

Ông Minh chia sẻ: "Lực lượng chức năng phường đã chốt chặn cấm lưu thông một số tuyến đường, đồng thời thông báo cho người dân chủ động kê cao tài sản. Phường cũng cho sơ tán dân ở khu vực trũng thấp đến nơi an toàn, các xe chuyên dụng để phục vụ công tác cứu hộ, lương thực cũng được chuẩn bị chu đáo".

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 4.

Người dân thôn Phú Trung (phường Tây Nha Trang) ngán ngẩm vì phải chạy lụt liên tiếp

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 5.

Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang) lại bị nước lũ bủa vây sáng 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 6.

Có học sinh không kịp nhận thông báo nghỉ học nên vẫn đến trường, sau đó phải lội nước đi về nhà

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 7.

Do nước lũ dâng cao, nhiều trường học tại phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang thông báo cho học sinh nghỉ học sáng nay

ẢNH: BÁ DUY

Ở phường Bắc Nha Trang, nước dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường ở Tổ dân phố Trung, tràn vào nhà, người dân lại phải chạy lụt. Ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang cho biết từ sáng sớm, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng di dời dân sống ở vùng trũng thấp ở tổ dân phố Trung. Đến cuối giờ sáng, đã có 10 hộ dân với 25 nhân khẩu ở tổ dân phố Trung được di dời đến nơi an toàn.

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 8.

Nước lũ trên sông Cái Nha Trang sáng 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 9.

Khu dân cư ven hạ du sông Cái Nha Trang đã bắt đầu ngập từ rạng sáng 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 10.

Người dân phường Tây Nha Trang khẩn trương dọn, di tản đồ đạc trong nhà để tránh ngập sáng 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Bà Nguyễn Thị Vui (trú tổ dân phố Võ Cạnh, phường Tây Nha Trang) chia sẻ nước lũ bắt đầu dâng qua đường trước nhà từ 4 giờ sáng ngày 4.12, gia đình bà và hàng xóm gọi nhau í ới kê dọn đồ đạc. Mọi người đã quá mệt mỏi vì phải chống chọi với nước lũ 4 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ 15 giờ ngày 3.12 đến 6 giờ ngày 4.12, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 120 mm. Riêng Khánh Hiệp đạt 200,3 mm, Sơn Thái 135 mm, Đa Nhim 134,4 mm. Mưa lớn cộng thêm 7 hồ chứa đang xả điều tiết lũ khiến nhiều khu vực hạ du sông Cái Nha Trang bị ngập.

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 11.

Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều khu vực trên địa bàn Khánh Hòa có thể ngập sâu từ 0,5 m đến 2 m, ở những khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 3 m trong ngày và đêm 4.12.

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 12.

Các con đường tại Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang) bị chia cắt do nước dâng cao sáng 4.12

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 13.

Đến trưa 4.12, một số nơi nước có dấu hiệu rút nhưng người dân vẫn lo lắng do 2 hồ chứa nước xả điều tiết

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 14.

Nhiều chủ xe ô tô ở phường Tây Nha Trang đánh xe lên đỗ tại vòng xoay Ngọc Hội do lo sợ bị ngập

ẢNH: BÁ DUY

Khánh hòa: Nha Trang chạy lụt lần 4 do xả hồ chứa Am Chúa và Đắc Lộc - Ảnh 15.

Hiện tại chính quyền địa phương đang thực hiện tốt công tác sơ tán người dân ở những vị trí trũng thấp, thiếu an toàn

ẢNH: BÁ DUY

Lúc 13 giờ ngày 4.12, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và giảm xuống dưới mức báo động 1, mực nước tại trạm Đồng Trăng là 7,27 m, dưới báo động 1 là 0,73 m. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt vẫn còn do các hồ chứa tiếp tục xả lũ đến ngày 10.12. Lũ sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đang lên chậm, mực nước 4,49 m, trên mức báo động 1 là 0,29 m, dự báo đạt đỉnh dưới báo động 2 từ 0,1 - 0,5 m sau đó giảm chậm.

Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước các hồ chứa để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài.

Khám phá thêm chủ đề

