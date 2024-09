Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Tại Thanh Hóa, mưa lớn cộng với lũ từ thượng nguồn khiến nước trên sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Lèn trên mức báo động 2 đến báo động 3. Hàng ngàn nhà dân và cây trồng vùng ngoài đê các sông này đều bị ngập sâu từ 1 - 2 m. Riêng tại H.Như Xuân, sáng 23.9 đã xảy ra vụ lũ cuốn trôi hai người chở nhau bằng xe máy qua đập tràn thôn Thanh Sơn (xã Thanh Hòa), trong đó 1 người tử vong, người còn lại được cứu vớt đang điều trị tại bệnh viện.

Nín thở sống dưới chân quả đồi Đá Bàn đang nứt toác

Trước tình hình trên, trong đêm 22 và ngày 23.9, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã sơ tán hàng ngàn hộ dân tại các khu vực bị sạt lở và ngập lụt đến nơi an toàn. Cụ thể, tại khu vực đồi Đá Bàn (xã Thành Trực, H.Thạch Thành) đang nứt toác, nguy cơ sạt lở vùi lấp hàng chục nhà dân; tại H.Thiệu Hóa có 242 nhà dân bị ngập phải sơ tán gần 1.000 nhân khẩu; H.Cẩm Thủy có 189 nhà ngập, phải sơ tán gần 700 nhân khẩu; H.Quan Sơn có 87 nhà dân bị sạt lở và nhiều nhà khác có nguy cơ sạt lở cao, buộc di dời khẩn cấp hơn 660 nhân khẩu; tại H.Mường Lát đã phải sơ tán gần 500 hộ với gần 2.200 nhân khẩu đều ở khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét…

Nhà dân ở xã Vĩnh Yên, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bị ngập sâu từ 1 - 2 m ẢNH: MINH HẢI

Đồi Đá Bàn nứt toác, đe dọa hàng chục hộ dân ở xã Thành Trực (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) ẢNH: MINH HẢI

Mưa lũ cũng khiến hệ thống giao thông của tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, các tuyến QL15C, QL15, QL16 bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt H.Mường Lát với miền xuôi.

Tại Nghệ An, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở TP.Vinh bị ngập sâu, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy, nhiều hộ dân ở các vùng thấp trũng bị nước tràn vào nhà. Các trường học phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Còn tại các huyện miền núi của tỉnh này cũng xảy ra hiện tượng sạt lở đất khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm một nhà dân ở xã Thông Thụ (H.Quế Phong) bị sập do sạt lở đất, 41 hộ dân gần đó cũng bị ảnh hưởng. Chính quyền H.Quế Phong đã di dời khẩn cấp 26 hộ ở 5 xã có hiện tượng sạt lở với 126 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Một số điểm ở H.Kỳ Sơn cũng xảy ra hiện tượng sạt lở và chính quyền đã di dời khẩn cấp 8 hộ dân.

Một nhà dân ở H.Quế Phong, Nghệ An bị sập do sạt lở đất ẢNH: C.T.V

Hàng ngàn con gà của một trại gà ở Nghệ An bị chết ẢNH: C.T.V

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nước lên nhanh khiến 2 trang trại gà đang nuôi hàng ngàn con ở xã Nghi Ân (TP.Vinh) và xã Diễn Thịnh (H.Diễn Châu) bị chết. Trong đó, trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy (xã Nghi Ân, đang nuôi khoảng 17.000 con gà thịt, sắp xuất bán) bị nước dâng, chập điện khiến hơn 9.000 con gà thịt bị ngạt do quạt thông gió ngừng hoạt động, thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ấm lòng 4 giờ 'giải cứu' 15.000 con gà chết ngạt do mưa lũ ở Nghệ An

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài trong sáng 23.9 khiến nhiều tuyến phố ở TP.Hà Tĩnh bị ngập cục bộ. Cũng trong sáng 23.9, lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê bị chia cắt. Các trường học tại 2 địa phương trên đã cho hơn 9.000 học sinh nghỉ học. Mưa kéo dài cũng khiến một lượng đất đá trên mái ta luy QL8A (đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn) sạt lở tràn xuống đường khiến giao thông bị ách tắc. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, QL8A đã được thông tuyến trở lại.